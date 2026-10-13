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Sự thật ít người biết: Bàn ăn là nơi bẩn nhất trên máy bay

| | Sống

Khi bước lên máy bay, hầu hết hành khách nghĩ nhà vệ sinh là nơi tích tụ nhiều mầm bệnh nhất, nhưng thực tế bàn ăn gập ngay trước mặt họ mới chính là ổ vi khuẩn.

Một nghiên cứu nổi tiếng trên chuyên trang Travelmath chỉ ra rằng, khay bàn ăn chứa trung bình 2.155 đơn vị khuẩn bẩn (CFU) trên mỗi inch.

Con số này gấp gần 10 lần lượng vi khuẩn ở nút xả bồn cầu trên máy bay (chỉ 265 CFU) và gấp gần 17 lần bệ ngồi bồn cầu tại nhà. Đây là sự thật khiến không ít hành khách phải giật mình.

Khay bàn ăn trông có vẻ sạch sẽ nhưng lại là nơi chứa nhiều vi khuẩn nhất trên máy bay.

Tại sao khay bàn ăn máy bay lại cực kỳ bẩn?

Khay ăn trên máy bay trở thành nơi cực kỳ bẩn do sự kết hợp của nhiều yếu tố.

Thời gian dọn dẹp quá ngắn

Hiện nay, để tối ưu hóa lợi nhuận, thời gian dừng đỗ giữa các chặng bay (turnaround time) của các hãng hàng không bị siết rất chặt, thường chỉ từ 15 đến 30 phút,

Trong khoảng thời gian ngắn ngủi này, nhân viên vệ sinh chỉ kịp thu gom các túi rác lớn, nhặt vỏ chai và hút bụi sàn nhà chứ không thể lau chùi và phun khử khuẩn từng chiếc bàn gấp của hàng trăm ghế ngồi. Việc tổng vệ sinh sâu (deep cleaning) thường chỉ được thực hiện vào ban đêm khi máy bay ngừng khai thác.

Ý thức của hành khách

Nhiều tiếp viên hàng không chia sẻ họ từng chứng kiến hành khách vô tư dùng khay bàn ăn để thay tã cho trẻ sơ sinh, dán bã kẹo cao su, hoặc bỏ khăn giấy thấm dịch mũi vào đó. Nhiều người có thói quen cởi giày, tất rồi gác chân lên bàn ăn của ghế trước để ngủ.

Ý thức của khách hàng cũng là một trong những nguyên nhân khiến khay bàn ăn trên máy bay trở thành “ổ chứa vi khuẩn”.

Độ ẩm thấp trong máy bay

Không khí trong khoang máy bay có độ ẩm cực thấp (thường dưới 20%), khô hơn cả sa mạc. Thông thường, nhiều người lầm tưởng rằng không khí khô hanh sẽ làm vi khuẩn mau chết, nhưng thực tế đối với một số loại mầm bệnh nguy hiểm, cơ chế sinh tồn của chúng lại hoạt động ngược lại.

Sự thiếu độ ẩm này khiến MRSA (một loại siêu vi khuẩn có khả năng gây ra rất nhiều loại nhiễm trùng từ nhẹ đến nặng, đe dọa trực tiếp đến tính mạng nếu không được phát hiện sớm) hay Norovirus (virus gây viêm dạ dày ruột) không bị tiêu diệt hoàn toàn, ngược lại chúng có xu hướng bám chặt và tồn tại rất lâu trên các bề mặt nhựa cứng như khay bàn ăn.

Khi hành khách đổ nước ngọt, sữa hoặc làm rơi thức ăn lên bàn mà không được lau sạch, đó sẽ trở thành “môi trường nuôi cấy” hoàn hảo cho vi khuẩn sinh sôi.

Không có quy định bắt buộc nghiêm ngặt

Hiện tại không có một tiêu chuẩn pháp lý bắt buộc nào từ các cơ quan quản lý hàng không quốc tế về tần suất khử trùng chi tiết từng chiếc bàn ăn sau mỗi chuyến bay, việc này phụ thuộc hoàn toàn vào chính sách riêng của mỗi hãng.

Hành khách nên dùng khăn giấy khử trùng khay bàn ăn trên máy bay trước khi sử dụng.

Cách bảo vệ bạn khỏi vi khuẩn trên bàn ăn máy bay

Để có hành trình an toàn và ăn uống ngon miệng hơn, bạn nên bỏ túi các nguyên tắc sau khi đi máy bay .

Luôn mang theo khăn giấy khử trùng: Ngay khi ổn định chỗ ngồi, hãy dùng khăn giấy ướt kháng khuẩn để lau sạch bề mặt khay bàn ăn, tay vịn ghế và chốt khóa bàn.

Tuyệt đối không để thức ăn chạm trực tiếp vào bàn: Không đặt bánh mì, thìa đũa hoặc đồ ăn trực tiếp lên bề mặt khay. Hãy luôn để chúng trên đĩa, khay chứa đồ ăn của hãng hoặc đặt trên một lớp khăn giấy sạch.

Rửa tay/sát khuẩn tay trước khi ăn: Khóa an toàn của dây đeo và chốt bàn ăn chứa rất nhiều vi trùng. Sau khi hạ khay ăn xuống, hãy dùng gel rửa tay khô rồi mới bắt đầu dùng bữa.

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Theo Linh Lan

VTC News

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