5 chiếc iPhone cũ đáng mua nhất hiện nay

Thế hệ iPhone 17 mới đây đã chính thức "trình làng", mang đến những nâng cấp ấn tượng nhưng cũng đi kèm mức giá khiến nhiều người phải "e dè". Đây cũng chính là quy luật tất yếu của thị trường: một thế hệ mới ra mắt chính là "thời điểm vàng" để săn lùng các mẫu iPhone đời cũ.

Lúc này, những "cựu vương" bắt đầu được điều chỉnh giá mạnh mẽ, biến chúng thành lựa chọn "hợp ví" và thông minh hơn bao giờ hết. Nếu bạn không cần chạy theo công nghệ mới nhất mà chỉ muốn một trải nghiệm Apple mượt mà, ổn định trong vài năm tới, đây là 5 chiếc iPhone cũ đáng "xuống tiền" nhất ngay sau khi iPhone 17 ra mắt.

iPhone 15 Pro Max

Vừa mới năm ngoái còn là "siêu phẩm" vạn người mê, iPhone 15 Pro Max giờ đây đã có mức giá dễ chịu hơn rất nhiều. Đây là lựa chọn cho những ai muốn trải nghiệm "gần như mới nhất".

Vì sao đáng mua: Bạn nhận được mọi thứ của một chiếc điện thoại đắt tiền: Khung Titan sang trọng, cổng sạc USB-C 3.0 tốc độ cao, và con chip A17 Pro vẫn còn "quá mạnh" trong 3-4 năm tới. Đặc biệt, camera zoom 5x vẫn là một vũ khí nhiếp ảnh lợi hại.

Điểm cân nhắc: Dù đã "rớt giá", đây vẫn là chiếc máy đắt nhất trong danh sách này.

Mức giá tham khảo: 17.000.000 - 22.000.000 VNĐ

iPhone 14 Pro Max

Nếu bạn muốn tiết kiệm hơn 15 Pro Max nhưng vẫn khao khát trải nghiệm "Pro", đây là lựa chọn thông minh nhất. iPhone 14 Pro là chiếc máy đầu tiên "thay đổi cuộc chơi" với Dynamic Island và màn hình Always-On.

Vì sao đáng mua: So với iPhone 15 bản thường, 14 Pro vẫn cho cảm giác cao cấp hơn hẳn với màn hình 120Hz ProMotion và cụm 3 camera 48MP ProRAW. Chip A16 Bionic vẫn "chiến" mượt mọi tựa game.

Điểm cân nhắc: Vẫn sử dụng cổng Lightning. Nhưng nếu bạn chưa vội thay đổi hệ sinh thái cáp sạc, đây không phải là vấn đề lớn.

Mức giá tham khảo: 14.000.000 - 17.000.000 VNĐ

iPhone 13 Pro Max

Nếu ưu tiên số một của bạn là thời lượng pin, thì không cần tìm đâu xa. Ngay cả ở thời điểm này, pin của 13 Pro Max vẫn có thể "ăn đứt" nhiều mẫu máy mới ra.

Vì sao đáng mua: PIN! Thời lượng sử dụng của chiếc máy này vẫn là một "huyền thoại". Thêm vào đó, bạn vẫn có màn hình 120Hz ProMotion và cụm 3 camera cực kỳ ổn định.

Điểm cân nhắc: Thiết kế "tai thỏ" đã khá cũ. Nhưng nếu bạn là người dùng "thực dụng", cần một "cỗ máy" làm việc, cày game cả ngày không lo sạc, thì đây là lựa chọn "trâu bò" số một.

Mức giá tham khảo: 11.000.000 - 13.000.000 VNĐ

iPhone 15

Nếu bạn không cần chữ "Pro", iPhone 15 bản thường chính là bản nâng cấp đáng giá và "tương lai" nhất.

Vì sao đáng mua: Nó giải quyết mọi "điểm đau" của các đời trước. Bạn đã có Dynamic Island (tạm biệt "tai thỏ") và quan trọng nhất: cổng sạc USB-C. Camera chính 48MP và thiết kế viền bo cong cho cảm giác cầm nắm thoải mái. Cầm trên tay, không ai nghĩ đây là máy cũ.

Điểm cân nhắc: Màn hình chỉ dừng ở 60Hz.

Mức giá tham khảo: 12.000.000 - 15.000.000 VNĐ

iPhone 14

Với việc iPhone 15 đã có USB-C và Dynamic Island, iPhone 14 bản thường trở thành lựa chọn "an toàn" với mức giá đã hạ xuống mức cực kỳ dễ chịu.

Vì sao đáng mua: Rẻ hơn iPhone 15 đáng kể nhưng vẫn sở hữu thiết kế vuông vức hiện đại, camera kép chụp đêm tốt và chip A15 Bionic (bản 5 nhân GPU, mạnh hơn 13 thường). Quan trọng nhất, nó sẽ còn được cập nhật iOS ít nhất 3-4 năm nữa.

Điểm cân nhắc: Vẫn là "tai thỏ" và cổng Lightning. Đây là lựa chọn cho học sinh, sinh viên, hoặc người dùng cơ bản muốn một chiếc máy ổn định, giá dễ tiếp cận nhất.

Mức giá tham khảo: 11.000.000 - 14.000.000 VNĐ