Gần 40 tuổi mà không có quỹ chăm sóc bản thân, bạn đang đánh đổi cả sức khỏe lẫn tài chính

14-08-2025 - 13:20 PM | Lifestyle

Ở tuổi gần 40, nhiều phụ nữ vẫn đặt gia đình, con cái và công việc lên hàng đầu, nhưng lại quên mất một khoản quỹ quan trọng – quỹ chăm sóc bản thân. Bỏ qua khoản này không chỉ khiến sức khỏe xuống cấp nhanh hơn mà còn kéo theo những chi phí y tế lớn về sau.

1. Vì sao phụ nữ gần 40 thường bỏ qua quỹ này?

Gần 40 tuổi mà không có quỹ chăm sóc bản thân, bạn đang đánh đổi cả sức khỏe lẫn tài chính- Ảnh 1.

- Tâm lý “để sau cũng được”: Nhiều chị nghĩ chăm sóc bản thân có thể lùi lại, trong khi ưu tiên con cái, bố mẹ.

- Ngại chi cho mình: Mua cho con bộ đồ 1 triệu thấy bình thường, nhưng bỏ ra 500.000 để đi massage lại thấy “xa xỉ”.

- Không lập kế hoạch tài chính rõ ràng: Toàn bộ thu nhập dồn vào chi tiêu gia đình, không tách khoản riêng cho mình.

2. Hậu quả kép – vừa sức khỏe, vừa tài chính

- Sức khỏe suy giảm sớm: Cơ thể sau 35 bắt đầu “xuống dốc” nhanh hơn. Không đầu tư vào dinh dưỡng, tập luyện, nghỉ ngơi sẽ khiến sức khỏe yếu đi rõ rệt.

- Chi phí y tế tăng gấp đôi: Khi sức khỏe xuống, bệnh tật đến sớm, chi phí khám chữa bệnh cao hơn nhiều so với số tiền bạn tiếc không bỏ ra trước đó.

- Ảnh hưởng tinh thần & năng suất làm việc: Một cơ thể mệt mỏi kéo theo tâm trạng tiêu cực, làm giảm hiệu quả công việc – nghĩa là gián tiếp ảnh hưởng thu nhập.

3. Quỹ chăm sóc bản thân gồm những gì?

Gần 40 tuổi mà không có quỹ chăm sóc bản thân, bạn đang đánh đổi cả sức khỏe lẫn tài chính- Ảnh 2.

- Sức khỏe thể chất: Khám định kỳ, gói bảo hiểm sức khỏe, chế độ ăn uống, tập luyện, massage hoặc vật lý trị liệu.

- Sức khỏe tinh thần: Các hoạt động thư giãn như du lịch ngắn ngày, lớp yoga, đọc sách, liệu pháp tâm lý.

- Ngoại hình & tự tin: Skincare, chăm sóc tóc, nâng cấp tủ quần áo theo nhu cầu công việc và cuộc sống.

4. Bao nhiêu là hợp lý?

Tùy thu nhập, nhưng gợi ý phân bổ:

- 10% thu nhập hàng tháng cho quỹ chăm sóc bản thân.

- Nếu thu nhập thấp, vẫn nên trích tối thiểu 5%, bởi đây là khoản “đầu tư” giúp bạn khỏe hơn, kiếm tiền tốt hơn và tránh chi phí chữa bệnh lớn sau này.

5. Sơ đồ phân bổ thu nhập gợi ý

Gần 40 tuổi mà không có quỹ chăm sóc bản thân, bạn đang đánh đổi cả sức khỏe lẫn tài chính- Ảnh 3.

Kết luận: Quỹ chăm sóc bản thân không phải là khoản “xa xỉ”, mà là bảo hiểm cho sức khỏe và hạnh phúc của bạn. Càng bắt đầu sớm, bạn càng tiết kiệm được nhiều chi phí y tế và giữ vững chất lượng cuộc sống khi bước qua tuổi 40.

Mẹ đơn thân là đại gia showbiz Việt, 40 tuổi sinh con, không lấy chồng, ở biệt thự 20 tỷ tại TP.HCM

Theo Thu Thanh

Phụ nữ số

