Đào, mận Mộc Châu hút khách chơi Tết sớm

Theo người dân địa phương, năm nay thời tiết có nhiều biến động. Các đợt rét xuất hiện sớm nhưng không kéo dài, ban ngày nắng ấm, đêm xuống se lạnh. Cùng với đó, năm âm lịch nhuận, có thêm một tháng Tư, được cho là đã khiến chu kỳ sinh trưởng của cây trồng bị xáo trộn, khiến đào, mận phân hóa mầm hoa và nở sớm hơn.