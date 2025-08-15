Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Không ít phụ nữ nghĩ rằng “có nhiều quỹ thì càng an toàn”, nhưng thực tế, nếu không biết chọn lọc, một số quỹ chỉ khiến tiền bị phân tán, khó kiểm soát và… mất giá trị sử dụng. Kết quả là ví tiền vẫn mỏng, còn mục tiêu tài chính lớn thì mãi chưa thực hiện được.

1. Quỹ “mua sắm giảm giá”

5 loại quỹ phụ nữ hay lập nhưng chỉ khiến mất tiền vô ích- Ảnh 1.

Vì sao mất tiền: Bạn nghĩ để riêng một khoản cho các dịp sale sẽ giúp tiết kiệm, nhưng thực tế lại khiến bạn tiêu nhiều hơn vì “ngại bỏ quỹ không dùng”.

Giải pháp: Thay quỹ này bằng quỹ mua đồ thay thế cần thiết – chỉ chi khi đồ cũ hỏng hoặc xuống cấp.

2. Quỹ “đi du lịch sang chảnh”

Vì sao mất tiền: Tập trung cho các chuyến du lịch xa xỉ khiến bạn bỏ lỡ cơ hội đầu tư hoặc tiết kiệm dài hạn.

Giải pháp: Lập quỹ trải nghiệm với ngân sách giới hạn (ví dụ 20% quỹ giải trí) và ưu tiên những chuyến đi gắn với mục tiêu sức khỏe/tình cảm gia đình.

3. Quỹ “thử đầu tư mạo hiểm”

Vì sao mất tiền: Lập riêng quỹ này nhưng không có kiến thức và không giới hạn rủi ro dễ dẫn tới mất trắng.

Giải pháp: Dùng quỹ đầu tư học hỏi – chỉ 5% tổng thu nhập và kèm yêu cầu học kiến thức trước khi xuống tiền.

4. Quỹ “mua quà tặng mọi dịp”

Vì sao mất tiền: Tấm lòng là tốt, nhưng nếu khoản quỹ này quá lớn sẽ ảnh hưởng ngân sách gia đình.

Giải pháp: Lập quỹ quà tặng hợp lý – chỉ trích 5–10% thu nhập và ưu tiên dịp thật sự quan trọng.

5. Quỹ “thử cho vui”

Vì sao mất tiền: Khoản này thường chi cho các dịch vụ/món đồ chỉ dùng một lần hoặc bỏ dở giữa chừng.

Giải pháp: Chuyển thành quỹ phát triển kỹ năng – chỉ chọn hoạt động có kế hoạch dài hạn và cam kết thực hiện.

5 loại quỹ phụ nữ hay lập nhưng chỉ khiến mất tiền vô ích- Ảnh 2.

Bảng so sánh: Quỹ nên có – Quỹ nên tránh

Quỹ nên cóQuỹ nên tránh
Quỹ dự phòng khẩn cấp (3–6 tháng chi phí)Quỹ mua sắm giảm giá
Quỹ chăm sóc bản thânQuỹ du lịch sang chảnh quá mức
Quỹ đầu tư dài hạnQuỹ thử đầu tư mạo hiểm thiếu kiến thức
Quỹ học cho conQuỹ mua quà tặng mọi dịp
Quỹ phát triển kỹ năngQuỹ “thử cho vui” không kế hoạch
38 tuổi tôi bắt đầu quỹ hưu trí – mỗi tháng 1 triệu và tôi ước gì mình làm sớm hơn

Theo Thu Thanh

Phụ nữ số

