Trước tuổi 40, phụ nữ nên có đủ 3 khoản quỹ để sống tự tin, không phụ thuộc

08-08-2025 - 15:16 PM | Lifestyle

Không cần phải giàu, không cần kiếm lương trăm triệu, nhưng trước tuổi 40, phụ nữ hiện đại nên có cho mình ít nhất 3 khoản quỹ tài chính cơ bản. Đây chính là nền móng giúp bạn sống chủ động hơn, bớt lệ thuộc hơn, và có thể lựa chọn điều tốt nhất cho mình – dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào.

Vì sao cần có quỹ riêng trước tuổi 40?

Trước tuổi 40, phụ nữ nên có đủ 3 khoản quỹ để sống tự tin, không phụ thuộc- Ảnh 1.

Tuổi 40 là dấu mốc mà nhiều phụ nữ bắt đầu chuyển giai đoạn: từ độc thân sang hôn nhân, từ nhân viên sang làm chủ, từ chăm lo bản thân sang lo cho gia đình – con cái – bố mẹ.

Và nếu bạn không có sẵn một hệ thống tài chính riêng, bạn sẽ rất dễ đánh đổi chính mình để chiều theo cuộc sống.

Một khoản quỹ nhỏ có thể không thay đổi cả cuộc đời, nhưng nó đủ để giúp bạn ra quyết định với tư cách là chính bạn – chứ không phải vì ai khác.

1. Quỹ khẩn cấp – để không hoảng loạn khi cuộc sống đảo chiều

Dùng để làm gì?

- Khi mất việc đột ngột

- Khi gặp vấn đề sức khỏe

- Khi cần chuyển nhà, chuyển hướng công việc

- Khi rơi vào mối quan hệ độc hại và cần “rút lui có kiểm soát”

Mục tiêu tối thiểu: 3–6 tháng chi tiêu cơ bản → Ví dụ: nếu bạn tiêu 10 triệu/tháng → nên có 30–60 triệu trong quỹ khẩn cấp.

Cách xây dựng:

- Trích ít nhất 10% thu nhập hàng tháng, bỏ vào tài khoản riêng, không chi dùng.

- Gửi tiết kiệm online kỳ hạn 1–3 tháng để linh hoạt rút khi cần.

- Dùng các app ngân hàng số để tự động chuyển khoản đầu tháng – giúp duy trì kỷ luật.

Không có quỹ khẩn cấp, mọi kế hoạch dài hạn sẽ đổ vỡ chỉ vì một sự cố nhỏ.

Trước tuổi 40, phụ nữ nên có đủ 3 khoản quỹ để sống tự tin, không phụ thuộc- Ảnh 2.

2. Quỹ đầu tư bản thân – để bạn luôn có giá trị trong thị trường lao động (và trong chính mắt mình)

Dùng để làm gì?

- Học kỹ năng mới: ngoại ngữ, tin học, kỹ năng giao tiếp, quản lý…

- Mua thiết bị phục vụ công việc: laptop, tai nghe, điện thoại tốt.

- Chăm sóc sức khỏe tinh thần và thể chất: yoga, gym, trị liệu, du lịch chữa lành.

Mục tiêu gợi ý: 5–10 triệu/năm → Không cần dồn một lúc. Chỉ cần bạn dành riêng ngân sách cho sự phát triển của chính mình.

Cách xây dựng:

- Mỗi tháng gửi vào ví điện tử/tài khoản riêng 500.000 – 1.000.000 đồng.

- Khi có khoản thưởng, hoa hồng – trích 10% đầu tư cho bản thân.

Ghi lại: "Tôi đang đầu tư chứ không tiêu xài." – để củng cố tư duy.

Đây là quỹ giúp bạn tăng năng lực kiếm tiền – và tự tin trước bất kỳ cơ hội nào.

3. Quỹ độc lập tài chính – để bạn không phụ thuộc vào ai, kể cả bạn đời

Dùng để làm gì?

- Khi bạn muốn đổi việc nhưng chưa tìm được chỗ mới.

- Khi hôn nhân có vấn đề và bạn cần rời đi mà không phải lo tiền thuê nhà.

- Khi bạn muốn giúp đỡ người thân mà không phải ngửa tay xin ai.

- Hoặc đơn giản là… để sống có tư cách, có lựa chọn.

Số tiền lý tưởng: Tùy khả năng, nhưng hãy bắt đầu hướng tới mốc 50 triệu đầu tiên trước tuổi 35.

Trước tuổi 40, phụ nữ nên có đủ 3 khoản quỹ để sống tự tin, không phụ thuộc- Ảnh 3.

Cách xây dựng:

- Trích 10–20% thu nhập mỗi tháng, gửi vào tài khoản riêng, không ai biết – không ai kiểm soát.

- Có thể đầu tư dài hạn: vàng, chứng chỉ tiền gửi, bảo hiểm hoàn lại.

Đặt tên riêng cho quỹ này, ví dụ: “Quỹ tự do”, “Quỹ lựa chọn”, “Quỹ chủ động” – để luôn nhắc bản thân về lý do bạn giữ nó.

Bạn không cần dùng đến quỹ này mỗi ngày. Nhưng chỉ cần bạn biết nó đang ở đó – bạn đã sống khác hẳn rồi.

Gợi ý bảng chia thu nhập mỗi tháng

Mục đíchTỷ lệGợi ý (lương 12 triệu)
Chi tiêu thiết yếu50%6.000.000
Quỹ khẩn cấp10%1.200.000
Quỹ đầu tư bản thân10%1.200.000
Quỹ độc lập tài chính20%2.400.000
Linh hoạt / giải trí khác10%1.200.000

Kết luận: 3 quỹ nhỏ – 1 cuộc sống lớn

Trước tuổi 40, bạn không cần có nhà, xe, hay tài sản kếch xù. Nhưng hãy có cho mình 3 khoản quỹ này – để sống tự tin, có năng lực ra quyết định, và không phải gồng mình vì những điều không đáng.

Hãy bắt đầu từ tháng này. Dù chỉ là 500.000/tháng. Điều quan trọng không phải bạn đang có bao nhiêu – mà là bạn đang làm gì với số tiền mình có.

