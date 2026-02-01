Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

6 năm sống tối giản, tôi để dành được 3 tỷ, giảm 60% việc nhà: Khi cắt đồ cũng là lúc tiền ở lại

01-02-2026 - 11:07 AM | Sống

Trước đây, tôi từng nghĩ lối sống tối giản chỉ dành cho những người thích dọn dẹp, ghét bừa bộn, hoặc muốn sống “thiền” hơn người khác. Nhưng sau 6 năm thực hành nghiêm túc, tôi nhận ra một điều rất thẳng thắn: mục tiêu cuối cùng của tối giản không phải là nhà đẹp mà là tiền ở lại trong túi.

Tôi không đổi công việc. Thu nhập không tăng đột biến. Gia đình vẫn phải trả tiền nhà đều đặn mỗi tháng. Thứ thay đổi duy nhất là cách tôi cho phép tiền rời khỏi nhà và cách tôi cho phép đồ bước vào nhà.

Kết quả sau 6 năm:

- Tiết kiệm được 820.000 nhân dân tệ (3 tỷ đồng)

- Giảm hơn 60% khối lượng việc nhà

- Giảm đáng kể chi phí phát sinh âm thầm: đồ hỏng, đồ bỏ xó, đồ mua rồi quên, đồ phải thay vì “khó vệ sinh”

Dưới đây là những nguyên tắc tối giản tôi vẫn áp dụng đến hôm nay – không màu mè, không giáo điều, nhưng cực kỳ hiệu quả về mặt tài chính.

1. Tôi không dễ dàng cho “rác” bước vào nhà và đó là cách tiết kiệm tiền nhanh nhất

Tôi mở bưu kiện ngay bên ngoài cửa hoặc ở tầng dưới. Hộp giấy, bao bì - thứ tái chế được thì để lại cho người cần, thứ không cần thì bỏ ngay.

Nguyên tắc của tôi rất rõ: Thứ gì không thực sự hữu ích thì không được bước qua cửa nhà.

Mua ít hơn không chỉ giảm rác thải nhựa, mà còn giảm:

- Tiền cho những món “có thể sẽ dùng”

- Hàng tồn kho trong nhà

- Đồ hết hạn vì… quên mất mình từng mua

Về mặt tài chính, một món đồ bị bỏ xó = tiền đã mất nhưng giá trị sử dụng bằng 0. Dù bạn bán lại hay vứt đi, nó vẫn tiêu tốn thời gian, công sức, và năng lượng tinh thần.

Tôi không mua thứ có nguy cơ trở thành rác. Và tôi không mua số lượng vượt quá khả năng dùng hết.

Chỉ riêng nguyên tắc này, tôi đã cắt được hàng loạt chi tiêu nhỏ nhưng lặp lại đều đặn mỗi tháng.

2. Việc gì làm được trong 2 phút tôi làm ngay, vì trì hoãn rất tốn tiền

Sau khi thức dậy, tôi dọn giường trong vòng 2 phút. Sau khi nấu ăn, tôi lau bếp ngay khi dầu mỡ còn mới.

Vì sao việc này liên quan đến tài chính?

- Bếp lau ngay → không cần dùng nhiều chất tẩy mạnh

- Dọn sớm → đồ bền hơn, ít phải thay

- Việc nhỏ không tích tụ → không cần “dọn đại tu” tốn thời gian – công sức – tiền bạc

Rất nhiều chi phí phát sinh trong gia đình không đến từ việc mua thêm, mà đến từ việc để bừa quá lâu khiến mọi thứ xuống cấp nhanh hơn mức cần thiết.

3. Tôi chủ động tránh những món “dễ bẩn” vì chúng ngốn tiền bảo trì

Tôi không chọn:

- Cửa tủ nhiều gờ rãnh

- Gạch lát có quá nhiều khe

- Đèn trang trí phức tạp

- Rèm vải đắt tiền nhưng khó giặt

- Thảm trải sàn? Tôi bỏ hẳn.

Tất cả những thứ này không chỉ bám bụi, mà còn:

- Tốn tiền vệ sinh

- Tốn thời gian lau chùi

- Tăng chi phí thay thế vì “dọn mãi không sạch”

Càng ít đồ dễ bẩn, chi phí vận hành ngôi nhà càng thấp. Đây là tư duy tài chính rất thực tế, nhưng nhiều người bỏ qua vì mải chạy theo thẩm mỹ.

4. Tôi không mua nếu chưa biết đặt ở đâu và nguyên tắc này cứu tôi rất nhiều tiền

Tôi từng định mua thêm một chiếc tủ cho phòng khách. Nhưng tôi do dự quá lâu vì không tìm ra vị trí hợp lý.

Và rồi tôi không mua. Đến giờ, tôi thấy đó là một trong những quyết định đúng nhất.

Nguyên tắc của tôi: Còn phân vân thì chưa cần mua.

Rất nhiều đồ trong nhà khiến không gian chật chội, phát sinh việc dọn dẹp, chỉ vì mua trước – nghĩ sau.

Nếu một món đồ:

- Không có chỗ đặt rõ ràng

- Không thay thế được món cũ

- Không giải quyết vấn đề cụ thể

→ Thì có thể bạn đã đủ rồi.

5. Tôi giữ mặt bàn trống và nhờ đó tôi ít mua hơn hẳn

Mặt bàn càng nhiều đồ, bạn càng:

- Mua thêm đồ trang trí

- Mất thời gian dọn

- Tốn công bảo trì

Tôi cất mọi thứ vào ngăn kéo. Dùng xong là trả về vị trí cũ.

Tôi thậm chí:

- Đổi bàn cà phê lớn sang bàn nhỏ

- Bỏ hẳn bàn trang điểm

Ít bề mặt → ít việc nhà → ít chi tiêu phát sinh.

6. Tôi không theo đuổi sự “sạch hoàn hảo” vì đó là bẫy tiêu tiền

Tôi không dùng kính lúp soi nhà. Tôi không cố phân loại lại những thứ mình đã không dùng suốt nhiều năm.

Với tôi, việc nhà vô nghĩa nhất là dọn dẹp hậu quả của việc mua sắm dư thừa.

Giải pháp không nằm ở việc dọn giỏi hơn, mà là:

- Mua ít hơn

- Mua đúng hơn

- Không tạo thêm việc nhà ngay từ đầu

Tối giản không làm bạn nghèo đi, nó giữ tiền lại cho bạn

Sau 6 năm, tôi hiểu rõ một điều: mỗi món đồ bạn không mua chính là một khoản tiết kiệm không cần nỗ lực.

Tối giản không phải là ép mình thiếu thốn, mà là:

- Giảm chi phí vô hình

- Giảm tiêu hao năng lượng. 

Và quan trọng nhất: giữ tiền ở lại lâu hơn trong cuộc sống của bạn. Nếu bạn đang mệt mỏi vì tiền cứ “trôi đi” mà không hiểu vì sao, có lẽ đã đến lúc nhìn lại… những thứ đang chiếm chỗ trong nhà bạn vì rất có thể, chúng cũng đang chiếm chỗ trong ví bạn.

Theo Phương Trần

Phụ nữ số

