4 thực phẩm bình thường ăn rất ngon nhưng hâm nóng lại sinh "chất kịch độc", đừng tiết kiệm mà rước bệnh vào người

Xét về mặt an toàn thực phẩm, không phải thực phẩm nào cũng nên hâm nóng để ăn cùng bữa sau. Hâm nóng không chỉ khiến thức ăn không còn tươi ngon, giảm hương vị mà nghiêm trọng hơn thì có thể khiến cơ thể bị ngộ độc, bệnh tật do thức ăn hâm nóng sản sinh ra một số chất độc hại.

1. Hải sản

Hải sản rất ngon và bổ dưỡng. Ví dụ, tôm chứa nhiều chất dinh dưỡng như protein, canxi và magiê; cua cũng giàu protein và ít chất béo, rất tốt cho cơ thể và luôn là món ăn được ưa thích trên bàn ăn của nhiều gia đình.

Ảnh: The Kitchn

Tuy nhiên, protein trong hải sản sẽ thay đổi nếu như được hâm nóng lại. Không chỉ hương vị của món hải sản bị thay đổi, kém dinh dưỡng hơn, khiến cơ thể khó hấp thụ hơn mà việc bảo quản hải sản còn thừa sau khi ăn, ngay cả trong tủ lạnh thì một số loại vi khuẩn vẫn có thể tiếp tục phát triển và gây bệnh nếu hâm nóng lại và ăn vào ngày hôm sau. Chẳng hạn như Vibrio parahaemolyticus và Staphylococcus aureus sinh sôi rất nhanh và sản sinh ra độc tố không thể loại bỏ hoàn toàn bằng cách đun nóng.

2. Rau bina

Rau bina là một loại rau đặc biệt bổ dưỡng với hàm lượng sắt cao. Có khoảng 2,9 mg sắt trong mỗi 100 gam rau bina. Việc ăn nhiều hơn rau bina có thể ngăn ngừa bệnh thiếu máu do thiếu sắt. Rau bina cũng chứa một lượng lớn vitamin C, vitamin K và chất xơ. Vitamin C giúp tăng cường khả năng miễn dịch còn vitamin K tốt cho xương và chất xơ giúp cho quá trình tiêu hóa "trơn tru" hơn. Nên có thể thấy rau bina là loại rau cực tốt cho sức khỏe.

Ảnh: Love and Lemons

Tuy vậy, rau bina cũng chứa những nguy hiểm tiềm ẩn. Rau bina chứa rất nhiều nitrat - hợp chất này giống như một "quả bom hẹn giờ". Nếu bảo quản rau bina quá lâu sau khi nấu, đặc biệt là hâm nóng lại vào hôm sau thì nitrat trong rau có thể chuyển hóa thành nitrit dưới tác động của vi khuẩn, làm tăng rủi ro sức khỏe như bệnh ung thư, tim mạch,...

3. Trứng

Một quả trứng chứa khoảng 7 gaam protein chất lượng cao. Các axit amin trong trứng đặc biệt phù hợp với cơ thể con người, khiến trứng trở thành nguồn protein lý tưởng nhất. Ngoài ra, trứng còn giàu lecithin, vitamin và nhiều khoáng chất khác nhau, rất tốt cho sự phát triển não bộ và bảo vệ thị lực.

Ảnh: Once Upon a Chef

Nhưng, hâm nóng trứng để ăn không phải là một ý kiến hay. Khi để qua đêm và hâm nóng lại, cấu trúc protein trong trứng bị phá vỡ, khiến nó trở nên khó tiêu hóa hơn. Nếu cố gắng ăn sẽ gây ra một số triệu chứng tiêu hóa. Hơn nữa, ăn trứng luộc lòng đào còn làm tăng rủi ro nhiễm vi khuẩn salmonella, nếu những vi khuẩn này không được đun nóng kỹ trong lần hâm nóng thứ hai, chúng sẽ sinh sôi nhanh chóng và gây ngộ độc thực phẩm.

4. Nấm

Được biết đến như một "siêu protein thực vật", nấm cũng cực giàu dinh dưỡng và chất chống oxy hóa có tác dụng tăng cường miễn dịch, tăng khối lượng cơ, tốt cho quá trình trao đổi chất, tăng cường sức khỏe tim mạch,...

Tuy nhiên, ăn nấm sẽ không tốt nếu để lâu và hâm nóng lại. Nấm nhiều nitrat, khi được nấu chín, để qua đêm và hâm nóng lại sẽ khiến nitrat chuyển hóa thành nitrit, tiêu thụ trong thời gian dài làm tăng nguy cơ ung thư, bệnh tim mạch và nhiều rủi ro sức khỏe khác.

Ảnh: The Modern Nonna

Ngoài ra, axit amin đặc biệt trong nấm dễ bị phân hủy sau khi được đun nóng rồi làm nguội, tạo ra môi trường sống đặc biệt tốt cho vi khuẩn. Nếu bạn ăn nấm đã được hâm nóng lại và bị hỏng, bạn có thể bị ngộ độc thực phẩm.

Do vậy, với các thực phẩm này, tốt nhất là bạn nên nấu với lượng vừa phải và nếu còn thừa thì không nên tiết kiệm mà giữ lại, tránh gây hại cho sức khỏe.

Nguồn: Sohu