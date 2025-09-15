Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Quãng đường di chuyển sau một lần sạc thường là yếu tố được người tiêu dùng quan tâm hàng đầu khi tìm mua xe điện. Nếu trước đây con số 200km còn hiếm gặp, thì hiện nay đã có một số mẫu xe máy điện đạt được mốc này.

Dat Bike Quantum S-Series

Dòng xe máy điện Quantum S của Dat Bike đang nằm trong nhóm xe có khả năng di chuyển xa nhất hiện nay.

Đây là loạt xe máy điện đi xa hơn ô tô khi sạc đầy, đều là thương hiệu Việt Nam- Ảnh 1.

Dat Bike Quantum S1 trên đường phố. Ảnh: Dat Bike

Phiên bản S1 và S2 đi được 285km với pin lithium-ion 6,4kWh, tốc độ tối đa 100km/h. Thời gian sạc đầy bằng bộ sạc 1.800W đi kèm khoảng 4 giờ với ổ sạc dân dụng thông thường. Phiên bản S3 thấp hơn, đạt ngưỡng 200km. Về độ bền, pin Dat Bike Quantum S-Series có khả năng giữ 80% dung lượng sau 350.000km di chuyển, tương đương 25 năm sử dụng.

Ngoài ra, xe có một số trang bị, tính năng đáng chú ý như cốp 44 lít (cả cốp dưới yên và hộc đựng đồ nhỏ) và các công nghệ thông minh như ga tự động, hỗ trợ khởi hành ngang dốc...

VinFast Evo Grand

VinFast Evo Grand có quãng đường tiêu chuẩn 134km, nhưng có thể đạt tới 262km khi lắp thêm pin phụ dung lượng 2,4 kWh. Đánh đổi là dung tích cốp giảm từ 35 lít xuống còn 16 lít khi sử dụng pin phụ.

Đây là loạt xe máy điện đi xa hơn ô tô khi sạc đầy, đều là thương hiệu Việt Nam- Ảnh 2.

VinFast Evo Grand. Ảnh: Đại lý VinFast

VinFast Evo Grand sử dụng động cơ có công suất tối đa 2.250W, tốc độ tối đa 70km/h.

Bản tiêu chuẩn có giá 21 triệu đồng, khi mua thêm pin phụ cần thêm 5 triệu đồng nữa, tổng cộng là 26 triệu đồng.

Dat Bike Weaver Series

Weaver 200 và Weaver++ đạt quãng đường 200km mỗi lần sạc với pin 4,9kWh,tốc độ tối đa 90km/h. Về vận hành, Weaver 200 có sức mạnh 6kW, trong khi đó bản Weaver++ nâng công suất động cơ lên 7kW.

Đây là loạt xe máy điện đi xa hơn ô tô khi sạc đầy, đều là thương hiệu Việt Nam- Ảnh 3.

Dat Bike Weaver++ có thể đi được quãng đường 200km sau 3 giờ sạc đầy, 100km sau 1 giờ sạc. Ảnh: Dat Bike

Ra mắt năm 2021, Weaver Series sở hữu dáng mô tô cổ điển, bụi bặm, nam tính. Tuy nhiên, hiện tại, dòng này không còn sản xuất mới. Do đó, để tiếp cận, khách hàng chỉ có thể mua xe đã qua sử dụng.

VinFast Evo200 và Evo200 Lite

Cả hai phiên bản Evo200 đều sử dụng pin LFP, cho phép di chuyển trên 200km trong điều kiện tiêu chuẩn. Pin có tuổi thọ dài, tới 25 năm.

Đây là loạt xe máy điện đi xa hơn ô tô khi sạc đầy, đều là thương hiệu Việt Nam- Ảnh 4.

VinFast Evo200 có thể đi 200km/sạc. Ảnh: VinFast

Evo200 có tốc độ tối đa 70km/h, trong khi Evo200 Lite dừng ở mức 49km/h do hướng đến nhóm chưa đến tuổi thi bằng lái như học sinh, hay những người thường đi chợ chỉ cần một chiếc xe tốc độ vừa phải. Cả hai trang bị cốp 22 lít, đèn LED toàn bộ và khả năng kết nối smartphone.

Nuen N1-S

Mẫu xe của startup Nuen Moto được giới thiệu dưới dạng thử nghiệm với thông số 200km ở chế độ tiết kiệm, pin dung lượng 8kWh. Công suất đạt 32 mã lực, tốc độ tối đa 130km/h. Xe có thể sạc đầy trong 4,5 giờ bằng điện dân dụng hoặc khoảng 1 giờ tại trạm sạc nhanh DC.

Đây là loạt xe máy điện đi xa hơn ô tô khi sạc đầy, đều là thương hiệu Việt Nam- Ảnh 5.

Hình ảnh Nuen N1-S phiên bản pre-production. Ảnh: Nuen Moto

Tuy nhiên, đây mới là bản thử nghiệm (prototype) đã được công bố cách đây 2 năm và hiện vẫn chưa có thời hạn giao xe chính thức.

 

Quãng đường (km)

285 (S1, S2)

200 (S3)

134 (1 pin)

262 (thêm pin phụ)

203

200

200

Loại pin

Lithium-ion LFP

 Lithium-ion LFP

Lithium-ion LFP

Lithium-ion NMC

Lithium

Thời gian sạc đầy

4 giờ

6,5 giờ (1 khối pin)

Khoảng 6 giờ

3 giờ

4 - 5 giờ

Tốc độ tối đa (km/h)

100 (S1)

90 (S2, S3)

70

70

90

130

Dung tích cốp

41 lít (tổng 44L khi tính cả hộc để đồ phía trước)

35 lít (giảm còn 16 lít khi lắp pin phụ)

22 lít

Cốp ngoài

Không có thông tin

Một số công nghệ đặc biệt

Ga tự động, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, hỗ trợ dắt xe, phanh CBS (S1), cổng sạc USB-A và USB-C, app update firmware OTA

Kết nối smartphone, định vị, động cơ in-hub.

Kết nối điện thoại, định vị qua ứng dụng thông minh, động cơ in-hub.

Sạc nhanh 1 giờ 100km, phanh động cơ.

Sạc nhanh 1 giờ tại trạm DC

 
