4 loại cá ăn nhiều "phá gan", ngon bổ mấy cũng hạn chế

Những năm gần đây, khi ý thức chăm sóc sức khỏe tăng lên, nhiều người bắt đầu giảm bớt thịt đỏ như thịt lợn và chuyển sang nhóm “thịt trắng” như thịt gà, thịt vịt, cá và tôm. Đây là nhóm thực phẩm có hàm lượng cholesterol và chất béo thấp, giàu đạm và axit béo không bão hòa được xem là tốt cho tim mạch và não bộ. Với người lớn tuổi, ăn cá hợp lý còn giúp kéo dài tuổi thọ.

Tuy nhiên, không phải loại cá nào cũng tốt nếu ăn thường xuyên.

1. Cá có mùi lạ, mùi hôi

Tình trạng ô nhiễm biển khiến nhiều loài cá sống được cả trong môi trường nước bẩn. Những con cá có mùi lạ thường đã tích tụ kim loại nặng hoặc độc chất từ rác thải biển.

Nếu ăn thường xuyên, cơ thể hấp thu dần các chất độc này, gây hại gan và thận.

2. Cá kích thước quá lớn

Nhiều loại cá nuôi lấy trọng lượng quá nhanh do môi trường nuôi dày đặc hoặc sử dụng thức ăn kích thích tăng trưởng.

Cá càng lớn tuổi, thời gian sống càng dài, các hormone tồn dư càng cao. Thịt loại cá này thường bở, kém ngon. Tốt nhất nên chọn cá vừa phải, không quá “khổng lồ”.

3. Cá đông lạnh quá lâu

Cá đông lạnh không rõ nguồn gốc có thể đã bảo quản quá lâu. Một số nơi còn dùng formalin (chất bảo quản độc hại) để giữ cá “tươi lâu”.

Nếu ăn phải cá nhiễm formalin hoặc cá đã biến chất, nguy cơ mắc bệnh tiêu hóa và ung thư tăng lên. Thay vì mua cá đông lạnh giá cao, lựa chọn cá sống tại chợ hải sản vẫn an toàn hơn.

4. Cá ăn thịt kích thước lớn

Trong tự nhiên, cá càng lớn, sống càng lâu thì lượng kim loại nặng và độc tố tích lũy càng cao. Những loài đứng đầu chuỗi thức ăn như cá kiếm, cá cờ, cá đầu vuông... đều được khuyến cáo nên ăn rất ít.

Làm sao để chọn được cá tươi ngon, an toàn?

- Chọn cá còn sống: Nếu có thể, nên mua cá đang bơi. Trạng thái hoạt động và sức sống là dấu hiệu nhận biết độ tươi tốt nhất.

- Quan sát mang cá: Mang cá tươi thường màu đỏ hồng, không nhầy, không có mùi lạ.

- Quan sát mắt cá: Mắt cá tươi: trong, lồi và sáng. Mắt cá đục, lõm, có tia máu, nghĩa là cá đã để lâu.

- Xem độ đàn hồi của thịt: Thịt cá tươi, sáng, ẩm, ấn vào đàn hồi, không nhăn nheo.

Nguồn và ảnh: Aboluowang