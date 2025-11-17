Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

35 tuổi, thu nhập 30 triệu/tháng: Có nhà – có xe – có vàng mà tôi vẫn lo: Gia đình 4 người thế ổn chưa?

17-11-2025 - 14:35 PM | Lifestyle

Câu chuyện muôn thủa của những cặp vợ chồng trẻ ở thời điểm hiện tại.

Thu nhập 30 triệu tháng, có nhà và xe, có vàng tích trữ... liệu có ổn không?

Ở tuổi 35, một người mẹ hai con chia sẻ rằng gia đình chị có tổng thu nhập khoảng 30 triệu đồng mỗi tháng, đã sở hữu nhà, có xe, có 2 cây vàng tích lũy và 300 triệu tiết kiệm. Chị tâm sự: Liệu như vậy đã gọi là "ổn" chưa? 

Đây là một câu chuyện phản ánh thực tế của rất nhiều gia đình trẻ hiện nay, nơi việc đánh giá sự ổn định tài chính không chỉ dựa vào những con số, mà còn nằm ở cảm giác an tâm và định hướng lâu dài.

35 tuổi, thu nhập 30 triệu/tháng: Có nhà – có xe – có vàng mà tôi vẫn lo: Gia đình 4 người thế ổn chưa?- Ảnh 1.

Nếu nhìn theo mặt bằng chung, đó là một nền tảng khá vững. Việc có sẵn nơi ở riêng giúp giảm gánh nặng lớn nhất của một gia đình trẻ: chi phí nhà ở, vốn có thể chiếm 1/3 thu nhập ở các thành phố lớn. Có xe, có một khoản tiết kiệm hơn 300 triệu đồng cùng vàng cất giữ cho thấy gia đình này không sống trong cảnh chạy ăn từng bữa hay nợ nần chồng chất. 

Thu nhập 30 triệu/tháng, nếu chi tiêu hợp lý, vẫn có thể dành ra một khoản nhỏ tích lũy đều đặn. Với rất nhiều người cùng độ tuổi, nhất là những gia đình vẫn phải trả góp nhà, mua xe trả góp hay chưa có khoản dự phòng nào, thì điều kiện như vậy đúng là điều đáng mơ ước.

35 tuổi, thu nhập 30 triệu/tháng: Có nhà – có xe – có vàng mà tôi vẫn lo: Gia đình 4 người thế ổn chưa?- Ảnh 2.

"Ổn" ở hiện tại chưa chắc đã "an toàn" trong tương lai

Nhưng đặt câu chuyện vào bối cảnh cuộc sống hiện đại, đặc biệt là khi đã có hai con, khái niệm "ổn" cần được nhìn nhận thận trọng hơn. Chi phí cho con cái ngày càng lớn: học hành, y tế, các lớp kỹ năng, hoạt động ngoại khóa, chưa kể đến những nhu cầu phát sinh trong hành trình trưởng thành của trẻ.

35 tuổi, thu nhập 30 triệu/tháng: Có nhà – có xe – có vàng mà tôi vẫn lo: Gia đình 4 người thế ổn chưa?- Ảnh 3.

Rất nhiều người lo lắng vì 1 chữ "ổn" ngay cả khi thu nhập cũng ở mức cao so với mặt bằng trung.

Nếu chỉ dựa vào mức thu nhập hiện tại, gia đình ấy hoàn toàn có thể duy trì cuộc sống ổn định, nhưng việc dự phòng cho các biến cố dài hạn như ốm đau, thất nghiệp, hoặc kế hoạch cho tương lai của con, lại chưa thật sự chắc chắn. Số tiền 300 triệu tiết kiệm nhìn có vẻ nhiều, nhưng nếu gia đình rơi vào hoàn cảnh bất trắc, số tiền ấy có thể cạn kiệt chỉ trong vài tháng.

Điều đó cho thấy rằng "ổn" trong hiện tại chưa chắc đã đồng nghĩa với "an toàn" trong dài hạn. Một gia đình có thể sống thoải mái hôm nay, nhưng nếu không có chiến lược tài chính rõ ràng, từ việc tạo quỹ khẩn cấp, bảo hiểm, đầu tư dài hạn đến nâng cao năng lực kiếm tiền thì cảm giác yên tâm vẫn rất mong manh. 

35 tuổi, thu nhập 30 triệu/tháng: Có nhà – có xe – có vàng mà tôi vẫn lo: Gia đình 4 người thế ổn chưa?- Ảnh 4.

Tích lũy bằng cách để tiền ngân hàng và giữ vàng là thói quen quen thuộc của nhiều người, nhưng trong bối cảnh lạm phát và biến động kinh tế, việc chỉ tiết kiệm thụ động không đủ để gia đình bảo toàn và tăng giá trị tài sản. Ở tuổi 35, khi thu nhập đã tương đối ổn định, đó là thời điểm nên chuyển từ tư duy "cất của" sang tư duy "tăng trưởng tài chính".

Khi "ổn" chỉ là điểm khởi đầu

Thế hệ cha mẹ trẻ hiện nay đang sống trong một giai đoạn mà "ổn định" chỉ mang tính tương đối. Việc có nhà, có xe, có tiền tiết kiệm giúp họ bớt lo, nhưng không thể bảo đảm bình yên mãi mãi trong một nền kinh tế thay đổi nhanh. Chính vì thế, thay vì chỉ dừng lại ở mức "đủ ăn, đủ mặc, đủ dự phòng", họ cần dấn thêm một bước để đạt tới tự do tài chính, tức là cần có thêm thu nhập thụ động khác.

35 tuổi, thu nhập 30 triệu/tháng: Có nhà – có xe – có vàng mà tôi vẫn lo: Gia đình 4 người thế ổn chưa?- Ảnh 5.

Tư duy tiết kiệm giúp chúng ta an toàn hôm nay; nhưng chỉ có tư duy tăng trưởng mới giúp chúng ta an toàn trong tương lai. Gia đình người mẹ 35 tuổi kia đã có một khởi đầu vững vàng  và nếu họ biết vận dụng dòng tiền thông minh hơn, đặt kế hoạch tài chính dài hạn, thì 10 năm nữa, họ không chỉ "ổn" mà còn có thể vững vàng hơn.

Tư duy tăng trưởng không có nghĩa là đầu tư mạo hiểm hay đổ tiền vào thị trường rủi ro. Nó bắt đầu từ việc học cách để tiền làm việc thông minh hơn. Thay vì gửi toàn bộ vào ngân hàng, có thể phân bổ tài sản thành nhiều phần:

- Một phần giữ trong quỹ dự phòng khẩn cấp (tương đương 6–12 tháng chi tiêu).

- Một phần tham gia bảo hiểm sức khỏe và nhân thọ để giảm rủi ro tài chính.

- Phần còn lại hướng đến các kênh đầu tư dài hạn – như chứng chỉ quỹ, cổ phiếu, hoặc bất động sản quy mô nhỏ.

Khi tư duy chuyển từ "tích góp từng đồng" sang "quản lý dòng tiền hiệu quả", gia đình không chỉ có của để dành, mà còn có của để tăng. Đây chính là bước ngoặt giúp tài sản không bị bào mòn bởi lạm phát mà còn tăng trưởng theo thời gian.

35 tuổi cũng là lúc trở thành "thế hệ kẹp giữa", con cái thì lo nuôi ăn học, còn bố mẹ lại đang già đi...

 

Theo Tiểu Mai

Phụ nữ số

