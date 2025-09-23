4 anh em trai xây biệt thự giống nhau, sống chung trên cùng 1 mảnh đất ở Ninh Bình: Bí quyết giữ hòa khí

4 anh em xây nhà trên mảnh đất rộng 2.000m2

Mạng xã hội từng xôn xao trước đoạn clip ghi lại hình ảnh 4 ngôi nhà có thiết kế giống hệt nhau được xây trên một khu đất rộng, đi chung sân, chung một cổng. 4 ngôi nhà được xây khang trang, khuôn viên sân vườn rộng rãi, chính giữa là nhà thờ.

Điều đặc biệt, theo chia sẻ từ người đăng clip thì khu nhà là của 4 người anh em trai. Họ đều đã có gia đình riêng nhưng xây 4 ngôi nhà giống nhau trên cùng một khu đất và chung sống hòa thuận.

Câu chuyện khiến nhiều người vừa bất ngờ, vừa ngưỡng mộ. Ai cũng dành lời khen cho tình đoàn kết, trên thuận dưới hòa, yêu thương gắn bó của đại gia đình này.

Trong khuôn viên rộng 2.000m2, anh em ông Khoát xây 4 căn biệt thự giống nhau.

4 ngôi nhà đồng bộ về kiến trúc bên ngoài, bên trong thiết kế tùy nhu cầu sử dụng của mỗi gia đình.

Được biết, khu nhà nói trên tọa lạc lại huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định (cũ), nay là xã Xuân Trường, tỉnh Ninh Bình. Một trong 4 chủ nhân của 4 ngôi nhà nói trên là ông Mai Xuân Khoát (SN 1959, trú tại xã Xuân Trường, tỉnh Ninh Bình). Ông Khoát là con trai thứ 3 trong gia đình có 7 anh chị em, 4 trai, 3 gái. Gia đình vốn xuất thân thuần nông, cuộc sống nhiều khó khăn nhưng nhờ tình yêu thương bao la của mẹ, 7 anh chị em lúc nào cũng yêu thương, nhường nhịn, đùm bọc, dìu dắt nhau trưởng thành.

Chia sẻ trên báo VietNamNet, ông Khoát kể, mảnh đất nơi 4 anh em dựng nhà rộng khoảng 2.000m2, vốn do cha ông để lại. Mỗi người được chia 280m2 để làm nhà, phần diện tích còn lại dùng xây từ đường và sân chung. Trước kia, cả 4 anh em chỉ dựng nhà cấp 4, cùng đi chung một ngõ nhưng mỗi nhà có sân riêng.

Về sau, để có không gian thờ phụng tổ tiên khang trang hơn, anh em họp bàn, thống nhất phá bỏ ngõ chung, mở thành sân chung phía trước từ đường. Khoảng sân rộng rãi trở thành nơi con cháu sum vầy. Các ngôi nhà mới được xây dựng theo kiểu biệt thự nhà vườn, bên ngoài đồng bộ về kiến trúc, bên trong mỗi gia đình tự thiết kế theo nhu cầu sử dụng. Công trình hoàn thiện vào các năm 2013 – 2014.

Khoảng sân rộng rãi là nơi anh em, con cháu sum vầy.

4 gia đình đã chung sống trên một mảnh đất, chung sân, chung ngõ được 12 năm.

Chị dâu cả 50 năm luôn nhường nhịn, yêu thương các em, con cháu

Chia sẻ về bí quyết giữ hòa khí khi cùng sống trong một khuôn viên, ông Khoát nói, điều quan trọng là anh em phải thương yêu, nhường nhịn và đoàn kết. Bất cứ việc lớn nhỏ nào trong gia đình cũng đều được bàn bạc, hỏi ý kiến lẫn nhau rồi mới đi đến thống nhất. Nhờ cách sống vui vẻ, đơn giản, không phức tạp hóa mọi chuyện, nên dù đôi lúc có tranh luận, anh em vẫn chưa bao giờ bất hòa. Các gia đình duy trì thói quen trò chuyện, thỉnh thoảng cùng nhau ăn bữa cơm chung để gắn kết thêm tình cảm.

Đặc biệt, ông Khoát nhắc đến vai trò của anh chị cả trong nhà, từ khi bố mẹ qua đời, đã trở thành chỗ dựa, dìu dắt anh em, con cháu. Người chị dâu cả luôn nhường nhịn, yêu thương, chưa từng nặng lời với các em dâu hay con cháu trong suốt 50 năm làm dâu. Vì thế, bà luôn được các em, con cháu kính nể. Nhờ tấm gương ấy, tình cảm giữa các chị em dâu luôn khăng khít, cùng sẻ chia mọi chuyện, tạo nên bầu không khí đầm ấm trong đại gia đình.

Mỗi dịp lễ, Tết, con cháu trong nhà về tụ họp đông như hội. Nhà ở gần nhau nên tình cảm anh em, con cháu cũng tự nhiên gần gũi thêm.

Anh em luôn yêu thương, nhường nhịn, đoàn kết để giữ hòa khí trong nhà.

Câu chuyện của đại gia đình ông Khoát khiến nhiều người tấm tắc, học hỏi.

Chia sẻ của ông Khoát càng khiến mọi người thêm phần ngưỡng mộ. Mọi người để lại bình luận:

- “Đúng là hiếm có khó tìm. Đây cũng là mơ ước của rất nhiều người nhưng chưa thực hiện được”.

- “Gia đình có phúc, bố mẹ yên lòng. Anh em hòa thuận con cháu đoàn kết đây mới là tài sản quý báu nhất”.

- “Thích quá nhà có đất rộng ở như này thật vui, các con cháu được chơi với nhau hàng ngày mỗi nhà đều có không gian sống riêng và vẫn có không gian chung”.

- “Mỗi lần giỗ chạp, lễ Tết, con cháu sum họp thì vui lắm nhỉ. Thật là hạnh phúc”.

- “Quá tuyệt vời, chúc đại gia đình luôn bình an, mạnh khỏe mãi mãi giữ được tình cảm này thật bền lâu”.