Ronaldo tiết lộ lý do từng làm "phiên dịch" bất đắc dĩ cho Messi

Dù đã bước vào chặng cuối của sự nghiệp thi đấu đỉnh cao, Cristiano Ronaldo và Lionel Messi vẫn luôn là tâm điểm của mọi cuộc thảo luận bóng đá. Mới đây, siêu sao người Bồ Đào Nha đã có những chia sẻ đầy bất ngờ về mối quan hệ đằng sau ánh đèn sân khấu với đại kình địch, tiết lộ từng làm "phiên dịch viên" cho Messi cũng như góc nhìn thật sự về cuộc đua tới ngôi vị vĩ đại nhất lịch sử.

Trải qua hơn 15 năm cùng nhau thống trị túc cầu thế giới, cuộc đối đầu giữa Cristiano Ronaldo và Lionel Messi từng châm ngòi cho vô số cuộc tranh luận, sự so sánh và cả những căng thẳng từ người hâm mộ lẫn giới truyền thông. Thế nhưng, trái ngược với bầu không khí ngột ngạt trên khán đài, mối quan hệ giữa hai huyền thoại ngoài đời lại êm đềm và giàu sự tôn trọng hơn nhiều người tưởng tượng.

Trong cuộc phỏng vấn mới nhất trên kênh CNN Portugal, chân sút 41 tuổi đang khoác áo Al-Nassr đã vén màn những câu chuyện hậu trường chưa từng kể. Ronaldo tiết lộ anh và Messi luôn giữ mối quan hệ rất hòa thuận mỗi khi đứng chung trên các sân khấu trao giải lớn. Đáng chú ý, tiền đạo người Bồ Đào Nha thậm chí từng nhiều lần đóng vai trò "phiên dịch viên" bất đắc dĩ cho M10 vì rào cản ngôn ngữ.

"Chúng tôi đã đứng chung trên sân khấu suốt 15 năm và luôn đối xử rất tốt với nhau. Tôi vẫn nhớ vài lần phải dịch giúp cậu ấy những gì người ta nói bằng tiếng Anh, kiểu như bảo Messi đứng ở đâu hay giải thích câu hỏi của MC. Những khoảnh khắc đó thực sự rất vui vẻ", Ronaldo hóm hỉnh nhớ lại.

Ronaldo từng làm phiên dịch cho Messi (Ảnh: UEFA)

Theo chủ nhân 5 Quả bóng vàng, sự cạnh tranh giữa anh và siêu sao người Argentina luôn mang tính lành mạnh. Dù mỗi người đều chiến đấu hết mình vì màu áo câu lạc bộ và đội tuyển quốc gia, chính khao khát ghi bàn và chiến thắng của đối phương lại trở thành động lực lớn nhất để cả hai vượt qua giới hạn của bản thân. Ronaldo thậm chí còn so sánh cuộc đua song mã này với màn chạm trán kinh điển giữa hai huyền thoại đường đua Công thức 1 - Ayrton Senna và Alain Prost.

Hiện tại, ở độ tuổi cuối sự nghiệp (Ronaldo 41 tuổi và Messi 39 tuổi), bộ sưu tập danh hiệu cùng vô số kỷ lục vô tiền khoáng hậu của cả hai đã trở thành di sản vô giá của bóng đá thế giới. Nếu xét về mặt số liệu thuần túy, Messi đang có phần nhỉnh hơn ở một số cột mốc di sản then chốt, đặc biệt là chiếc cúp vàng World Cup, số danh hiệu vô địch quốc gia và kỷ lục 8 Quả bóng vàng.

Tuy nhiên, đối với một biểu tượng mang tinh thần chinh phục mạnh mẽ như CR7, thừa nhận đối thủ vượt trội hơn mình trong cuộc đua tới ngôi vị "Cầu thủ vĩ đại nhất mọi thời đại" (GOAT) vẫn là điều không bao giờ tồn tại trong suy nghĩ. Sự tôn trọng dành cho Messi là tuyệt đối, nhưng niềm tin vào vị thế số một của bản thân vẫn là bản ngã bất biến tạo nên thương hiệu Cristiano Ronaldo.