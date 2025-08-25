Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

5 câu con nói "bóc mẽ" bạn là một bà mẹ EQ thấp

25-08-2025 - 09:01 AM | Sống

Năm câu nói ngây thơ của con hóa ra là tấm gương soi EQ của cha mẹ, khiến nhiều người giật mình.

Người ta vẫn thường nghĩ rằng, chỉ cần yêu thương con vô điều kiện thì tự khắc sẽ trở thành một ông bố, bà mẹ tốt. Nhưng tình yêu thương nếu không đi kèm với khả năng thấu hiểu và kiểm soát cảm xúc, đôi khi lại biến thành áp lực đè nặng lên vai trẻ nhỏ. Không ít bậc phụ huynh đã giật mình khi chính con mình cất lên vài câu nói tưởng chừng vô tư, nhưng thực chất lại phản chiếu sự vụng về trong cách hành xử, để rồi nhận ra rằng EQ làm cha mẹ không hề cao như mình vẫn tưởng.

Dưới đây là năm câu nói “đánh thức” nhiều ông bố bà mẹ, khiến họ lặng người suy ngẫm:

1. “Mẹ ơi, sao mẹ lúc nào cũng cáu thế?”

Trẻ con vốn nhạy cảm, dễ bị ảnh hưởng bởi không khí trong gia đình. Khi nghe con thốt lên câu hỏi ấy, nhiều bà mẹ mới nhận ra bản thân thường xuyên để căng thẳng, áp lực công việc trút sang con. Một tiếng quát, một ánh mắt gắt gỏng tưởng như bình thường, nhưng với trẻ, đó lại là cảm giác bị từ chối, bị xa cách. Câu nói này giống như tấm gương soi lại tâm trạng của cha mẹ, cho thấy việc không kiểm soát được cảm xúc đã khiến không khí gia đình nặng nề hơn nhiều.

5 câu con nói "bóc mẽ" bạn là một bà mẹ EQ thấp- Ảnh 1.

Trẻ con vốn nhạy cảm, dễ bị ảnh hưởng bởi không khí trong gia đình.

2. “Con nói mẹ chẳng bao giờ nghe hết”

Đây là lời trách ẩn chứa nhiều hụt hẫng. Trẻ muốn kể về chuyện trường lớp, bạn bè, nhưng bố mẹ thường gạt đi: “Mẹ đang bận, chuyện nhỏ thôi mà.” Lâu dần, con cảm thấy tiếng nói của mình không quan trọng. Khi con cất câu này, đó không chỉ là mong muốn được lắng nghe, mà còn là tiếng kêu cứu cho nhu cầu được công nhận. EQ thấp đôi khi thể hiện ở chỗ cha mẹ quá bận rộn hoặc nóng vội, không đủ kiên nhẫn để ngồi lại, để thật sự “nghe” chứ không chỉ “nghe thấy”.

3. “Sao mẹ cứ so con với bạn A, bạn B?”

So sánh là thói quen mà nhiều bậc cha mẹ khó tránh khỏi. Nhưng mỗi lần như vậy, vết thương lòng của con lại thêm sâu. Một câu so sánh tưởng chừng là động lực, thực ra chỉ gieo vào con cảm giác tự ti, kém cỏi. Khi nghe con phản ứng, mới giật mình nhận ra rằng mình đã vô tình đặt gánh nặng cạnh tranh lên đôi vai bé nhỏ. EQ thấp chính là khi cha mẹ không nhận ra rằng tình yêu thương nên đến từ sự chấp nhận và tôn trọng sự khác biệt, chứ không phải ép con chạy theo hình mẫu của người khác.

4. “Mẹ chỉ thương em, chẳng thương con”

Trong gia đình có nhiều con, câu nói này càng thường xuyên xuất hiện. Trẻ nhỏ rất dễ so đo, và cách cư xử thiếu tinh tế của bố mẹ đôi khi khiến con cảm thấy bị bỏ rơi. Một cái ôm dành cho đứa em, một lời trách dành cho đứa anh, tất cả cộng dồn lại thành cảm giác “mất công bằng”. Khi con buột miệng nói ra, cha mẹ mới chột dạ rằng mình đã chưa đủ khéo léo trong việc cân bằng tình cảm. EQ của cha mẹ thể hiện rõ nhất qua khả năng công bằng và tinh tế trong từng cử chỉ nhỏ.

