44 chủ xe đi ngược chiều, bị phạt nguội theo Nghị định 168 ở các tỉnh

Cục Cảnh sát giao thông mới đây cho biết, từ 12h ngày 19/11/2025 đến 12h ngày 20/11/2025, qua trích xuất dữ liệu từ camera A.I được thí điểm lắp đặt tại nội đô Hà Nội (nút giao phố Phạm Văn Bạch - Hoàng Quán Chi), đã tự động phát hiện 3 trường hợp đi ngược chiều.

Những trường hợp này đã được chuyển cho Công an TP.Hà Nội và các đơn vị chức năng để thực hiện thủ tục xử lý vi phạm.

Danh sách xe đi ngược chiều như sau:

29L132866 ; 29BE01154 ; 19C106151

Công an Lâm Đồng cũng công khai kết quả ghi nhận phương tiện vi phạm giao thông đường bộ từ ngày 21/9/2025 đến ngày 31/10/2025.

Trong số này có các xe biển số sau vi phạm lỗi đi ngược chiều như sau:

48A-061.49 ; 61A-960.92 ; 49A-362.52 ; 47E-001.55 ; 49A-249.22 ; 49A-465.21 ; 49B-025.90 ; 51A-109.84 ; 49A-372.86

51K-602.85 ; 49C-183.18 ; 60K-036.06 ; 79A-309.22 ; 49A-345.54 ; 66A-369.52 ; 49A-306.87 ; 71A-133.39 ; 51K-529.31

77A-451.78 ; 47E-001.48 ; 51H-396.64 ; 47E-001.66 ; 49A-373.20 ; 86A-274.37 ; 49A-266.38 ; 72A-847.12 ; 78A-172.53

47A-379.16 ; 61K-228.81 ; 49A-373.22 ; 47A-379.28 ; 51H-190.41 ; 30L-259.99 ; 51G-017.23 ; 49A-214.78

49B-025.21 ; 51K-596.06 ; 49A-409.28 ; 51E-017.51 ; 49A-365.23 ; 47H-088.71

Để tra cứu phương tiện vi phạm, người dân có thể truy cập vào trang web của Cục Cảnh sát Giao thông theo đường link sau đây https:www.csgt.vn/tra-cuu-phuong-tien-vi-phạm.html. Tại đây, người dân tiến hành nhập biển kiểm soát, loại phương tiện và mã bảo mật. Sau đó, người dân chọn "Tra cứu" để hệ thống trả kết quả phạt nguội.

Ngoài ra, người dân có thể tra cứu vi phạm phạt nguội thông qua ứng dụng VNeTraffic theo các bước sau:

Bước 1: Tải và cài đặt app VNeTraffic về điện thoại trên App Store/CH Play.

Bước 2: Đăng nhập tài khoản

Trường hợp chưa có tài khoản thì đăng ký tài khoản theo các bước sau:

Chọn đăng ký, sau đó quét mã QR bên góc trên cùng phải của thẻ CCCD. Người dân thực hiện kiểm tra thông tin, nhập số điện thoại và bấm "Xác nhận".

Sau đó hệ thống sẽ gửi mã OTP về điện thoại, người dân cần nhập mã OTP và thiết lập mật khẩu.

Bước 3: Để kiểm tra phạt nguội cá nhân chọn mục "Tra cứu vi phạm".

Bước 4: Nhập biển số xe cần tra cứu và nhấn "Kiểm tra".