5 kiểu ăn sáng âm thầm “bơm dinh dưỡng” cho tế bào ung thư lớn, nhiều người Việt làm mỗi ngày mà không biết hại

Giữa nhịp sống bận rộn, nhiều người chỉ kịp ăn sáng qua loa hoặc chọn món nhanh gọn để tiết kiệm thời gian. Cũng có những người chỉ ăn món mình thích mà chẳng quan tâm tới dinh dưỡng. Thế nhưng không phải ai cũng biết, chính những thói quen tưởng “vô hại” ấy lại có thể âm thầm tiếp năng lượng cho tế bào ung thư phát triển.

Nếu không muốn mỗi bữa ăn sáng là mỗi lần "bơm dinh dưỡng" cho tế bào ung thư lớn nhanh như thổi, hãy bỏ ngay 5 kiểu ăn sáng tai hại dưới đây:

1. Dùng đồ ăn thừa để qua đêm làm bữa sáng

Nhiều người tận dụng thức ăn tối qua để tiết kiệm thời gian và tiền bạc, song đó lại là thói quen hại sức khỏe. Thực phẩm để qua đêm, dù được bảo quản trong tủ lạnh, có thể tích tụ nitrite.

Ảnh minh họa

Chất này khi vào cơ thể sẽ chuyển hóa thành nitrosamine, một hợp chất gây ung thư mạnh. Các món như rau xanh, cơm, hải sản, canh hầm để lại qua đêm đều là “ổ chứa” nitrite cao. Ngoài ra, tủ lạnh lưu trữ nhiều thực phẩm sống chín lẫn lộn dễ tạo cơ hội cho vi khuẩn lây nhiễm chéo. Vậy nên, tốt nhất hãy nấu vừa đủ và ăn hết trong ngày, nhất là với bữa sáng.

2. Bữa sáng với đồ chiên rán nhiều dầu mỡ

Đồ chiên rán thơm giòn, tiện lợi, khiến nhiều người “ghiền” đến mức ngày nào cũng ăn. Nhưng đây là nhóm thực phẩm chứa nhiều chất béo bão hòa và hợp chất oxy hóa hình thành khi dầu bị đun nóng ở nhiệt độ cao. Những chất này có thể làm biến tính protein, phá hủy vitamin và tạo ra các hợp chất như benzopyrene hay acrylamide - hai tác nhân được WHO xếp vào nhóm có khả năng gây ung thư.

Ăn đồ chiên vào buổi sáng còn khiến dạ dày phải làm việc nặng ngay sau khi thức dậy, dễ gây đầy hơi, trào ngược, thậm chí rối loạn tiêu hóa. Lâu dài, đây là thói quen “ngon miệng nhưng nguy hiểm”.

3. Uống sữa, nước ép hoặc cà phê thay bữa sáng

Nhiều người nghĩ chỉ cần một ly sữa, cà phê hoặc nước ép là đủ năng lượng cho buổi sáng. Thực tế, đây là sai lầm phổ biến. Khi uống sữa hoặc nước ép lúc bụng rỗng, dạ dày tiết acid mạnh, dễ gây kích ứng, buồn nôn hoặc đau quặn. Nước ép chứa nhiều đường tự nhiên fructose, khiến đường huyết tăng vọt rồi tụt nhanh, gây mệt mỏi. Cà phê lại làm tăng tiết acid dạ dày, dễ gây viêm loét nếu uống khi chưa ăn gì.

Về lâu dài, thói quen này có thể rối loạn chuyển hóa và ảnh hưởng nội tiết - điều kiện thuận lợi để tế bào ung thư phát triển.

Ảnh minh họa

4. Ăn sáng với thịt chế biến sẵn

Xúc xích, thịt xông khói, giăm bông… là lựa chọn phổ biến của người bận rộn. Tuy nhiên, đây lại là nhóm thực phẩm được WHO xếp vào “chất gây ung thư loại 1”. Tức cùng mức độ nguy hiểm với thuốc lá.

Nguyên nhân là các loại thịt này chứa nitrite, khi kết hợp với axit dạ dày sẽ tạo ra nitrosamine gây hại cho tế bào. Thêm vào đó, chúng chứa nhiều muối, chất béo và phụ gia, làm tăng gánh nặng cho gan, thận, đồng thời khiến cơ thể tích tụ độc tố lâu ngày. Dùng thường xuyên vào buổi sáng không chỉ làm tăng nguy cơ ung thư ruột mà còn dễ gây béo phì và tim mạch.

5. Ăn sáng bằng đồ ngọt, đồ ăn vặt

Bánh quy, bim bim, socola hay bánh ngọt là lựa chọn nhanh gọn nhưng lại nghèo dinh dưỡng và dư năng lượng. Hàm lượng đường cao trong các thực phẩm này làm tăng lượng insulin trong máu - hormone có liên quan đến sự phát triển của nhiều loại ung thư như ung thư tuyến tiền liệt, gan và dạ dày.

Ảnh minh họa

Đồ ngọt còn gây viêm âm ỉ trong cơ thể, phá vỡ cân bằng miễn dịch, khiến tế bào ung thư dễ sinh sôi. Với người đang mắc bệnh, lượng đường dư thừa có thể khiến khối u phát triển nhanh hơn. Dù bạn có bận đến mấy, hãy tránh biến đồ ngọt thành bữa sáng “chính thức”.