5 câu con nói "bóc mẽ" bạn là một bà mẹ EQ thấp- Ảnh 2.

Trẻ nhỏ rất dễ so đo, và cách cư xử thiếu tinh tế của bố mẹ đôi khi khiến con cảm thấy bị bỏ rơi.

5. “Con chẳng muốn kể với mẹ nữa”

Đây có lẽ là câu nói buồn nhất. Nó báo hiệu rằng khoảng cách đã hình thành. Có thể trước đó, con đã nhiều lần muốn chia sẻ nhưng bị ngắt lời, bị phán xét, bị phủ nhận. Đến khi con chọn cách im lặng, đó là dấu hiệu rõ ràng cho thấy niềm tin đang bị bào mòn. Một bà mẹ EQ thấp là người không ý thức được rằng, việc con ngừng chia sẻ chính là lời cảnh tỉnh lớn nhất.

Mỗi câu nói đều là chiếc chuông báo động cho thấy trẻ đang cảm thấy thiếu an toàn về mặt cảm xúc. Thực tế, EQ của cha mẹ không chỉ nằm ở việc biết kiểm soát cơn giận, mà còn ở khả năng lắng nghe, thấu hiểu, đồng cảm và công bằng với con. Khi con phản chiếu cảm xúc qua những câu nói ấy, chính là cơ hội để cha mẹ nhìn lại mình, học cách bình tĩnh hơn, lắng nghe nhiều hơn, và yêu thương theo cách mà con thực sự cần.

Bởi nuôi dạy con không chỉ là cho ăn, cho học, mà còn là nghệ thuật đồng hành. Một đứa trẻ lớn lên trong sự thấu hiểu sẽ tự tin hơn, hạnh phúc hơn. Và một ông bố, bà mẹ có EQ cao không phải là người hoàn hảo, mà là người đủ khiêm nhường để nhận ra sai lầm, đủ dũng cảm để thay đổi từ chính những lời nói ngây thơ nhưng chân thật của con mình.

Người EQ thấp thích nói 5 câu này, ai nghe cũng thấy “chối tai” – Mong bạn không trúng câu nào

Theo Đông Hà

Đời sống & pháp luật

Từ Khóa:
EQ thấp

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
1 trường ĐH tư nhân có học phí ổn định từ 2018, chỉ từ 13 triệu đồng/kỳ học: ban lãnh đạo toàn các bác sĩ, người đứng đầu là "cha đẻ" của 2 chuỗi viện tư nhân nghìn tỷ

1 trường ĐH tư nhân có học phí ổn định từ 2018, chỉ từ 13 triệu đồng/kỳ học: ban lãnh đạo toàn các bác sĩ, người đứng đầu là "cha đẻ" của 2 chuỗi viện tư nhân nghìn tỷ Nổi bật

Đi bộ hay chạy bộ 5km: Cách nào giúp cơ thể khỏe hơn, đốt mỡ nhanh hơn?

Đi bộ hay chạy bộ 5km: Cách nào giúp cơ thể khỏe hơn, đốt mỡ nhanh hơn? Nổi bật

Gấp đôi thu nhập, thăng chức, kiếm thêm việc giữa bão sa thải: Cô gái kiếm 67 triệu đồng/ tháng

Gấp đôi thu nhập, thăng chức, kiếm thêm việc giữa bão sa thải: Cô gái kiếm 67 triệu đồng/ tháng

08:56 , 25/08/2025
5 CÂU NÓI ‘sát thủ’ tố cáo EQ thấp: Càng nói càng mất bạn, lụi tình, hỏng việc

5 CÂU NÓI ‘sát thủ’ tố cáo EQ thấp: Càng nói càng mất bạn, lụi tình, hỏng việc

08:45 , 25/08/2025
Tuyệt đối mãn nhãn: Tổng hợp luyện lần 2 cỡ này, chính thức cỡ nào!

Tuyệt đối mãn nhãn: Tổng hợp luyện lần 2 cỡ này, chính thức cỡ nào!

08:12 , 25/08/2025
Yếu tố đặc biệt khiến Bão số 5 được dự báo "rất nguy hiểm", tương đương bão Yagi 2024

Yếu tố đặc biệt khiến Bão số 5 được dự báo "rất nguy hiểm", tương đương bão Yagi 2024

08:05 , 25/08/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên