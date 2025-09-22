5 cài đặt nên thay đổi ngay trên iPhone

Ngăn ứng dụng theo dõi hoạt động

Thay vì mỗi lần cài ứng dụng mới lại phải chọn có cho phép theo dõi hay không, bạn có thể tắt luôn tùy chọn này để iPhone tự động từ chối mọi yêu cầu. Vào Cài đặt > Quyền riêng tư & Bảo mật > Theo dõi, sau đó tắt mục Cho phép ứng dụng yêu cầu theo dõi. Từ đó, không app nào còn làm phiền bạn với pop-up xin quyền theo dõi nữa.

Hiển thị phần trăm pin

Theo dõi pin bằng hình biểu tượng thường không đủ chính xác. Để tiện hơn, hãy vào Cài đặt > Pin và bật Phần trăm Pin. Khi đó, bạn sẽ thấy con số hiển thị ngay trên góc màn hình, giúp dễ ước lượng thời gian sử dụng còn lại.

Bật sạc pin tối ưu hóa

Đây là tính năng giúp kéo dài tuổi thọ pin, đặc biệt với ai thường xuyên sạc qua đêm. iPhone sẽ thông minh giữ pin ở mức 80% trong phần lớn thời gian và chỉ sạc đầy ngay trước khi bạn bắt đầu sử dụng máy. Kích hoạt bằng cách vào Cài đặt > Pin > Sức khỏe pin & sạc, sau đó bật Sạc được tối ưu hóa.

Luôn bật Find My iPhone

Nếu chẳng may thất lạc điện thoại, Find My iPhone là cứu tinh lớn nhất. iPhone thậm chí có thể phát tín hiệu nhờ vào các thiết bị Apple gần đó để gửi vị trí về cho bạn, ngay cả khi máy không kết nối Internet. Để bật, vào Cài đặt, chọn tài khoản iCloud, sau đó chọn Find My > Find My iPhone và kích hoạt tất cả tùy chọn.

Tắt làm mới ứng dụng trong nền

Background App Refresh cho phép ứng dụng chạy và cập nhật dữ liệu ngay cả khi bạn không mở. Điều này tiện nhưng khá ngốn pin và dữ liệu. Bạn có thể kiểm soát bằng cách vào Cài đặt > Cài đặt chung > Làm mới ứng dụng trong nền và tắt bớt những app không cần thiết.