5 kiểu đàn ông sau 30 tuổi khó mà giàu

06-09-2025 - 18:02 PM

30 tuổi không còn là cột mốc của sự tự do, mà là lúc đàn ông nhận ra ví mình có thể thủng bất cứ lúc nào.

Bước sang tuổi 30, nhiều đàn ông bắt đầu thấy áp lực tài chính lớn hơn hẳn: công việc phải ổn định, gia đình cần chu cấp, chuyện nhà cửa, xe cộ cũng không thể né. Nhưng thực tế có không ít người rơi vào cảnh “làm bao nhiêu cũng không dư”, dù thu nhập không hề thấp.

Lý do nằm ở cách họ sống và tiêu tiền. Dưới đây là 5 kiểu đàn ông thường gặp.

1. Người “lấy vợ rồi mới biết ví rỗng là g