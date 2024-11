5 KHÔNG trên bàn ăn tối của những người sống thọ, học theo chẳng khó

Lý do chế độ ăn uống quyết định sống thọ hay không vì nó cung cấp dinh dưỡng nuôi dưỡng cơ thể, mọi hoạt động hàng ngày, hỗ trợ hệ miễn dịch và ngăn ngừa bệnh tật. Chế độ ăn lành mạnh giúp duy trì cân nặng, giảm nguy cơ mắc bệnh mãn tính, từ đó kéo dài tuổi thọ.

Nhiều người sống thọ đã hình thành cho mình thói quen ăn uống khoa học, đặc biệt là tuân thủ những nguyên tắc ăn uống phù hợp cho từng thời điểm trong ngày. Dưới đây là 5 điều “không” nên làm trong bữa tối, giúp cải thiện sức khỏe và góp phần kéo dài tuổi thọ đơn giản nhất chúng ta có thể học theo:

1. Không ăn tối quá no

Ăn tối quá no, quá sát giờ đi ngủ là sai lầm ảnh hưởng lớn tới sức khỏe và tuổi thọ (Ảnh minh họa)

Khác với bữa sáng hay bữa trưa, bữa tối ở cuối ngày nên không cần cung cấp quá nhiều năng lượng. Ăn quá nhiều vào buổi tối khiến hệ tiêu hóa phải hoạt động quá sức, gây khó ngủ và tích tụ mỡ thừa. Lâu dài dẫn đến nguy cơ béo phì, cao huyết áp và các vấn đề sức khỏe khác. Muốn khỏe mạnh và sống thọ thì nên ăn tối nhẹ nhàng và không bao giờ ăn quá no. Tốt nhất là chỉ ăn no khoảng 60 - 80%.

2. Không ăn tối muộn

Theo các chuyên gia sức khỏe, nên ăn tối sau 16h30 và trước 20h. Trong đó, thời gian lý tưởng nhất cho sức khỏe là từ 17h30 tới 19h. Đặc biệt không nên ăn gì sau 22h và nên ăn tối cách thời điểm đi ngủ từ 3 - 4 tiếng. Điều này giúp cơ thể có đủ thời gian tiêu hóa thức ăn trước khi đi ngủ, giảm áp lực lên hệ tiêu hóa và cải thiện trao đổi chất.

3. Không ăn đồ ăn nhiều dầu mỡ vào bữa tối

Các món ăn chứa nhiều dầu mỡ, chiên rán nên được hạn chế vào buổi tối. Thay vào đó, ưu tiên rau xanh, ngũ cốc nguyên hạt và trái cây. Thức ăn nhiều dầu mỡ không chỉ khiến tiêu hóa khó khăn mà còn dễ tích tụ cholesterol, gây xơ cứng động mạch và các bệnh lý tim mạch nếu ăn lâu dài. Trong khi buổi tối hệ tiêu hóa sẽ làm việc chậm hơn, con người ít vận động hơn.

4. Không ăn tối quá nhanh

Người sống thọ thường có thói quen ăn chậm, nhai kỹ vào mọi lúc chứ không riêng gì bữa tối. Ăn tối quá nhanh gây hại cho hệ tiêu hóa vì dạ dày phải làm việc nhiều hơn do thức ăn không được nhai kỹ, dẫn đến đầy hơi và khó tiêu, khó ngủ. Ngoài ra, ăn nhanh còn khiến bạn dễ ăn quá mức, tăng nguy cơ béo phì, tiểu đường và bệnh tim mạch do cơ thể không kịp nhận tín hiệu no.

Nếu muốn sống thọ, không nên ăn vội vàng và hạn chế dầu mỡ, đồ ăn sống/lạnh vào bữa tối (Ảnh minh họa)

5. Không ăn đồ sống hoặc lạnh vào bữa tối

Vào buổi tối, hệ tiêu hóa làm việc chậm hơn và cần được nghỉ ngơi nhiều hơn. Nhiệt độ cũng thường xuống thấp, hệ miễn dịch có thể yếu đi nên tốt nhất đừng ăn đồ lạnh hay đồ sống. Chúng khó tiêu hóa hơn và có thể chứa vi khuẩn, virus tiềm ẩn nguy cơ gây bệnh. Đương nhiên, dù vào thời điểm nào trong ngày bạn cũng nên hạn chế tối đa các món này.

Nguồn và ảnh: Sohu, ETtoday