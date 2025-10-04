4 loại thực phẩm "tưởng sạch mà đầy vi khuẩn", bạn có đang tiêu thụ chúng?

Chúng ta thường thấy các loại hoa quả cắt sẵn hay là rau sống không cần rửa và nghĩ rằng chúng rất tinh tế và sạch sẽ để ăn ngay. Tuy nhiên, một số thực phẩm mà chúng ta tưởng là sạch sẽ có thể đang âm thầm gây hại cho sức khỏe của bạn. Nếu xử lý không đúng cách hoặc cách ăn sai lầm, chúng rất dễ gây ra các vấn đề về đường tiêu hóa, và trong trường hợp nghiêm trọng có thể dẫn đến ngộ độc thực phẩm, cần phải được điều trị y tế.

Có 4 loại thực phẩm trong cuộc sống mà dễ bị bỏ qua là "khu vực thiên tai vi khuẩn nặng nề", nhiều người không hề biết đến. Vì sức khỏe, chúng ta cần phải hiểu rõ để tránh vi khuẩn vượt ngưỡng gây hậu quả nặng nề.

Những nguy cơ tiềm ẩn từ thực phẩm quen thuộc

1. Hoa quả cắt sẵn

Hoa quả cắt sẵn thường có mặt ở siêu thị hoặc các cửa hàng trái cây là rất phổ biến. Nhiều người chọn hoa quả cắt sẵn vì tiện lợi, nhưng có dữ liệu cho thấy tỷ lệ vi khuẩn E.coli vượt ngưỡng ở hoa quả cắt sẵn lên tới 42%. Hơn nữa, việc xử lý hoa quả bằng dao cắt và thớt cũng có thể không được làm sạch kỹ càng, làm tăng khả năng vi khuẩn vượt ngưỡng.

Nếu bạn cảm thấy việc về nhà tự cắt hoa quả quá phiền phức, hãy mua trái cây tươi và yêu cầu nhân viên cắt ngay tại chỗ, sau đó ăn trong vòng 4 giờ.

2. Trứng lòng đào

Trứng lòng đào là một món ăn được nhiều người ưa chuộng vì hương vị đặc biệt của nó. Tuy nhiên, trứng có thể chứa vi khuẩn Salmonella, cần phải được nấu ở nhiệt độ trên 70 độ C trong thời gian dài để tiêu diệt hoàn toàn.

Lòng đào của trứng lòng đào chưa hoàn toàn đông cứng, nhiệt độ ở trung tâm thường thấp hơn 60 độ C, không đủ để diệt khuẩn. Nếu thường xuyên ăn trứng lòng đào không được nấu chín kỹ, vi khuẩn Salmonella có thể xâm nhập vào đường ruột, gây ra các triệu chứng như buồn nôn, nôn mửa, đau bụng, tiêu chảy.

Đối với người già, trẻ em và phụ nữ mang thai có sức đề kháng kém, còn có thể gặp phải tình trạng sốt cao, mất nước nghiêm trọng hơn.

3. Hải sản sống muối chua

Hải sản sống muối chua gần đây đã trở thành lựa chọn ẩm thực mới của nhiều người dựa trên đặc điểm "tươi, mềm, trơn" của món ăn, đặc biệt là khi thấy các blogger ẩm thực thưởng thức hải sản sống muối chua, ai cũng muốn thử một lần.

Tuy nhiên, hải sản sống muối chua là loại thực phẩm "nguy cơ cao" bởi hải sản trong quá trình phát triển có thể mang theo Vibrio parahaemolyticus, Listeria và các loại ký sinh trùng như sán gan và sán phổi.

Phương pháp chế biến hải sản sống muối chua không qua quá trình tiệt trùng nhiệt độ cao, chỉ sử dụng một số gia vị để làm phong phú hương vị, nhưng khả năng diệt khuẩn của chúng hạn chế và không thể loại bỏ hoàn toàn vi khuẩn và ký sinh trùng trong hải sản, điều này đối với sức khỏe là vô cùng nguy hiểm.

Ngoài ra, nếu hải sản không tươi, chúng còn có thể tạo ra histamin, gây ra ngộ độc histamin, xuất hiện các triệu chứng như đỏ da, chóng mặt, buồn nôn, khó thở.

4. Sashimi

Sashimi là món ăn được nhiều tín đồ ẩm thực Nhật Bản yêu thích. Sashimi tương tự như hải sản sống muối chua, chỉ khác là sashimi được ăn hoàn toàn sống, không qua bất kỳ quá trình ướp gia vị nào. Chúng ta cũng thường thấy thông tin như "Có người nhiễm ký sinh trùng sau khi ăn sashimi cá hồi".

Cá sâu biển có thể mang ký sinh trùng ấu trùng. Trong quá trình ăn sashimi, chỉ việc chấm nước tương và wasabi mà hai gia vị này không đủ sức diệt ký sinh trùng. Vì vậy, chúng ta nên hạn chế tiêu thụ và chỉ nên ăn khi biết chắc chắn sashimi còn tươi ngon, không có những sợi màu trắng bất thường.

Những loại thực phẩm trên dù trông có vẻ sạch sẽ nhưng thực chất lại ẩn chứa vi khuẩn và rủi ro an toàn. Trong việc ăn uống hàng ngày, chúng ta cần nâng cao cảnh giác, không nên bị đánh lừa bởi "vẻ bề ngoài" của thực phẩm.

Khi tiêu thụ thực phẩm, cần chú ý đến việc vệ sinh thực phẩm cẩn thận, nấu chín kỹ lưỡng và lựa chọn nguyên liệu tươi mới. Đồng thời, phải duy trì thói quen rửa tay trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh để tránh nguy cơ nhiễm khuẩn chéo. Nếu sau khi ăn thực phẩm mà xuất hiện các triệu chứng như buồn nôn, nôn mửa, đau bụng, tiêu chảy, cần phải đi khám ngay lập tức để tránh chậm trễ điều trị.