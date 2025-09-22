Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

5 cài đặt nên thay đổi ngay trên iPhone

22-09-2025 - 14:18 PM | Kinh tế số

iPhone có rất nhiều tính năng ẩn mà không phải ai cũng để ý. Chỉ cần vài phút chỉnh lại trong phần Cài đặt, bạn có thể vừa tăng độ an toàn, vừa tiết kiệm pin và tối ưu trải nghiệm hằng ngày.

Ngăn ứng dụng theo dõi hoạt động

5 cài đặt nên thay đổi ngay trên iPhone- Ảnh 1.

Thay vì mỗi lần cài ứng dụng mới lại phải chọn có cho phép theo dõi hay không, bạn có thể tắt luôn tùy chọn này để iPhone tự động từ chối mọi yêu cầu. Vào Cài đặt > Quyền riêng tư & Bảo mật > Theo dõi, sau đó tắt mục Cho phép ứng dụng yêu cầu theo dõi. Từ đó, không app nào còn làm phiền bạn với pop-up xin quyền theo dõi nữa.

Hiển thị phần trăm pin

5 cài đặt nên thay đổi ngay trên iPhone- Ảnh 2.

Theo dõi pin bằng hình biểu tượng thường không đủ chính xác. Để tiện hơn, hãy vào Cài đặt > Pin và bật Phần trăm Pin. Khi đó, bạn sẽ thấy con số hiển thị ngay trên góc màn hình, giúp dễ ước lượng thời gian sử dụng còn lại.

Bật sạc pin tối ưu hóa

5 cài đặt nên thay đổi ngay trên iPhone- Ảnh 3.

Đây là tính năng giúp kéo dài tuổi thọ pin, đặc biệt với ai thường xuyên sạc qua đêm. iPhone sẽ thông minh giữ pin ở mức 80% trong phần lớn thời gian và chỉ sạc đầy ngay trước khi bạn bắt đầu sử dụng máy. Kích hoạt bằng cách vào Cài đặt > Pin > Sức khỏe pin & sạc, sau đó bật Sạc được tối ưu hóa.

Luôn bật Find My iPhone

5 cài đặt nên thay đổi ngay trên iPhone- Ảnh 4.

Nếu chẳng may thất lạc điện thoại, Find My iPhone là cứu tinh lớn nhất. iPhone thậm chí có thể phát tín hiệu nhờ vào các thiết bị Apple gần đó để gửi vị trí về cho bạn, ngay cả khi máy không kết nối Internet. Để bật, vào Cài đặt, chọn tài khoản iCloud, sau đó chọn Find My > Find My iPhone và kích hoạt tất cả tùy chọn.

Tắt làm mới ứng dụng trong nền

5 cài đặt nên thay đổi ngay trên iPhone- Ảnh 5.

Background App Refresh cho phép ứng dụng chạy và cập nhật dữ liệu ngay cả khi bạn không mở. Điều này tiện nhưng khá ngốn pin và dữ liệu. Bạn có thể kiểm soát bằng cách vào Cài đặt > Cài đặt chung > Làm mới ứng dụng trong nền và tắt bớt những app không cần thiết.

12 ứng dụng người dùng nên xóa ngay để không bị theo dõi

Theo Huỳnh Duy

Đời Sống Pháp Luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
12 ứng dụng người dùng nên xóa ngay để không bị theo dõi

12 ứng dụng người dùng nên xóa ngay để không bị theo dõi Nổi bật

Sợ bị đọc trộm tin nhắn Zalo, Messenger, hãy kích hoạt ngay tính năng bí mật này trên điện thoại của bạn

Sợ bị đọc trộm tin nhắn Zalo, Messenger, hãy kích hoạt ngay tính năng bí mật này trên điện thoại của bạn Nổi bật

Thứ trưởng Bộ Công thương cảnh báo livestream bán kẹo rau củ, thổi phồng sản phẩm

Thứ trưởng Bộ Công thương cảnh báo livestream bán kẹo rau củ, thổi phồng sản phẩm

13:38 , 22/09/2025
Bước vào Phenikaa, lạc ngay giữa “vũ trụ” gần 50 CLB cực chất

Bước vào Phenikaa, lạc ngay giữa “vũ trụ” gần 50 CLB cực chất

10:00 , 22/09/2025
Đằng sau việc quét QR ZaloPay ở nước ngoài, có "đế chế" Trung Quốc được định giá vượt 300 tỷ USD

Đằng sau việc quét QR ZaloPay ở nước ngoài, có "đế chế" Trung Quốc được định giá vượt 300 tỷ USD

09:49 , 22/09/2025
Công an phát thông báo quan trọng về VNeID, người dân lưu ý!

Công an phát thông báo quan trọng về VNeID, người dân lưu ý!

17:40 , 21/09/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên