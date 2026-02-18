Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

5 thứ "cứu" tiền nong của bạn cả năm

18-02-2026 - 14:57 PM | Sống

Những lời khuyên này không mới. Nhưng điều tạo ra khác biệt không phải là biết bao nhiêu, mà là làm được bao lâu.

Đầu năm ai cũng nói về mục tiêu lớn: tăng lương, đổi việc, đầu tư, làm thêm. Nhưng thật ra, một năm tài chính ổn định không bắt đầu từ những kế hoạch hoành tráng. Nó bắt đầu từ vài nguyên tắc rất cơ bản và làm đều. Dưới đây là 5 lời khuyên nghe có vẻ đơn giản, nhưng nếu làm được, bạn sẽ thấy cả năm nhẹ đầu hơn rất nhiều.

1. Đừng tăng mức sống ngay khi thu nhập tăng

Tăng lương là tin vui. Nhưng nếu bạn lập tức chuyển nhà đắt hơn, mua xe xịn hơn, tiêu mạnh tay hơn thì mức sống sẽ nuốt hết phần tăng thêm đó.

Thu nhập tăng không tự động khiến bạn giàu hơn. Giữ nguyên mức sống một thời gian, để phần tăng thêm đó tạo ra tiền tiết kiệm hoặc giảm nợ đó mới là cách tạo khoảng cách an toàn cho bản thân.

5 thứ "cứu" tiền nong của bạn cả năm- Ảnh 1.

Ảnh minh hoạ Pinterest

2. Luôn giữ tiền mặt cho tình huống xấu

Không ai thích nghĩ về rủi ro đầu năm. Nhưng mất việc, bệnh tật, gia đình cần hỗ trợ… thường không báo trước. Có một khoản tiền mặt đủ xoay xở vài tháng chi phí sinh hoạt sẽ giúp bạn không hoảng loạn khi có chuyện xảy ra. Đầu tư có thể sinh lời, nhưng tiền mặt mới giúp bạn sống sót khi cần.

3. Đừng đầu tư vì FOMO

Đầu năm là mùa của “cơ hội”. Người ta nói về cổ phiếu, crypto, bất động sản, startup… rất nhiều câu chuyện lời nhanh. Nhưng nếu bạn đầu tư chỉ vì sợ bỏ lỡ, rất có thể bạn đang mua vào ở đỉnh cảm xúc. Một nguyên tắc đơn giản: nếu bạn không hiểu rõ mình đang bỏ tiền vào đâu, hoặc không chấp nhận được khả năng mất tiền, thì chưa nên xuống tiền.

5 thứ "cứu" tiền nong của bạn cả năm- Ảnh 2.

Ảnh minh hoạ Pinterest

4. Không vay để tiêu cho sĩ diện

Tết, cưới hỏi, tụ tập, mua sắm… rất dễ khiến bạn muốn “cho bằng người ta”. Nhưng vay tiền chỉ để giữ hình ảnh là một quyết định đắt đỏ. Sĩ diện mang lại cảm giác ngắn hạn. Khoản nợ thì theo bạn dài hơn rất nhiều. Một năm tài chính nhẹ nhàng bắt đầu từ việc không để áp lực xã hội quyết định ví tiền của mình.

5. Theo dõi tiền ít nhất mỗi tháng một lần

Bạn không cần ghi chép từng nghìn đồng mỗi ngày. Nhưng ít nhất mỗi tháng, hãy dành 30 phút để xem lại: thu nhập bao nhiêu, chi tiêu bao nhiêu, có vượt kế hoạch không. Thói quen này giúp bạn phát hiện vấn đề sớm, thay vì để đến cuối năm mới giật mình “sao lại thiếu thế này”.

Những lời khuyên này không mới. Nhưng điều tạo ra khác biệt không phải là biết bao nhiêu, mà là làm được bao lâu. Đầu năm không cần hứa làm giàu nhanh. Chỉ cần tránh được những sai lầm cơ bản và duy trì vài nguyên tắc nhỏ, bạn đã tự cho mình một cơ hội để cả năm đỡ áp lực hơn rất nhiều.

Năm mới, người khôn ngoan sẽ đầu tư vào 3 “tài sản” này: Càng biết sớm càng lãi to

Theo Hà Nguyên

