5 thói quen nhỏ xíu giúp cụ bà ngoài 60 giảm 30 cân, trẻ ra 20 tuổi, eo thon dáng nuột nà

62 tuổi mà eo thon, da mịn, dáng chuẩn - nghe tưởng chuyện đùa nhưng lại là hành trình có thật của Alison Cork, một nữ doanh nhân người Anh từng nặng gần 90kg và chật vật với cơ thể mình suốt nhiều năm. Không phẫu thuật, không tiêm thuốc giảm cân, bà chỉ thay đổi 5 thói quen nhỏ - và kết quả khiến ai cũng ngỡ ngàng.

1. Tập để trẻ, không tập để mệt

Bắt đầu tập gym ở tuổi 57, Alison chọn tạ nhẹ và pilates thay vì cardio điên cuồng. Cộng thêm 10.000 bước mỗi ngày và xông hơi 4 buổi/tuần, bà vừa khỏe hơn, vừa săn chắc thấy rõ. "Cơ thể cần nghỉ, không phải kiệt sức. Tập vừa đủ mới duy trì lâu dài được", bà chia sẻ.

2. Ghi lại mọi thứ mình ăn - và thành thật với chính mình

Bước ngoặt đầu tiên của Alison bắt đầu từ việc… tải ghi lại calo. "Chỉ cần dư 100 calo mỗi ngày, sau một năm bạn sẽ tăng gần 5kg. Tôi nhận ra vấn đề không phải ở thức ăn, mà là ở sự thiếu kiểm soát", bà kể. Từ đó, mỗi bữa ăn đều được ghi lại cẩn thận, giúp bà kiểm soát năng lượng mà không cần nhịn đói.

3. Ăn thật, không ăn tạp

Alison cắt sạch đường, đồ siêu chế biến, rượu bia, thay vào đó là protein sạch, rau xanh và sữa chua Hy Lạp. "Tôi vẫn ăn ngon, chỉ chọn món thông minh hơn. Steak và salad thay cho pizza là đủ thấy khác rồi". Bà áp dụng quy tắc 80/20: 80% thời gian ăn lành mạnh, 20% còn lại cho phép bản thân "xả nhẹ" để không stress.

4. Ngủ sớm - bí kíp trẻ hơn 20 tuổi sinh học

Giấc ngủ là "vũ khí bí mật" của Alison. Bà ngủ trước 10h, dậy 5h30, không điện thoại, không đèn sáng, chỉ đọc vài trang sách rồi ngủ say. "Ngủ đủ giúp tôi ít thèm ăn, da đẹp và đầu óc sáng hơn cả cà phê," bà nói vui.

5. Yêu lại chính mình

Mỗi khi muốn bỏ cuộc, Alison tưởng tượng khoảnh khắc mặc vừa chiếc váy hở lưng yêu thích. Và khi điều đó thành hiện thực, bà đã khóc vì hạnh phúc. "Tôi không trẻ lại - tôi chỉ sống thật hơn với chính mình".

Từ "bà thím" 86kg thành quý cô 57kg trẻ trung, tự tin, Alison chứng minh: để trẻ lâu và khỏe đẹp, chẳng cần phép màu - chỉ cần 5 thói quen nhỏ xíu mỗi ngày.