4 mẫu xe máy điện đi được xa nhất, sạc một lần chạy hơn 200km, bất ngờ với 2 cái tên Việt

Nỗi lo hết pin giữa đường, hay "range anxiety", từng là rào cản lớn nhất đối với người dùng xe máy điện. Tuy nhiên, với sự phát triển vượt bậc của công nghệ pin, thị trường Việt Nam hiện đã có những mẫu xe sở hữu phạm vi di chuyển ấn tượng trên 200 km, biến nỗi lo này trở thành quá khứ. Dưới đây là danh sách những "nhà vô địch" về quãng đường di chuyển hiện nay.

1. Dat Bike Quantum S-Series: Quãng đường tối đa 285 km

Ngôi vị quán quân tuyệt đối thuộc về Dat Bike Quantum S-Series, một sản phẩm đến từ thương hiệu xe điện Việt Nam. Với khả năng di chuyển tối đa lên đến 285 km sau mỗi lần sạc đầy (ở phiên bản S1 và S2), Quantum S-Series đã đặt ra một tiêu chuẩn mới cho thị trường. Các phiên bản này được trang bị pin dung lượng 6,4 kWh, không chỉ đi xa mà còn mạnh mẽ. Ngay cả phiên bản S3 tiêu chuẩn cũng có thể di chuyển tối đa 200 km và đạt tốc độ 90 km/h, đáp ứng tốt mọi nhu cầu từ đi lại trong phố đến những chuyến đi xa.

2. VinFast Evo200 Series: Quãng đường tối đa 205 km

VinFast Evo200 là đối thủ đáng gờm trong phân khúc 200km+. Mẫu xe này nổi bật với thiết kế scooter nhỏ gọn, năng động, rất phù hợp cho môi trường đô thị. Hai phiên bản Evo200 và Evo200 Lite đều được trang bị pin LFP dung lượng 3,5 kWh, cho phạm vi di chuyển lần lượt là 203 km và 205 km. Trong khi Evo200 có thể đạt tốc độ tối đa 70 km/h, phiên bản Lite được giới hạn ở 49 km/h để phù hợp với đối tượng học sinh. Với mức giá chỉ 22 triệu đồng, đây là lựa chọn có hiệu năng trên giá thành tốt nhất phân khúc.

3. Dat Bike Weaver: Quãng đường tối đa 200 km

Một đại diện xuất sắc khác từ Dat Bike là dòng xe Weaver, với khả năng di chuyển tối đa 200 km. Khác biệt hoàn toàn với Quantum, Weaver mang phong cách của một chiếc mô-tô classic, hướng đến những khách hàng yêu thích sự hoài cổ và cá tính. Hai phiên bản cao cấp nhất là Weaver 200 và Weaver++ đều đạt tốc độ tối đa 90 km/h, mang lại trải nghiệm lái đầy phấn khích. Mức giá cho hai phiên bản này lần lượt là 44,9 triệu và 65,9 triệu đồng.

4. Pega eSmart AI: Quãng đường tối đa 160 km

Dù có phạm vi di chuyển ngắn hơn một chút, Pega eSmart AI vẫn là một lựa chọn hấp dẫn nhờ hiệu năng ấn tượng. Xe có thể đi được quãng đường 160 km sau mỗi lần sạc và sở hữu tốc độ tối đa lên đến 100 km/h, mạnh mẽ nhất trong danh sách. Với mức giá 55 triệu đồng, Pega eSmart AI là lựa chọn phù hợp cho những ai ưu tiên sức mạnh và tốc độ bên cạnh một quãng đường di chuyển đủ dài cho nhu cầu hàng ngày.