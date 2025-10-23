48 tuổi, tôi rời căn hộ cao tầng để sống ở khu chung cư cũ - và bất ngờ tìm lại hạnh phúc thật sự

Khi sang trọng hóa ra lại mệt mỏi

“Bất cứ ai từng sống trong nhà cao tầng đều hiểu sự bất tiện mà nó mang lại”, cô Lưu nói. Cô từng mua căn hộ 95m² với niềm tự hào – nhưng thực tế chỉ sử dụng được khoảng 70m², phần còn lại là diện tích chung. “Tôi trả tiền cho cả những mét vuông mình không bao giờ bước tới”, cô cười chua chát.

Ban đầu, việc ở tầng 30 khiến cô cảm thấy mình đang sống giữa bầu trời. Nhưng chỉ sau vài tháng, cảm giác “cao sang” đó nhanh chóng biến thành áp lực thực sự:

- Mỗi sáng phải xếp hàng dài chờ thang máy, chỉ sợ muộn giờ làm.

- Mất điện hay thang máy bảo trì thì phải leo bộ, và “lên tới tầng 15, chân tôi như muốn bỏ cuộc.”

- Áp lực nước thấp, bồn chứa không sạch, khiến việc sinh hoạt trở nên khó chịu.

- Gió mạnh khiến cửa sổ rung bần bật, thậm chí cả căn phòng lắc nhẹ trong những ngày mưa bão.

“Cứ mỗi lần gió thổi mạnh, tôi lại cảm giác như mình đang sống trong phim kinh dị. Tôi từng mơ về một căn hộ hiện đại, nhưng không ngờ nó lại khiến tôi lo âu nhiều hơn cả lúc chưa mua nhà”.

Chi phí cao, chất lượng sống thấp

Căn hộ cao tầng đắt không chỉ ở giá mua, mà ở hàng loạt khoản chi sau đó. Cô Lưu kể:

“Phí quản lý, phí gửi xe, phí vệ sinh, phí bảo trì – mỗi năm mất hàng chục nghìn tệ mà chẳng biết đổi lại được gì”.

Thậm chí, khu chung cư sang trọng của cô vẫn có lúc hành lang bẩn, cây xanh héo úa, bảo vệ thay người liên tục. Cô bắt đầu cảm thấy mình đang trả tiền cho một cuộc sống không đáng giá.

Điều khiến cô suy nghĩ nhiều nhất là: những tòa nhà cao tầng này rất khó bán lại, ít ai muốn mua, mà cũng chẳng thể phá dỡ hay cải tạo dễ dàng. “Tôi nhận ra, cái ‘cao’ không chỉ là tầng, mà là chi phí vô hình mà mình phải gánh mỗi ngày”.

Quyết định chuyển về khu dân cư cũ – và bất ngờ thay đổi

Sau khi suy nghĩ kỹ, cô Lưu bán căn hộ cao tầng và mua một căn nhỏ trong khu chung cư cũ, nằm trong con phố yên tĩnh ở trung tâm Thượng Hải. Nhiều người nói cô “tụt hạng tiêu dùng”, “sống lùi”, nhưng chỉ sau vài tháng, cô nhận ra mình đã được sống thật sự.

Vị trí thuận tiện: Bước ra khỏi cổng là có siêu thị, chợ rau, bệnh viện, trường học. “Con tôi có thể tự đi học, bố mẹ tôi có thể tản bộ ra công viên.”

Giá rẻ bất ngờ: Giá nhà thấp hơn gần 30%, phí quản lý chỉ vài trăm tệ/năm, chỗ gửi xe rẻ gấp nhiều lần.

Không gian sống rộng hơn: Dù diện tích tương đương, nhưng khu chung cư cũ hầu như không mất nhiều diện tích chung. Căn hộ của cô có thêm một ban công nhỏ, trồng được vài chậu hoa và rau.

Cô nói: “Ban công nhỏ đó cho tôi cảm giác làm chủ cuộc sống – điều mà căn hộ cao tầng chưa từng cho”.

Ở khu chung cư cũ – sống gần người, gần đời hơn

Nếu nhà cao tầng khiến cô xa cách, thì khu dân cư cũ lại kéo cô về với hơi thở của con người.

“Ở đây, tôi biết mặt hàng xóm. Ông cụ tầng dưới hay tặng rau, bà hàng xóm thì cho tôi bánh bao nóng mỗi sáng. Trẻ con chơi dưới tán cây, người già ngồi trò chuyện ở ghế đá. Mỗi buổi chiều, cả khu phố như có nhịp thở riêng – giản dị, yên bình, và rất thật”.

Không còn những cánh cửa thép lạnh lẽo, không còn tiếng máy nổ thang máy hay mùi khử trùng nồng nặc. Thay vào đó là tiếng rao quen thuộc của người bán hàng rong, mùi cơm mới thoảng từ căn bếp bên cạnh.

Hạnh phúc không phải là “cao hơn”, mà là “đủ hơn”

Sau một năm sống trong khu chung cư cũ, cô Lưu nói cô chưa bao giờ cảm thấy cuộc sống dễ chịu đến vậy.

“Mùa hè, gió mát tự nhiên còn dễ chịu hơn cả máy lạnh. Cuối tuần, tôi có thể ngủ đến trưa mà không bị đánh thức bởi tiếng ồn. Con cái tự về nhà sau giờ học, tôi không còn phải tất bật nữa”.

Cô cười, nói thêm:

“Tôi từng nghĩ mình đang sống tối giản, hóa ra là sống đúng hơn. Giảm chi tiêu không làm tôi nghèo đi – nó khiến tôi tìm lại được tự do”.

Đôi khi, lùi một bước là tiến gần hơn đến hạnh phúc

Không phải ai chuyển về khu chung cư cũ cũng tìm thấy bình yên, nhưng với cô Lưu, 38 tuổi, đó là bước ngoặt: từ tiêu dùng phô trương sang tiêu dùng có ý thức. Cô nói, “Tôi không còn muốn chạy theo hình ảnh ‘cao tầng, sang trọng’. Tôi chỉ muốn một ngôi nhà nhỏ, một cuộc sống thật – và một trái tim nhẹ nhõm”.