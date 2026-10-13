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4 cái giá phải trả khi không chịu học ngoại ngữ sớm

| | Sống

Sự chần chừ trong việc trang bị ngôn ngữ mới không đơn thuần làm mất đi một kỹ năng giao tiếp, mà còn âm thầm khép lại hàng loạt cơ hội phát triển tương lai của người trẻ.

Trong thời đại hội nhập và thông tin bùng nổ, ngoại ngữ từ lâu đã không còn là một môn học điểm cộng để làm đẹp hồ sơ mà đã trở thành công cụ sinh tồn căn bản. Thế nhưng, nhiều học sinh, sinh viên vẫn giữ tâm lý nước đến chân mới nhảy, tặc lưỡi cho rằng chỉ cần giỏi chuyên môn là đủ hoặc đợi khi đi làm rồi học bù sau. Đến khi thực sự bước chân vào thị trường lao động khốc liệt, sự thiếu hụt ngoại ngữ mới bộc lộ rõ sức cản khủng khiếp, buộc bạn phải trả giá bằng cả thời gian, tiền bạc lẫn những bước thụt lùi trong sự nghiệp.

Tự tay thu hẹp cơ hội việc làm và trần thu nhập của bản thân

Cùng một tấm bằng chuyên ngành và năng lực làm việc tương đương, một ứng viên thành thạo ngoại ngữ luôn có mức lương khởi điểm cao hơn từ gấp rưỡi đến gấp đôi so với người chỉ biết tiếng mẹ đẻ. Các tập đoàn đa quốc gia, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài hay các dự án quy mô lớn luôn đặt tiêu chuẩn ngoại ngữ làm vòng gửi xe đầu tiên để sàng lọc ứng viên.

Khi không thể giao tiếp và xử lý văn bản bằng tiếng nước ngoài, bạn tự tước đi quyền ứng tuyển vào những môi trường làm việc chuyên nghiệp, chế độ đãi ngộ tốt và văn hóa cởi mở. Bạn buộc phải chấp nhận co cụm trong những doanh nghiệp nội địa với mức lương khiêm tốn, khối lượng công việc nặng nề và con đường thăng tiến vô cùng chật chội. Khoảng cách về thu nhập giữa người có và không có ngoại ngữ sẽ ngày càng nới rộng theo cấp số nhân sau từng năm tháng đi làm.

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Rào cản ngoại ngữ khiến nhiều ứng viên trẻ bỏ lỡ cơ hội bước chân vào các doanh nghiệp đa quốc gia (Ảnh minh họa: Pinterest)

Tụt hậu về kiến thức chuyên môn do hạn chế nguồn tài liệu cập nhật

Hơn 80% phần trăm các nghiên cứu khoa học, tài liệu chuyên ngành sâu, xu hướng công nghệ mới và các khóa học tiên tiến trên thế giới đều được phát hành bằng tiếng nước ngoài. Nếu không có vốn ngoại ngữ đủ dùng, bạn hoàn toàn phụ thuộc vào những tài liệu đã được dịch sang tiếng Việt, vốn thường có độ trễ từ vài tháng đến vài năm so với thế giới.

Việc tiếp nhận thông tin gián tiếp qua người khác dịch lại không chỉ khiến bạn tiếp cận kiến thức muộn hơn mà đôi khi còn bị sai lệch ngữ cảnh. Trong khi đồng nghiệp cùng trang lứa có thể trực tiếp học hỏi các công cụ mới từ chuyên gia quốc tế để nâng cao hiệu suất công việc, bạn vẫn loay hoay với những giáo trình cũ kỹ. Sự chậm trễ trong việc cập nhật tri thức mới sẽ biến bạn thành người tụt hậu về chuyên môn mà chính bạn cũng không hề hay biết.

Bỏ lỡ những cơ hội mở rộng thế giới quan và học bổng du học

Thời điểm học sinh, sinh viên là giai đoạn vàng với vô vàn cơ hội săn học bổng giao lưu văn hóa, các chương trình thực tập quốc tế ngắn hạn hay những chuyến xuất ngoại học thạc sĩ với mức hỗ trợ tài chính hấp dẫn. Điểm chung của hầu hết các chương trình này là yêu cầu chứng chỉ ngoại ngữ đạt chuẩn ngay từ vòng nộp hồ sơ.

Rất nhiều bạn trẻ có thành tích học tập xuất sắc, hoạt động xã hội năng nổ nhưng đành ngậm ngùi gác lại giấc mơ vươn ra biển lớn chỉ vì thiếu một tấm chứng chỉ tiếng Anh hay tiếng Trung, tiếng Nhật. Việc không thể bước ra thế giới từ sớm khiến bạn mất đi cơ hội cọ xát với các nền văn hóa đa dạng, rèn luyện tư duy toàn cầu và xây dựng mạng lưới quan hệ quốc tế giá trị cho tương lai.

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Tấm chứng chỉ ngoại ngữ là chiếc chìa khóa quan trọng mở ra cánh cửa săn học bổng và trải nghiệm môi trường quốc tế (Ảnh minh họa: Pinterest)

Học bù khi đã đi làm tốn kém gấp bội nhưng hiệu quả lại rất thấp

Nhiều người tự trấn an rằng khi nào công việc bắt buộc phải dùng thì đi học trung tâm vài tháng là xong. Thực tế chứng minh, học ngoại ngữ sau khi đã đi làm là một cuộc chiến vô cùng gian nan và mệt mỏi. Khi phải gánh vác tám tiếng công sở mỗi ngày, kèm theo những buổi tăng ca, họp hành và các mối lo cơm áo gạo tiền, bạn sẽ không còn đủ thời gian, năng lượng và sự tập trung để dung nạp một ngôn ngữ mới.

Ở tuổi trưởng thành, khả năng ghi nhớ từ vựng và phản xạ phát âm tự nhiên đều suy giảm đáng kể so với thời còn ngồi trên ghế nhà trường. Bạn sẽ phải bỏ ra những khoản tiền học phí đắt đỏ cho các khóa cấp tốc, nhưng hiệu quả thu lại chẳng được bao nhiêu vì lịch học ngắt quãng và áp lực cuộc sống bủa vây. Sự trì hoãn thời trẻ cuối cùng biến thành một gánh nặng tâm lý triền miên, vừa tốn kém tiền bạc vừa khiến bạn luôn trong tâm thế tự ti, hụt hơi trước những thử thách mới.

Thầy giáo tiếng Anh chỉ ra 10 nguyên tắc học ngoại ngữ tiết kiệm mà hiệu quả

Theo Thiên An

Thanh Niên Việt

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