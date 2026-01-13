Đào, mận Mộc Châu hút khách chơi Tết sớm
Dù còn hơn 1 tháng nữa mới đến Tết Nguyên đán, nhưng dọc các sườn đồi Phiêng Luông, Tân Lập, Đông Sang... sắc đào phai và mận trắng đã bung nở. Tranh thủ hoa nở sớm, đồng bào vùng cao tấp nập mang những cành đẹp nhất ra quốc lộ, phục vụ khách mang về xuôi chơi Tết sớm.
Những ngày này, đi dọc các tuyến đường vào trung tâm các xã vùng cao, dễ bắt gặp từng vạt hoa nở kín tán, phủ trắng sườn đồi, len lỏi qua từng nếp nhà. Sắc Xuân đến sớm khiến không ít du khách ngỡ ngàng, dù trên lịch âm, Tết vẫn còn ở phía trước hơn một tháng.
Theo người dân địa phương, năm nay thời tiết có nhiều biến động. Các đợt rét xuất hiện sớm nhưng không kéo dài, ban ngày nắng ấm, đêm xuống se lạnh. Cùng với đó, năm âm lịch nhuận, có thêm một tháng Tư, được cho là đã khiến chu kỳ sinh trưởng của cây trồng bị xáo trộn, khiến đào, mận phân hóa mầm hoa và nở sớm hơn.
“Thường phải áp Tết hoa mới nở, nhưng năm nay Tết còn hơn một tháng mà hoa đã bung hết. Hoa đẹp thì ai cũng thích, nhưng nhà vườn lại lo vì đến Tết hoa không còn”, anh A Lường , tại xã Vân Hồ (Sơn La) chia sẻ.
Không chỉ những vườn đào chơi Tết, nhiều diện tích mận hậu - loại cây gắn bó lâu đời với người dân Mộc Châu - cũng ra hoa sớm. Việc nở hoa không đúng nhịp khiến người trồng thấp thỏm, bởi chỉ cần một đợt rét đậm hoặc mưa kéo dài sau thời kỳ ra hoa, tỷ lệ đậu quả có thể bị ảnh hưởng.
Một số nhà vườn đã chủ động tỉa bớt hoa, che gốc, điều chỉnh tưới nước để “hãm” cây, song theo người trồng, mọi biện pháp lúc này đều phụ thuộc nhiều vào thời tiết. “Chỉ mong từ nay đến Tết trời ổn định để cây không bị sốc”, một chủ vườn mận ở Tân Lập nói.
Ở góc nhìn khác, đào, mận nở sớm lại mang đến cho Mộc Châu một mùa hoa trái vụ hiếm gặp. Nhiều du khách tranh thủ lên cao nguyên sớm hơn thường lệ để chụp ảnh, dạo chơi giữa những vườn hoa đang độ đẹp nhất. Các homestay, dịch vụ du lịch vì thế cũng bắt đầu nhộn nhịp trong những ngày cuối năm.
Trên các trục đường từ Mộc Châu về xuôi, những ngày gần đây đã bắt đầu xuất hiện các đoàn xe tải nhỏ, xe bán tải chở theo những gốc đào, cành mận vừa được đánh bầu, buộc gọn phía sau thùng xe.
Dọc quốc lộ 6, từng chuyến xe nối nhau rời cao nguyên trong sương sớm, mang theo sắc hồng, sắc trắng của Mộc Châu xuống phố. Với nhiều nhà vườn, đây vừa là cách “gỡ gạc” khi hoa đã nở trước Tết, vừa là cơ hội tiêu thụ sớm trong bối cảnh thị trường đào, mận Tết vẫn còn chưa vào cao điểm.
Hoa nở sớm khiến nhiều thương lái tranh thủ đưa đào, mận về Hà Nội và các tỉnh đồng bằng, phục vụ nhu cầu chơi hoa sớm hoặc trang trí dịp cuối năm.
Ở chiều ngược lại, hoa nở sớm cũng kéo du khách lên Mộc Châu sớm hơn thường lệ. Nhiều người chọn dừng chân giữa những vườn hoa đang độ đẹp nhất, chụp ảnh, ghi lại khoảnh khắc mùa Xuân đến sớm trên cao nguyên.
Theo người dân cho biết "mận nở sớm không phải chưa từng xảy ra, nhưng năm nay diễn ra trên diện rộng, chịu tác động cộng hưởng của thời tiết bất thường và năm âm lịch nhuận. Người dân được khuyến cáo theo dõi sát diễn biến khí hậu, chăm sóc cây hợp lý để hạn chế rủi ro lâu dài".
Khi Tết Nguyên đán vẫn còn ở phía trước, sắc hoa đào, hoa mận đã kịp nở sớm, mang mùa xuân về với Mộc Châu trước hẹn.
Theo Dương Triều
Tiền Phong
Theo
Tiền Phong
