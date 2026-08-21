465 chủ phương tiện vi phạm trong danh sách sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168

Ngày 20/8, Phòng Cảnh sát giao thông - Công an tỉnh Ninh Bình công bố danh sách các phương tiện vi phạm trật tự, an toàn giao thông được phát hiện qua hệ thống thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ.

Theo danh sách được công bố, trong thời gian từ ngày 5/8 đến 16/8/2026, lực lượng chức năng đã phát hiện 465 trường hợp vi phạm pháp luật về giao thông đường bộ. Các trường hợp này được ghi nhận thông qua hệ thống camera và thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, sau đó tiến hành xác minh để xử lý theo quy định.

Phòng Cảnh sát giao thông - Công an tỉnh Ninh Bình khuyến cáo người dân khi tham gia giao thông cần chủ động chấp hành nghiêm các quy định, đặc biệt là việc thắt dây an toàn khi điều khiển hoặc ngồi trên ô tô.

Trước khi xe di chuyển, người ngồi trên xe cần kéo dây an toàn qua vai và ngực, không để dây vòng sau lưng hoặc dưới cánh tay. Phần dây ngang cần được đặt thấp, ôm sát vùng hông thay vì đặt trên bụng. Sau khi cài khóa, cần kiểm tra dây đã được cố định chắc chắn, đồng thời điều chỉnh để dây vừa vặn, không bị xoắn hoặc quá lỏng.

Việc thắt dây an toàn chỉ mất vài giây nhưng có thể góp phần bảo vệ người ngồi trên xe trong những tình huống va chạm hoặc sự cố bất ngờ.

Cơ quan chức năng cũng lưu ý, việc phát hiện và xử lý vi phạm giao thông hiện không chỉ được thực hiện trực tiếp trên đường. Thông qua hệ thống camera và các thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, những hành vi vi phạm có thể được ghi nhận, xác minh và xử lý theo quy định của pháp luật.

Danh sách phạt nguội cụ thể như sau:

Để tra cứu phương tiện vi phạm, người dân có thể thực hiện theo các cách dưới đây:

- Tra cứu trên website chính thức của Cục Cảnh sát Giao thông:

Bước 1: Truy cập: https://www.csgt.vn/tra-cuu-phuong-tien-vi-pham.html

Bước 2: Nhập biển số xe, chọn loại phương tiện, nhập mã captcha → bấm Tra cứu.

Bước 3: Nếu có vi phạm sẽ hiện thời gian, địa điểm, lỗi, đơn vị xử lý.

- Tải ứng dụng VNeTraffic - ứng dụng giao thông do Bộ Công an quản lý để kiểm tra thông tin vi phạm hoặc gửi phản ánh trực tiếp đến cơ quan chức năng.

Bước 1: Tải ứng dụng trên Google Play / App Store.

Bước 2: Đăng nhập bằng CCCD gắn chip hoặc số điện thoại.

Bước 3: Vào mục "Tra cứu vi phạm", nhập biển số xe để xem vi phạm.