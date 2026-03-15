5 món quen thuộc ăn nhiều "phá gan" chẳng kém rượu bia, nhiều người Việt lại cực mê, thậm chí ăn hàng ngày

Khi nhắc đến các bệnh về gan, nhiều người thường nghĩ ngay đến rượu bia. Thực tế, tác hại của rượu đối với gan từ lâu đã được y học chứng minh và gần như trở thành “điều hiển nhiên” trong nhận thức của nhiều người. Tuy nhiên, bên cạnh rượu bia, còn có không ít thực phẩm quen thuộc trong bữa ăn hằng ngày cũng có thể gây áp lực lên gan nếu tiêu thụ thường xuyên. Chúng không gây tổn thương rõ ràng ngay lập tức, nhưng theo thời gian có thể khiến gan phải hoạt động quá tải và dần suy yếu.

Gan được ví như “nhà máy xử lý” của cơ thể. Mỗi ngày, cơ quan này phải thực hiện nhiều chức năng quan trọng như chuyển hóa dinh dưỡng, giải độc, dự trữ năng lượng và tổng hợp nhiều chất thiết yếu cho hoạt động sống. Dù gan có khả năng tái tạo tương đối tốt, nhưng điều đó không có nghĩa là cơ quan này có thể chịu đựng sự “tấn công” lâu dài từ chế độ ăn uống thiếu lành mạnh.

Theo Tạp chí Thực phẩm và Dinh dưỡng Trung Quốc và Tạp chí Ung thư Lâm sàng Trung Quốc , nhiều món ăn quen thuộc trong gian bếp gia đình cũng có thể trở thành những “tác nhân tiềm ẩn” gây hại cho cơ quan này. Dưới đây là những nhóm thực phẩm được cho là có thể ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe gan nếu sử dụng quá mức.

1. Thực phẩm chiên rán nhiều dầu mỡ

Các món ăn chiên rán như gà rán, khoai tây chiên hay đồ ăn nhanh thường chứa lượng chất béo rất cao. Khi cơ thể hấp thụ quá nhiều chất béo, gan phải làm việc nhiều hơn để chuyển hóa và xử lý lượng lipid dư thừa.

Nếu tình trạng này kéo dài, chất béo có thể tích tụ trong gan và dẫn đến gan nhiễm mỡ. Theo thời gian, gan nhiễm mỡ có thể phát triển thành các vấn đề nghiêm trọng hơn như xơ gan hoặc các bệnh gan mạn tính. Vì vậy, dù các món chiên rán mang lại cảm giác ngon miệng, việc tiêu thụ thường xuyên có thể khiến gan phải chịu áp lực đáng kể.

2. Thực phẩm muối chua và chế biến sẵn

Các loại thực phẩm như cá muối, dưa muối, thịt xông khói hoặc thịt muối khô được nhiều người ưa chuộng vì hương vị đậm đà và khả năng bảo quản lâu. Tuy nhiên, trong quá trình chế biến và bảo quản, những thực phẩm này có thể hình thành nitrit.

Khi đi vào cơ thể, các hợp chất này cần được gan chuyển hóa. Quá trình chuyển hóa có thể làm tăng áp lực oxy hóa lên tế bào gan. Một số nghiên cứu cho thấy việc tiêu thụ thực phẩm muối chua hoặc chế biến sẵn trong thời gian dài có thể liên quan đến nguy cơ mắc các bệnh về gan.

3. Nội tạng động vật

Trong dân gian tồn tại quan niệm “ăn gì bổ nấy”, vì vậy nhiều người cho rằng ăn gan động vật có thể giúp bổ gan. Tuy nhiên, quan điểm này chưa được khoa học hiện đại ủng hộ.

