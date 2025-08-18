Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Người EQ thấp thích nói 5 câu này, ai nghe cũng thấy “chối tai” – Mong bạn không trúng câu nào

Trong giao tiếp, có một số câu nói dễ khiến người khác khó chịu. Dưới đây là 5 câu thường gặp ở người EQ thấp mà bạn nên tránh để không làm mất thiện cảm.

Trong giao tiếp hằng ngày, ngôn từ không chỉ phản ánh suy nghĩ mà còn thể hiện trí tuệ cảm xúc (EQ) của mỗi người. Người có EQ cao thường biết lựa chọn cách nói khéo léo, phù hợp tình huống để duy trì sự tôn trọng và thiện cảm. Ngược lại, một số câu nói tưởng chừng vô hại nhưng lại khiến người khác khó chịu, thường xuất hiện ở những người có EQ thấp.

Dưới đây là 5 câu nói tiêu biểu mà người EQ thấp thường nói. 

1. “Tôi xin lỗi, được chưa?”

Lời xin lỗi vốn nhằm thể hiện sự nhận lỗi và mong muốn hàn gắn, nhưng khi kèm theo thái độ miễn cưỡng hoặc giọng điệu thách thức, nó sẽ mất đi ý nghĩa ban đầu. Câu nói này thường khiến đối phương cảm nhận sự thiếu chân thành, thậm chí là coi nhẹ cảm xúc của họ. Người EQ cao sẽ biết cách xin lỗi thẳng thắn, cụ thể và không kèm theo những từ ngữ phủ định giá trị lời nói.

Người EQ thấp thích nói 5 câu này, ai nghe cũng thấy “chối tai” – Mong bạn không trúng câu nào- Ảnh 1.

Ảnh minh hoạ.

2. “Làm gì mà căng thế”

Khi người khác đang bức xúc hoặc nghiêm túc về một vấn đề, câu nói này có thể khiến họ cảm thấy bị coi thường hoặc bị đánh giá là phản ứng quá mức. Đây là dạng phủ nhận cảm xúc của người khác, một thói quen giao tiếp dễ gây mất lòng. Thay vì vậy, việc lắng nghe và thể hiện sự đồng cảm sẽ giúp cuộc trò chuyện bớt căng thẳng hơn.

3. “Cái này ai chẳng biết”

Câu nói này mang hàm ý hạ thấp hiểu biết của người khác, khiến họ cảm thấy kém cỏi hoặc bị xem thường. Trong môi trường làm việc, lời nói này còn có thể tạo ra khoảng cách, giảm sự hợp tác. Người có EQ cao sẽ thay bằng cách chia sẻ kiến thức một cách khiêm tốn, hoặc bổ sung thông tin một cách khéo léo.

Người EQ thấp thích nói 5 câu này, ai nghe cũng thấy “chối tai” – Mong bạn không trúng câu nào- Ảnh 2.

Ảnh minh hoạ.

4. “Tôi chỉ nói thật thôi mà”

Thẳng thắn là cần thiết, nhưng nếu lời nói mang tính công kích hoặc thiếu tinh tế, việc viện cớ “nói thật” sẽ không giúp tình huống bớt căng thẳng. Sự chân thành cần đi kèm với sự tinh tế và tôn trọng cảm xúc của người nghe, đặc biệt trong các mối quan hệ lâu dài.

5. “Không phải do tôi, đó là lỗi của bạn”

Đổ lỗi là một trong những biểu hiện rõ ràng của EQ thấp. Thay vì tìm giải pháp, câu nói này tập trung vào việc xác định ai sai, dễ khiến không khí trở nên tiêu cực và hợp tác bị gián đoạn. Người EQ cao sẽ cùng phân tích nguyên nhân, tìm hướng khắc phục, thay vì đẩy trách nhiệm cho người khác.

Người EQ thấp thích nói 5 câu này, ai nghe cũng thấy “chối tai” – Mong bạn không trúng câu nào- Ảnh 3.

Ảnh minh hoạ.

Lời kết

Ngôn từ là “tấm gương” phản chiếu EQ của mỗi người. Tránh những câu nói gây mất thiện cảm không chỉ giúp bạn duy trì mối quan hệ tốt đẹp, mà còn tạo dựng hình ảnh chuyên nghiệp, đáng tin cậy. Giao tiếp khéo léo, tôn trọng và biết lắng nghe sẽ luôn là chìa khóa để gắn kết con người với nhau.

3 dấu hiệu điển hình của đàn ông có EQ thấp, ai cũng muốn né xa

Theo Mimi

Đời sống và Pháp luật

