360 độ cà phê uống liền: Chiến lược đổi mới để chinh phục thị trường (Kỳ 1)

Cà phê uống liền: từ tiện lợi đến cuộc đua trải nghiệm thật

Cà phê uống liền (Ready-to-drink Coffee) đã trở thành một phần trong thói quen tiêu dùng tại nhiều thị trường lớn như Mỹ. Theo báo cáo của Mintel 2024, sự tiện lợi và nhanh chóng trong chuẩn bị là lý do hàng đầu khiến người tiêu dùng Mỹ lựa chọn cà phê đóng gói sẵn.

Tại Việt Nam, phân khúc này cũng đang tăng tốc mạnh mẽ, ghi nhận mức tăng trưởng 18% so với cùng kỳ năm trước (theo InsightAsia 2024). Sự bứt phá này phản ánh lối sống hiện đại của người trẻ – luôn tìm kiếm sự tiện lợi, linh hoạt và trải nghiệm mới mẻ.

Tuy nhiên, tiêu chí lựa chọn cà phê uống liền đang dần thay đổi: "ngon chuẩn gu" và an toàn cho sức khỏe đang trở thành chuẩn mới. Theo Vietnam Beverage Market 2024, 75% người tiêu dùng uống cà phê để tỉnh táo, nhưng 68% chọn vì vị ngon cho thấy hương vị đang là yếu tố then chốt.

Hương vị của cà phê uống liền cũng là yếu tố quan trọng trong quyết định mua hàng

Song hành với xu hướng tiện lợi là làn sóng "nâng cấp trải nghiệm" (premiumization) đang lan tỏa mạnh mẽ trên thị trường toàn cầu. Theo các nghiên cứu của Mintel 2024, Demand Spaces Beverages 2023 và Innova 2025, 38% người tiêu dùng ưu tiên các sản phẩm cà phê uống liền cao cấp hoặc mang tính "đặc biệt". Xu hướng này cho thấy người dùng không chỉ tìm kiếm sự tiện lợi, mà còn chú trọng chất lượng vượt trội, hương vị đa dạng và cảm xúc khi thưởng thức.

Trong bối cảnh đó, tiện lợi đã trở thành tiêu chuẩn tối thiểu, còn trải nghiệm hương vị mới là yếu tố tạo khác biệt. Điều này đặt ra bài toán cho các nhà sản xuất: làm thế nào để tạo ra sản phẩm cà phê uống liền vừa tiện lợi, vừa giữ được hương vị nguyên bản của ly cà phê pha máy hay pha phin – vốn là chuẩn mực yêu thích của người tiêu dùng Việt.

Đổi mới không chỉ là sáng tạo công thức

Trong ngành đồ uống, đổi mới ngày nay không chỉ xoay quanh hương vị hay bao bì. Doanh nghiệp cần tư duy toàn diện theo chuỗi giá trị – từ việc thấu hiểu nhu cầu tiêu dùng đến thiết kế sản phẩm phù hợp với từng khoảnh khắc sử dụng. Theo Tetra Pak, hành vi tiêu dùng cà phê uống liền xoay quanh ba "khoảnh khắc" chính:

- Khởi động ngày mới – nhu cầu nạp năng lượng nhanh tại nhà hoặc nơi làm việc.

- Khoảnh khắc cùng nhau – ưu tiên sự tiện lợi, dễ mang theo và chia sẻ khi di chuyển hoặc tụ họp bạn bè.

- Thưởng thức tại gia – tần suất sử dụng thường xuyên, dung tích lớn, phù hợp với gia đình hoặc môi trường dịch vụ.

Để đáp ứng từng khoảnh khắc kể trên, Tetra Pak phát triển ba định dạng bao bì chủ lực:

- Định dạng nhỏ tiện lợi dành cho người trẻ năng động.

- Cà phê cô đặc dạng gói mini (20 ml) linh hoạt pha chế theo sở thích cá nhân tại nhà hoặc văn phòng.

- Định dạng dung tích lớn (500 ml – 1L) phù hợp với nhu cầu "Thưởng thức tại gia" hoặc sử dụng trong môi trường dịch vụ như nhà hàng, quán cà phê (horeca).

Các định dạng bao bì cà phê uống liền khác nhau – từ hộp mini tiện lợi đến dung tích lớn, đáp ứng đa dạng nhu cầu tiêu dùng.

Để tối ưu hóa chi phí tiếp cận và nâng cao giá trị thương hiệu, doanh nghiệp cần chuyển từ sản xuất đại trà sang tư duy thiết kế sản phẩm theo từng khoảnh khắc tiêu dùng cụ thể, đảm bảo công thức, bao bì và thông điệp truyền thông đều nhắm đúng nhu cầu và bối cảnh sử dụng thực tế của người dùng.

Đồng sáng tạo – mô hình mới cho cà phê uống liền

Bên cạnh việc thấu hiểu nhu cầu người tiêu dùng và ứng dụng các giải pháp bao bì giấy phù hợp thì quá trình phát triển sản phẩm cà phê uống liền ngày nay được sáng tạo từ chính phòng thí nghiệm công thức. Tại Bloom., - trung tâm nghiên cứu và phát triển sản phẩm mới của Tetra Pak, các doanh nghiệp Việt có thể đồng sáng tạo cùng chuyên gia quốc tế để tối ưu công thức, độ sánh, hòa tan và hương vị trước khi sản xuất đại trà.

Các thử nghiệm được mô phỏng trong điều kiện công nghiệp thực tế, đảm bảo độ ổn định hương vị và rút ngắn thời gian ra thị trường. Kết quả là những dòng cà phê uống liền giữ vị nguyên bản, đáp ứng tiêu chí Clean Label – ít phụ gia, nguyên liệu tự nhiên, quy trình minh bạch.

Giữ trọn hương vị bằng công nghệ tiệt trùng

Một trong những thách thức lớn nhất của cà phê uống liền là thời hạn sử dụng và biến đổi hương vị trong quá trình bảo quản. Giải pháp được Tetra Pak đưa ra là bao bì tiệt trùng, cho phép sản phẩm giữ nguyên hương vị và dinh dưỡng trong tối đa 12 tháng mà không cần chất bảo quản. Bao bì carton tiệt trùng còn có ưu thế về môi trường: tái chế được, giảm phát thải carbon và an toàn khi vận chuyển.

Thiết kế để tạo khác biệt

Thiết kế bao bì không chỉ là yếu tố thẩm mỹ mà là cách thương hiệu tạo ấn tượng đầu tiên và giữ chân khách hàng. Với danh mục bao bì Tetra Pak Artistry, các thương hiệu có thể tạo dấu ấn qua hiệu ứng kim loại, phủ mờ hoặc nhám, cùng thiết kế công thái học giúp trải nghiệm cầm nắm thoải mái hơn.

Nghiên cứu của Tetra Pak về góc nhìn và hành vi tiêu dùng của người Việt Nam với cà phê uống liền 2024 chỉ rõ tâm lý 'Giới trẻ thích ĐẸP – LẠ', khiến bao bì trở thành động lực thu hút người tiêu dùng đầu tiên. Trên toàn cầu, khảo sát của Metrobi củng cố xu hướng này khi 74% người tiêu dùng sẽ mua lại sản phẩm nếu họ thích bao bì. Điều này mở ra hướng khác biệt hóa không chỉ bằng hương vị, mà bằng trải nghiệm cảm xúc khi cầm sản phẩm trên tay.

Cơ hội cho doanh nghiệp Việt

Xu hướng đổi mới không chỉ giới hạn ở cà phê uống liền, mà đang mở rộng sang các phân khúc như trà uống liền và đồ uống nền thực vật. Người tiêu dùng hiện đại tìm kiếm ba giá trị cốt lõi: tiện lợi, tự nhiên và tốt cho sức khỏe. Theo nghiên cứu mới nhất của Tetra Pak, một xu hướng đang định hình hành vi tiêu dùng là "Hòa quyện sáng tạo - Mixology Indulgence" – sự kết hợp sáng tạo giữa cà phê, trái cây và sữa thực vật, mang đến trải nghiệm nhẹ nhàng, tinh tế và dễ tiếp cận hơn.

Tại trung tâm Bloom., Tetra Pak đang đẩy mạnh thử nghiệm các công thức cà phê uống liền sáng tạo như cà phê ủ lạnh với nhiều hương vị mới như kẹo bơ, vải hồng hay không đường và cao đạm. Những sản phẩm này cho thấy tiềm năng để doanh nghiệp Việt bắt nhịp xu hướng và từng bước tham gia định hình thị trường khu vực.

Từ một lựa chọn tiện lợi, cà phê uống liền đang bước vào giai đoạn cạnh tranh mới – nơi trải nghiệm hương vị, cảm xúc tiêu dùng và tính cá nhân hóa trở thành yếu tố quyết định. Đối với các doanh nghiệp Việt, đây không chỉ là thách thức mà còn là cơ hội để bứt phá. Việc đầu tư vào công nghệ, bao bì, công thức và đồng sáng tạo cùng chuyên gia Tetra Pak sẽ giúp thương hiệu không chỉ bắt kịp xu hướng, mà còn góp phần định hình tương lai của ngành đồ uống.

Tetra Pak đồng hành cùng nhiều đối tác để ra mắt các giải pháp đóng gói và chế biến cà phê uống liền

Từ ngày 30/10 đến 01/11/2025, Tetra Pak sẽ mang đến Triển lãm Coffee Expo Vietnam 2025 – tổ chức tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm Sài Gòn (SECC), TP. Hồ Chí Minh – các giải pháp đóng gói, chế biến và mô hình phát triển sản phẩm End-to-End dành cho cà phê, trà và các thực uống tiện lợi khác tại gian triển lãm H09-12, Sảnh A2.

Đăng ký ngay tại đây để không bỏ lỡ 3 hoạt động cực "hot":

- Khám phá giải pháp toàn diện E2E – từ marketing, công nghệ chế biến, thiết bị hỗ trợ vận hành đến danh mục bao bì giấy đa dạng, giúp doanh nghiệp bắt kịp xu hướng tiêu dùng mới.

- Gặp gỡ Đinh Tiến Đạt (Mr. Dee) – nghệ sĩ, chủ thương hiệu cà phê, chia sẻ hành trình sáng tạo và phát triển cà phê bền vững trên Fanpage Tetra Pak vào 10h30 sáng ngày 31/10/2025.

- Trải nghiệm Barista Show (30–31/10) cùng Quyên Nam Station, thưởng thức cà phê & trà uống liền thế hệ mới trong bao bì giấy tiện lợi, cao cấp.

Tham gia trò chơi tương tác tại booth để nhận quà hấp dẫn và cùng khám phá hướng tăng trưởng bền vững cùng Carton! Đăng ký ngay hôm nay!