4 loại nước là "vua" dưỡng thận, bổ gan, ổn định đường huyết còn thanh lọc cơ thể cực tốt: Việt Nam bán nhiều

Trà Atiso

Theo Đông Y, atiso có vị ngọt, hơi đắng, tính mát, có tác dụng bổ gan thận, mát gan, lợi mật, lọc máu, lợi tiểu, có thể chữa vàng da, sỏi mật, thấp khớp, tiểu đường,... Vậy nên loại hoa này được sử dụng phổ biến trong các bài thuốc trị bệnh, chế biến món ăn, nấu cao hoặc pha trà.

Một đánh giá dựa trên 9 nghiên cứu được đăng tải trên Thư viện Y khoa Mỹ đã kết luận rằng atiso và các sản phẩm làm từ atiso có thể làm giảm đáng kể lượng đường trong máu lúc đói. Trong khi đó các nghiên cứu từ Ý và Nhật Bản chứng minh rằng một số hợp chất chống oxy hóa có trong atiso có thể kiểm soát và làm giảm lượng đường trong máu đáng kể.

Theo các chuyên gia, trà atiso có thể làm tăng tiết mật, giúp loại bỏ độc tố có hại khỏi gan của bạn. Một thử nghiệm khác trên 90 người mắc bệnh gan nhiễm mỡ (không phải do rượu) cho thấy khi họ tiêu thụ 600mg chiết xuất atiso mỗi ngày trong 2 tháng, chức năng gan của họ đã được cải thiện đáng kể.

Trà atiso cũng hỗ trợ ngăn ngừa quá trình lão hoá da, giảm mệt mỏi, thư giãn cơ thể, cải thiện chất lượng giấc ngủ và sức khỏe tiêu hóa. Với atiso khô thì chỉ nên sử dụng khoảng 5-10g mỗi ngày, không nên sử dụng nhiều cho người tỳ vị hư hàn hoặc đang bị tiêu chảy.

Trà bồ công anh

Theo chuyên gia người Mỹ Nancy Gei, trà bồ công anh được biết đến là một loại thuốc lợi lợi tiểu tự nhiên, nhẹ nhàng thúc đẩy hoạt động tiêu hóa và giải độc của hệ thống gan và thận. Loại trà này giúp loại bỏ chất độc hại khỏi hệ thống tiết niệu, bao gồm cả axit uric. Kali trong trà bồ công anh giúp thận lọc độc tố hiệu quả hơn. Bên cạnh đó, trà cũng có tính kháng khuẩn và ngăn ngừa sự phát triển của vi khuẩn gây nhiễm trùng đường tiết niệu, có thể giúp giảm sỏi thận.

Chú thích ảnh

Một nghiên cứu năm 2017 cho thấy hợp chất polysaccharides trong bồ công anh thực sự có thể có lợi cho chức năng gan, bảo vệ gan khỏi nguy cơ mắc bệnh. Ngoài ra nhiều nghiên cứu cho thấy trà bồ công anh có khả năng tăng lưu lượng mật, giúp giải độc gan và giảm các triệu chứng của bệnh gan.

Các nghiên cứu từ Bệnh viện Đại học Aarhus, Đan Mạch đã chỉ ra rằng trà bồ công anh có thể giúp điều hòa chuyển hóa lipid và lượng đường trong máu, giữ các chỉ số ở mức ổn định. Loại trà này cũng góp phần ổn định huyết áp, hạ mỡ máu...

Nước chanh

Chanh có tác dụng thanh nhiệt, thanh phế, trừ đàm, có vị chua, tính mát, giải độc, tăng sức đề kháng. Một quả chanh chứa 31mg vitamin C, cung cấp một nửa lượng vitamin C cơ thể cần hàng ngày, giúp tăng cường hệ thống miễn dịch cho cơ thể, giúp làn da khỏe mạnh hơn.

Uống nước chanh có thể cải thiện sức khỏe thận cho những người có tiền sử mắc loại sỏi thận, phổ biến nhất là sỏi canxi. Chanh chứa citrate hoặc axit xitric, có thể giúp ức chế sự phát triển và kết tụ của các tinh thể hình thành sỏi thận. ‏

‏Loại nước này có tác dụng giảm mỡ máu, kiểm soát lượng cholesterol và huyết áp, cải thiện hệ tiêu hóa, hỗ trợ quá trình giảm cân dễ dàng hơn. Vitamin C và axit xitric trong nước chanh cũng cải thiện khả năng hấp thu sắt của cơ thể, ngăn ngừa thiếu máu.

Trà xanh

Trà xanh tốt cho sức khỏe thận do hàm lượng polyphenol cao, đặc biệt là catechin như EGCG có tác dụng chống oxy hóa mạnh. Các hợp chất này có thể bảo vệ tế bào thận khỏi bị tổn thương, giảm viêm và có thể giúp ngăn ngừa sỏi thận bằng cách ức chế sự kết tinh canxi, ngăn ngừa nguy cơ mắc bệnh về thận

Đặc tính chống viêm và chống oxy hóa của trà giúp giảm nguy cơ mắc bệnh mãn tính như bệnh tim, huyết áp cao, đột quỵ, tiểu đường. Loại đồ uống này được chứng minh có khả năng điều hoà huyết áp, giảm nguy cơ mắc một số bệnh ung thư.

Một nghiên cứu quan sát năm 2020 trên 5.000 người tại Nhật Bản được công bố bởi BMJ Open Diabetes Research & Care cho thấy uống 4 tách trà xanh mỗi ngày giúp giảm 40% nguy cơ tử vong sớm.