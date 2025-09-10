VinFast ra mắt thêm 3 xe máy điện 2 pin, giá thấp nhất 22,7 triệu đồng

VinFast vừa chính thức công bố ra mắt 3 mẫu xe máy điện mới gồm Vero X, Feliz và Feliz Lite. Cả ba đều được thiết kế với hệ thống hai pin, trong đó có một pin tháo rời, giúp gia tăng quãng đường di chuyển.

Kết hợp với bộ đôi Evo Grand và Evo Grand Lite từng được giới thiệu trước đó, các sản phẩm mới góp phần hoàn thiện danh mục xe máy điện 2 pin – tháo rời của VinFast, phục vụ cho kế hoạch mở rộng mạng lưới đổi pin.

Điểm chung của các mẫu xe mới là ngoài bộ pin cố định dung lượng 2,4 kWh đặt dưới sàn để chân, xe còn có thêm ngăn chứa pin thứ hai đặt trong cốp với dung lượng tương tự. Nhờ vậy, quãng đường di chuyển trong điều kiện tiêu chuẩn sau mỗi lần sạc đầy được nâng từ 134 km với một pin lên đến 262 km khi lắp hai pin. Pin phụ có giá 5 triệu đồng, được thiết kế tháo lắp nhanh, giúp người dùng dễ dàng sạc ngoài khi cần.

VinFast Vero X.

Trong nhóm sản phẩm lần này, VinFast Vero X thuộc phân khúc cận cao cấp, nổi bật với thiết kế thời trang và nhiều tiện ích công nghệ. Phát triển từ dòng Vento Neo, mẫu xe sở hữu yên ngồi cải tiến, tay dắt sau tiện lợi, cùng ốp càng và chắn bùn thiết kế thẩm mỹ. Xe có kích thước 1.858 x 690 x 1.100 mm, chiều cao yên 770 mm và trọng lượng 92 kg, phù hợp vóc dáng người Việt. Vero X được trang bị màn hình màu TFT, chìa khóa thông minh Smart Key một chạm tích hợp chức năng tìm xe. Khi không gắn pin phụ, dung tích cốp đạt 35 lít, đủ để chứa hai mũ bảo hiểm cùng nhiều vật dụng cá nhân.

Về vận hành, Vero X sử dụng động cơ BLDC Inhub công suất tối đa 2.250 W, có thể tăng tốc từ 0-50 km/h trong 15 giây, tốc độ tối đa đạt 70 km/h. Xe dùng phanh đĩa trước, phanh cơ sau, hệ thống giảm xóc ống lồng thủy lực phía trước và giảm xóc đôi phía sau. Hệ thống chiếu sáng full LED với đèn pha LED Projector giúp nâng cao khả năng quan sát.

Xe có bốn màu ngoại thất gồm trắng ngọc trai, đen nhám, xanh rêu và xanh oliu, giá bán lẻ đề xuất 34,9 triệu đồng và dự kiến sẽ chính thức đến tay khách hàng ngay trong tháng 9.

VinFast Feliz.

Trong khi đó, Feliz và Feliz Lite phiên bản 2 pin vẫn giữ nguyên phong cách thiết kế tương tự phiên bản 1 pin. Khác biệt chủ yếu nằm ở hiệu suất vận hành: Feliz có tốc độ tối đa 70 km/h, còn Feliz Lite hướng tới nhóm khách hàng trẻ từ 16 tuổi hoặc người chưa có bằng lái, với tốc độ giới hạn 48 km/h. Cả hai có kích thước tổng thể 1.920 x 694 x 1.140 mm, chiều cao yên 780 mm và dung tích cốp 34 lít khi không gắn pin phụ. Động cơ BLDC Inhub công suất tối đa 2.800 W cho khả năng tăng tốc 0-50 km/h trong dưới 16 giây.

Feliz và Feliz Lite mang đến 5 lựa chọn màu sơn, trong đó riêng phiên bản Feliz có thêm màu vàng cát. Giá bán lẻ đề xuất của hai mẫu xe là 25,9 triệu đồng. Hiện Feliz đã có mặt tại hệ thống đại lý, trong khi Feliz Lite sẽ chính thức bán ra trong tháng 9 này.

VinFast Feliz Lite.

Thời điểm này, VinFast áp dụng chính sách ưu đãi với mức giảm 10% giá xe. Do đó, khách hàng có thể sở hữu Feliz và Feliz Lite từ mức giá 22,79 triệu đồng, trong khi Vero X là từ 30,71 triệu đồng.