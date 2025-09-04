Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

4 loại cây cảnh giúp ngủ ngon lại dễ trồng trong phòng ngủ

04-09-2025 - 20:25 PM | Sống

Ít ai biết rằng, có những loại cây không chỉ xanh mát, dễ trồng mà còn có khả năng “bí mật” nhả oxy vào ban đêm, giúp cải thiện giấc ngủ.

Không ít người trẻ hiện nay, sau những giờ làm việc áp lực, thường chọn cách chăm vài chậu cây trong nhà để thư giãn tinh thần, làm đẹp không gian sống. Ít ai biết rằng, có những loại cây không chỉ xanh mát, dễ trồng mà còn có khả năng “bí mật” nhả oxy vào ban đêm, giúp cải thiện giấc ngủ.

Dưới đây là 4 loại cây vừa dễ chăm, vừa tốt cho sức khỏe, đặc biệt phù hợp để đặt trong phòng ngủ.

1. Cây nha đam (lô hội)

Thoạt nhìn rất bình thường, thậm chí ở nông thôn nhiều nơi mọc dại bị xem như cỏ, nhưng nha đam lại có nhiều công dụng bất ngờ. Gel bên trong lá có thể bôi lên vết muỗi, côn trùng đốt để giảm ngứa, sưng; dùng làm mặt nạ giúp cấp ẩm, làm dịu da, thậm chí hỗ trợ làm sáng da. Một số giống còn có thể ăn sống, thanh nhiệt giải độc.

4 loại cây cảnh giúp ngủ ngon lại dễ trồng trong phòng ngủ- Ảnh 1.

Đặc biệt, nha đam đặt trong nhà giúp hút bớt khí độc như formaldehyde, cải thiện chất lượng không khí. Cây này dễ trồng, ít tốn công chăm sóc, gặp điều kiện thuận lợi còn liên tục mọc nhánh mới.

2. Cây bát tiên cảnh

Loại cây mọng nước này thường được trồng làm cảnh trong công viên, dải phân cách đô thị. Ngoài vẻ đẹp và sự dễ sống, cây còn có dược tính: lá giã nát đắp lên vết muỗi, côn trùng đốt có thể giảm ngứa, sưng.

4 loại cây cảnh giúp ngủ ngon lại dễ trồng trong phòng ngủ- Ảnh 2.

Đặc biệt, ban đêm cây liên tục thải oxy, giúp không khí trong phòng thêm trong lành, dễ ngủ hơn. Vào mùa hè thu, cây nở rộ hoa màu hồng rực rỡ, tạo cảm giác rất thư thái. Lưu ý, khi trời quá lạnh cây có thể khô héo nhưng thực chất chỉ “ngủ đông”, đến mùa ấm áp sẽ hồi sinh mạnh mẽ.

3. Cây ngọc bích

Ngọc bích có lá dày, bóng, trông như ngọc bích nên rất được ưa chuộng. Đây là loại cây sống rất lâu năm, sức sống dẻo dai, chỉ cần một chiếc lá rụng xuống đất cũng có thể bén rễ thành cây mới.

4 loại cây cảnh giúp ngủ ngon lại dễ trồng trong phòng ngủ- Ảnh 3.

Đặt trong phòng ngủ, ngọc bích giúp lọc không khí và bổ sung oxy về đêm, góp phần hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn.

4. Cây lưỡi hổ

Thuộc nhóm cây cảnh dễ chăm, lưỡi hổ nổi bật bởi khả năng hấp thụ khí độc như formaldehyde, CO2 và thải ra nhiều oxy, đặc biệt vào ban đêm. Cây có nhiều giống, hầu hết đều bền, chịu hạn tốt, chỉ cần tưới nước 2 lần mỗi tháng và đặt nơi có ánh sáng tán xạ. Một chậu lưỡi hổ có thể nhân giống nhanh chóng, thích hợp để trang trí nhiều góc trong nhà.

4 loại cây cảnh giúp ngủ ngon lại dễ trồng trong phòng ngủ- Ảnh 4.

Tuy nhiên, loài cây này cần được thay đất định kỳ, nếu không sẽ ảnh hưởng đến khả năng sinh trưởng. Khi ra hoa, nên đặt cây ở nơi tránh ánh nắng trực tiếp để hoa lâu tàn.

Nguồn và ảnh: Sohu

5 loại cây cảnh được ví như "Thần Tài" trong nhà, đừng dễ dàng mang đi tặng, đặc biệt là cây cuối cùng

Theo Mỹ Diệu

Thanh niên Việt

