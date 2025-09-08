5 loại thực phẩm "bị oan", tưởng hại ai ngờ bổ bất ngờ

Bao nhiêu người vì tin vào tin đồn mà bỏ lỡ nguồn dinh dưỡng quý giá. Giờ là lúc sự thật được trả lại cho những “nạn nhân” lâu nay bị oan uổng.

1. Trứng gà - oan vì cholestero l

Nhiều người sợ ăn trứng, nhất là lòng đỏ, vì cho rằng chứa nhiều cholesterol dễ gây bệnh tim mạch. Thực tế, nghiên cứu dài hạn trên hơn 100.000 người ở 15 tỉnh của Trung Quốc chỉ ra người ăn trứng vừa phải lại có tỷ lệ tử vong và nguy cơ tim mạch thấp nhất.

Đặc biệt, lòng đỏ còn chứa nhiều dưỡng chất như protein gấp 5 lần sữa, vitamin A cao gấp 20 lần, lượng sắt tương đương huyết heo, canxi ngang ngửa sữa. Rõ ràng, “ném lòng đỏ đi” chính là lãng phí. Các chuyên gia khẳng định ăn 1 quả trứng/ngày hoàn toàn có lợi, không lo tăng cholesterol.

2. Đồ hộp - oan vì bị gắn mác "đầy chất bảo quản"

Tin đồn cho rằng thực phẩm đóng hộp chứa nhiều hóa chất bảo quản là sai sự thật. Đồ hộp bảo quản được lâu nhờ công nghệ tiệt trùng ở nhiệt độ cao và đóng kín chứ không cần đến phụ gia. Luật an toàn thực phẩm cũng quy định rõ không được phép cho chất bảo quản vào đồ hộp.

Về giá trị dinh dưỡng, các nghiên cứu cho thấy rau củ quả đóng hộp có hàm lượng chất xơ, khoáng chất, vitamin E… gần tương đương với rau củ tươi. Vitamin C có giảm nhưng cũng không đáng kể, trong khi rau tươi nếu để lâu ngoài chợ lại mất dưỡng chất nhanh hơn.

3. Rau củ đông lạnh - bị chê “mất sạch dinh dưỡng”

Sự thật hoàn toàn ngược lại. Rau đông lạnh thường được xử lý bằng công nghệ cấp đông nhanh ngay sau khi thu hoạch, giúp giữ lại tối đa vitamin, khoáng chất. Nghiên cứu cho thấy rau đông lạnh giữ vitamin C tốt hơn nhiều so với rau tươi bảo quản trong tủ lạnh vài ngày.

Ngoài ra, khoáng chất như canxi, kali, magie hầu như không thay đổi khi cấp đông. Vì vậy, nếu quá bận rộn không thể mua rau tươi hằng ngày, lựa chọn rau củ đông lạnh trong siêu thị lại là giải pháp vừa tiện lợi vừa an toàn.

4. Sữa nguyên kem - không phải “thủ phạm gây béo”

Nhiều người ép mình uống sữa tách béo vì sợ tăng cân. Thực tế, chênh lệch năng lượng giữa sữa nguyên kem và sữa tách béo không đáng kể: một cốc chỉ khoảng 40 kcal, tương đương nửa quả trứng luộc - một buổi đi bộ vài phút là đã đốt hết.

Ngược lại, khi tách béo, sữa mất đi nhiều vitamin tan trong chất béo như A, D, E, đồng thời mất luôn vị thơm ngon tự nhiên. Một số nghiên cứu còn chỉ ra rằng uống sữa nguyên kem ở mức hợp lý giúp giảm nguy cơ béo phì.

5. Sữa đậu nành - bị hù dọa gây rối loạn nội tiết

Không ít người lo rằng uống sữa đậu nành thường xuyên sẽ làm mất cân bằng hormone, gây u xơ tử cung hay dậy thì sớm. Nhưng khoa học đã chứng minh, isoflavone trong đậu nành có tác dụng điều hòa hai chiều : khi cơ thể thiếu estrogen, nó bổ sung; khi dư thừa, nó lại ức chế.

Kết quả là sữa đậu nành giúp ổn định nội tiết, thậm chí hỗ trợ giảm nguy cơ ung thư vú. Vì vậy, cả nam và nữ đều có thể yên tâm uống mà không lo “tác dụng phụ” như lời đồn.

