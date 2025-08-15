5 loại quỹ phụ nữ hay lập nhưng chỉ khiến mất tiền vô ích

1. Quỹ “mua sắm giảm giá”

Vì sao mất tiền: Bạn nghĩ để riêng một khoản cho các dịp sale sẽ giúp tiết kiệm, nhưng thực tế lại khiến bạn tiêu nhiều hơn vì “ngại bỏ quỹ không dùng”.

Giải pháp: Thay quỹ này bằng quỹ mua đồ thay thế cần thiết – chỉ chi khi đồ cũ hỏng hoặc xuống cấp.

2. Quỹ “đi du lịch sang chảnh”

Vì sao mất tiền: Tập trung cho các chuyến du lịch xa xỉ khiến bạn bỏ lỡ cơ hội đầu tư hoặc tiết kiệm dài hạn.

Giải pháp: Lập quỹ trải nghiệm với ngân sách giới hạn (ví dụ 20% quỹ giải trí) và ưu tiên những chuyến đi gắn với mục tiêu sức khỏe/tình cảm gia đình.

3. Quỹ “thử đầu tư mạo hiểm”

Vì sao mất tiền: Lập riêng quỹ này nhưng không có kiến thức và không giới hạn rủi ro dễ dẫn tới mất trắng.

Giải pháp: Dùng quỹ đầu tư học hỏi – chỉ 5% tổng thu nhập và kèm yêu cầu học kiến thức trước khi xuống tiền.

4. Quỹ “mua quà tặng mọi dịp”

Vì sao mất tiền: Tấm lòng là tốt, nhưng nếu khoản quỹ này quá lớn sẽ ảnh hưởng ngân sách gia đình.

Giải pháp: Lập quỹ quà tặng hợp lý – chỉ trích 5–10% thu nhập và ưu tiên dịp thật sự quan trọng.

5. Quỹ “thử cho vui”

Vì sao mất tiền: Khoản này thường chi cho các dịch vụ/món đồ chỉ dùng một lần hoặc bỏ dở giữa chừng.

Giải pháp: Chuyển thành quỹ phát triển kỹ năng – chỉ chọn hoạt động có kế hoạch dài hạn và cam kết thực hiện.

Bảng so sánh: Quỹ nên có – Quỹ nên tránh