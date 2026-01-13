Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

42 tuổi trẻ như thiếu nữ 18, cả showbiz có đúng 1 người: Đôi mắt long lanh cưng muốn xỉu, da đẹp đến phát hờn

13-01-2026 - 07:25 AM | Lifestyle

Nói về khả năng hack tuổi thì mỹ nhân này đúng là số 1 trong showbiz.

Trần Nghiên Hy từ lâu đã được xem là nữ thần “hack tuổi” ấn tượng nhất của showbiz. Và mới đây, cô một lần nữa gây sốc visual cho khán giả. Cụ thể, một đoạn video ghi lại khoảnh khắc nữ diễn viên xuất hiện tại một sự kiện đã được chia sẻ lên mạng xã hội, nhanh chóng thu hút sự chú ý từ cộng đồng mạng.

Trần Nghiên Hy trẻ trung đến khó tin, không hổ danh nữ thần hack tuổi hàng đầu showbiz.

Trong clip, Trần Nghiên Hy khiến nhiều người không khỏi bất ngờ khi khoe nhan sắc trẻ trung vượt thời gian. Dù đã bước sang tuổi 42, cô vẫn giữ được vẻ ngoài rạng rỡ, tươi tắn như thiếu nữ 18 tuổi. Gương mặt bầu bĩnh, cùng làn da căng bóng, mịn màng gần như không để lộ bất kỳ dấu hiệu nào của tuổi tác. Đặc biệt hơn cả, đôi mắt của nữ diễn viên long lanh, trong trẻo chứ chẳng hề có chút mệt mỏi nào sau quãng thời gian dài lăn lộn trong giới giải trí cũng như trải qua biến cố hôn nhân.

Đôi mắt long lanh, làn da căng bóng của cô nàng khiến ai nhìn vào cũng thấy ngưỡng mộ.

Trần Nghiên Hy nhận được vô số lời khen cho nhan sắc đỉnh nóc kịch trần của mình, thậm chí không ít người nói cô như thiếu nữ 18 đôi mươi.

Xuất hiện với phong thái nhẹ nhàng, tự nhiên, Trần Nghiên Hy ghi điểm nhờ khí chất cuốn hút đặc trưng. Nhan sắc “không tuổi” của nữ diễn viên nhanh chóng trở thành chủ đề bàn luận sôi nổi, khiến nhiều cư dân mạng bày tỏ sự ngưỡng mộ. Dưới đây là một vài bình luận đáng chú ý:

- Như gái mới lớn chưa trải sự đời vậy á, ngây thơ như mới 18 đôi mươi vậy.

- Đã trẻ mà mắt còn sáng trong.

- Độc thân là đẹp liền.

- Mắt chị cứ long lanh ấy.

- Ai, ai, là ai đã từng chê cô cô của Quá huynh?

Cho những ai chưa biết, Trần Nghiên Hy từng là "tình đầu quốc dân" trong lòng vô số khán giả nhờ bộ phim Cô Gái Năm Ấy Chúng Ta Cùng Theo Đuổi chiếu năm 2011. Trong phim, cô mang đến vẻ đẹp thanh thuần, trong trẻo cùng khí chất dịu dàng đặc trưng.

Trần Nghiên Hy trong phim Thư Kích Hồ Điệp mới chiếu gần đây.

Đến năm 2014, cô lại trở gây chú ý khi thể hiện nhân vật Tiểu Long Nữ trong phim Tân Thần Điêu Đại Hiệp. Dù gặp nhiều tranh cãi vì hình tượng "Cô Cô đùi gà", thế nhưng đây lại là một vai diễn rất nổi tiếng của mỹ nhân sinh năm 1983.

Gần đây, nữ diễn viên có màn tái xuất màn ảnh nhỏ sau nhiều năm vắng bóng với bộ phim Thư Kích Hồ Điệp. Trong tác phẩm này, Trần Nghiên Hy khiến khán giả bất ngờ với tạo hình trẻ trung, nhan sắc rạng rỡ và phong độ diễn xuất ổn định, được nhận xét là “lão hóa ngược” so với tuổi thật.

Nguồn: Douyin

Theo Thu Phong

Đời sống & pháp luật

