4 loại quả "đắt xắt ra miếng" cứ đến Tết là "cháy hàng": Cực bổ dưỡng, có loại là “thần dược” hạ đường huyết

Bưởi Luận Văn tiến vua

Loại bưởi này có nguồn gốc từ thôn Luận Văn, xã Thọ Xương, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa. Từ xưa, loại bưởi này đã được người dân xứ Thanh lựa chọn để tiến vua, được nhà vua rất yêu thích.

Đặc sản xứ Thanh có màu đỏ độc đáo từ vỏ cho tới tép bưởi, màu đỏ tượng trưng cho may mắn và tài lộc nên bưởi Luận Văn được người dân “săn lùng” vào dịp Tết. Có quả bưởi Luận Văn trong mâm ngũ quả chính là mong muốn một năm sung túc và giàu có. Dù có giá bán lên tới 200.000 - 350.000 đồng/ quả, thậm chí là 1 triệu đồng/cặp cho loại VIP thì bưởi Luận Văn vẫn rất đắt khách trên thị trường trái cây ngày Tết.

Đặc biệt, bưởi còn rất tốt cho sức khỏe, là “thần dược” hạ đường huyết và insulin nhờ các flavanone chính như naringin và hesperidin; giảm rủi ro mắc bệnh tim mạch bằng cách làm giảm mỡ máu, ngăn chặn đông máu và ngừa sự oxy hóa cholesterol LDL. Bên cạnh đó, bưởi đỏ có thể tăng cường miễn dịch, hỗ trợ giảm cân, cải thiện tiêu hóa… nhờ chứa rất nhiều vitamin và khoáng chất có lợi.

Quýt chum chĩnh vàng

Quýt “chum chĩnh vàng” hay còn gọi là quýt Hallabong có nguồn gốc từ đảo Jeju, Hàn Quốc. Loại quả này ở Hàn được gọi là “quả hoàng kim” vì hình dáng độc đáo với phần dưới phình to, phần đầu nhỏ nhọn và màu vàng óng, trông rất giống những chiếc chum đựng vàng.

Vì thế, loại quýt này có ý nghĩa cầu tài lộc và may mắn nên mỗi độ Tết đến lại rất được yêu thích. Trên thị trường có thời điểm một hộp 3 quả quýt “chum chĩnh vàng” thường có giá 1 triệu đồng, tương đương với 330.000 đồng/quả.

Giống với các họ hàng nhà cam quýt khác, quýt có thể giúp giảm mức cholesterol trong máu, từ đó giúp bạn hạn chế nguy cơ mắc bệnh tim mạch và đột quỵ. Cùng với đó, nhờ giàu hàm lượng chất xơ và vitamin C, loại quýt này cũng có thể hạn chế tăng cân, béo phì, hỗ trợ chức năng miễn dịch, tăng cường sức khỏe hệ tiêu hóa… Quýt là loại quả có chỉ số đường huyết thấp, chứa nhiều hợp chất hỗ trợ giảm viêm và kiểm soát đường huyết.

Xoài thư pháp

Những quả xoài có in chữ, in hình hoặc thư pháp là sản phẩm sáng tạo từ các nông dân ở Đồng Tháp, Bến Tre và Hậu Giang. Xuất phát từ mong muốn làm tăng giá trị trái xoài, đặc biệt là vào ngày Tết khi xoài luôn là loại trái cây quen thuộc trên mâm ngũ quả, những người nông dân đã thành công tạo ra một loại xoài với hình thức đặc biệt.

Mỗi quả xoài sẽ được in những chữ khác nhau, với mong muốn cầu chúc những điều như an lành, hạnh phúc, tài lộc, may mắn cho năm mới. Bởi vậy, trung bình mỗi trái xoài này được bán với giá lên tới 200.00 - 300.000 đồng nhưng vẫn đắt hàng “như tôm tươi”.

Xoài rất giàu vitamin A tốt cho mắt, ngăn ngừa các loại bệnh về mắt như viêm giác mạc, khô mắt đồng thời tốt cho hệ tiêu hoá bởi lượng chất xơ dồi dào. Vitamin C trong xoài tốt cho da và việc hấp thụ sắt từ các thực phẩm khác, giúp tăng cường hệ miễn dịch. Ngoài ra, lượng kali có trong xoài cũng giúp kiểm soát nhịp tim và huyết áp hiệu quả.

Chuối ngự Đại Hoàng

Chuối ngự Đại Hoàng là đặc sản đến từ tại làng Đại Hoàng, xã Hòa Hậu, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam. Với vị thơm ngon và vẻ ngoài vàng óng ả, từ xưa đây đã là loại trái cây được tiến vua. Điểm đặc biệt của loại chuối này là không bao giờ bị nẫu, chín đến cả tuần vẫn ngọt, không lõi, ruột dẻo. Sở hữu mùi vị “gây nhung nhớ” nên mỗi độ Tết đến xuân về, chuối ngự Đại Hoàng lại được săn đón rất nồng nhiệt để bày mâm ngũ quả trên ban thờ.

Chuối cũng có rất nhiều lợi ích cho sức khỏe đã được khoa học chứng minh. Theo Healthline, kali trong chuối sẽ rất có lợi cho sức khỏe của tim, đặc biệt là kiểm soát huyết áp. Chuối còn có thể giúp hỗ trợ cải thiện đường tiêu hoá, giảm cân, chống thiếu máu và cải thiện chức năng thận. Chính vì vậy đây là một loại quả nên nhâm nhi dịp Tết để bồi bổ sức khỏe dịp năm mới

(Tổng hợp)