Gan của động vật là cơ quan đảm nhiệm chức năng chuyển hóa và giải độc trong cơ thể chúng. Vì vậy, nội tạng thường chứa lượng cholesterol khá cao và có thể tồn tại một số sản phẩm chuyển hóa. Nếu tiêu thụ quá nhiều, cơ thể - đặc biệt là gan - phải làm việc nhiều hơn để xử lý các chất này.

Đối với những người đã có vấn đề về gan hoặc chức năng gan suy giảm, việc ăn nhiều nội tạng động vật có thể khiến gan phải chịu thêm áp lực.

4. Thực phẩm cay nóng

Các món ăn cay như lẩu cay, mì cay hoặc đồ ăn vặt cay được nhiều người yêu thích vì hương vị kích thích vị giác. Capsaicin - hợp chất tạo vị cay trong ớt - có thể mang lại một số lợi ích nhất định khi sử dụng ở mức vừa phải.

Tuy nhiên, nếu tiêu thụ quá nhiều thực phẩm cay nóng, hệ tiêu hóa và gan có thể phải hoạt động nhiều hơn để xử lý các thành phần trong thực phẩm. Đối với những người đã có vấn đề về gan, việc ăn cay thường xuyên có thể làm tăng nguy cơ kích thích viêm và gây thêm áp lực cho cơ quan này.

5. Đồ ăn thức uống nhiều đường

Một nhóm thực phẩm khác thường bị bỏ qua là đồ uống có đường như nước ngọt, trà sữa hoặc nước trái cây đóng chai. Dù được quảng cáo với nhiều hương vị hấp dẫn, các loại đồ uống này thường chứa lượng fructose khá cao.

Fructose được chuyển hóa chủ yếu tại gan. Khi tiêu thụ quá nhiều trong thời gian dài, loại đường này có thể thúc đẩy quá trình tích tụ chất béo trong gan, làm tăng nguy cơ gan nhiễm mỡ không do rượu. Nhiều người cho rằng uống nước trái cây đóng chai là lựa chọn lành mạnh, nhưng nếu hàm lượng đường cao, chúng vẫn có thể tạo áp lực lớn cho gan.

Vì sao những thực phẩm này gây áp lực cho gan?

Trong quá trình chuyển hóa các thực phẩm giàu chất béo, muối hoặc đường, gan có thể tạo ra các gốc tự do - những phân tử có khả năng gây tổn thương tế bào. Ở người khỏe mạnh, gan có thể xử lý và loại bỏ phần lớn các gốc tự do này.

Tuy nhiên, đối với những người đã có chức năng gan suy giảm, việc tiếp tục tiêu thụ nhiều thực phẩm kể trên có thể làm tăng tình trạng viêm và khiến tổn thương gan trở nên nghiêm trọng hơn.

Các chuyên gia cho rằng không phải tất cả những thực phẩm trên đều cần loại bỏ hoàn toàn khỏi chế độ ăn. Điều quan trọng là kiểm soát lượng tiêu thụ và duy trì một chế độ ăn cân bằng.

Những thực phẩm được khuyến khích cho người muốn bảo vệ gan bao gồm rau xanh tươi, ngũ cốc nguyên hạt, thực phẩm giàu chất xơ và nguồn protein chất lượng cao. Bên cạnh đó, hạn chế thực phẩm chế biến sẵn, giảm lượng dầu mỡ và đường trong khẩu phần ăn cũng có thể giúp giảm áp lực cho gan.

Ngoài chế độ ăn uống, việc duy trì lối sống lành mạnh như ngủ đủ giấc, tập thể dục thường xuyên và kiểm soát cân nặng cũng đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ gan.

Gan là cơ quan ít khi phát tín hiệu đau rõ ràng khi bị tổn thương, vì vậy nhiều người chỉ phát hiện bệnh khi tình trạng đã trở nên nghiêm trọng. Do đó, việc điều chỉnh thói quen ăn uống và sinh hoạt từ sớm được xem là cách hiệu quả để bảo vệ sức khỏe gan lâu dài.

(Theo Baijiahao)