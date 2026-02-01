5 dấu hiệu nhận biết giò chả có hàn the, tôi ước tất cả mọi người đều biết để sắm Tết

Mỗi dịp Tết đến, giò chả gần như là món ăn mặc định trong mâm cỗ của nhiều gia đình Việt. Dù đặt trang trọng trên bàn thờ, mâm cỗ ngày đầu năm hay những bữa cơm sum họp, giò chả luôn được ưu tiên vì vừa tiện, vừa ngon, lại mang ý nghĩa đủ đầy, tròn vị. Thế nhưng bên cạnh những cơ sở làm giò chả truyền thống, sạch sẽ, vẫn có không ít nơi sử dụng hàn the - một chất đã bị cấm hoàn toàn trong chế biến thực phẩm - để giúp giò chả dai hơn, đẹp mắt và để được lâu hơn. Nếu không tinh ý rất dễ mua phải, nhất là vào cao điểm mua sắm Tết.

Dưới đây là 5 dấu hiệu nhận biết giò chả có hàn the mà người tiêu dùng nên lưu lại để chủ động bảo vệ sức khỏe cho cả gia đình.

Vì sao hàn the từng được dùng trong giò chả?

Theo PGS.TS Nguyễn Duy Thịnh (nguyên cán bộ Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội), trước đây hàn the từng được sử dụng trong chế biến thực phẩm vì có khả năng giữ thực phẩm tươi lâu, tăng độ dai và độ kết dính. Người ta thường cho hàn the vào giò chả, bún, bánh cuốn… để sản phẩm "đẹp mã", cắt ra mịn và dai hơn.

Tuy nhiên, các nghiên cứu sau này cho thấy hàn the là chất độc hại, có thể ảnh hưởng đến hệ tiêu hóa, gan, thận, hệ thần kinh và trí não nếu tích tụ lâu dài. Vì vậy, Việt Nam đã cấm tuyệt đối việc sử dụng hàn the trong thực phẩm, bất kể hàm lượng.

Những dấu hiệu nhận biết giò chả có hàn the

1. Nhận biết bằng vị giác

Chất hàn the không ảnh hưởng đến màu sắc nên khó nhận biết bằng mắt thường nhưng bạn có thể dựa vào vị giác. Giò chả sạch khi ăn có độ mềm vừa phải, miếng giò tơi nhẹ, không bị bã hay khô rắn. Lúc ăn sẽ thấy mùi vị đặc trưng, thơm ngọt.

Ngược lại, giò chả có hàn the thường dai, cứng, mịn bất thường, càng nhai càng thấy khô và chắc. Độ dai này không phải kiểu đàn hồi tự nhiên của thịt mà là cảm giác "cao su", khó nhai. Giò chả hàn the cũng có mùi vị lạ, thơm nồng vì chất phụ gia.

2. Quan sắt mặt cắt

Giò chả làm theo cách truyền thống thường có những lỗ rỗng nhỏ li ti bên trong do cấu trúc tự nhiên của thịt xay và quá trình hấp, khi động vào bề mặt có cảm giác hơi ướt, màu trắng ngà ngả hồng. Trong khi đó, giò chả có hàn the hoặc chất phụ gia thường có mặt cắt láng mịn, đẹp "hoàn hảo", ít hoặc gần như không có lỗ rỗng và vỏ hơi sần sùi.

3. Ấn tay vào miếng giò

Một cách đơn giản khác để nhạn biết là dùng tay ấn nhẹ lên bề mặt miếng giò. Giò chả nguyên chất sẽ mềm, có độ lún nhẹ và độ đàn hồi chậm sau khi bạn buông tay. Còn giò chả có hàn the thì cứng hơn, ấn tay vào gần như không lún, cảm giác chắc tay bất thường.

4. Kéo thử miếng giò

Nếu không thể ăn thử thì bạn cũng có thể kéo miếng giò. Cách làm là sau khi cắt một lát giò chả, bạn dùng hai tay kéo nhẹ hai đầu miếng giò. Nếu miếng giò dễ rách, xé ra theo thớ thịt thì khả năng cao là giò chả sạch. Còn nếu miếng giò kéo dài, khó rách hoặc không rách thì có thể đã bị ướp hàn the.

5. Dùng giấy nghệ hoặc giấy quỳ tím để thử nhanh tại nhà

Ngoài ra, có một cách test nhanh khá phổ biến là dùng giấy ngâm nước nghệ tươi. Cách làm là sau khi phơi khô giấy nghệ, bạn ấn giây lên bề mặt giò trong khoảng 1 phút. Nếu giấy chuyển từ màu vàng sang màu cam đỏ thì khả năng cao đó là giò chứa hàn the.

Một cách khác tương tự là dùng giấy quỳ tím. Bạn dùng giấy quỳ tím chạm lên bề mặt giò chả, nếu giấy đổi màu sang đỏ hoặc cam thì là dấu hiệu giò chả bị tẩm hàn the.

Trên đây là những cách nhận biết giò chả có chứa hàn the, hại cho cơ thể để bạn biết cách lựa mua giò chả sạch, an toàn. Khi mua, bạn nên ưu tiên chọn những cơ sở uy tín, có thương hiệu và nguồn gốc rõ ràng, và mua lượng vừa đủ, tránh tích trữ quá lâu cũng làm giò chả bị hỏng.



