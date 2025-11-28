Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

5 thứ kiêng kị đặt trên đầu tủ lạnh để tránh hao tài

28-11-2025 - 20:52 PM | Sống

5 thứ kiêng kị đặt trên đầu tủ lạnh để tránh hao tài

Dưới góc nhìn phong thủy, bạn cần tránh 5 điều sau!

Tủ lạnh không chỉ là thiết bị bảo quản thực phẩm mà trong phong thủy, nó còn liên quan trực tiếp đến năng lượng của gia đình, đặc biệt là tiền bạc, tài lộc và sức khỏe. Việc sắp xếp và đặt đồ vật trên tủ lạnh tưởng chừng nhỏ nhặt nhưng có thể ảnh hưởng đến vận may của cả gia đình.

1. Tránh đặt đồ bừa bãi, nhiều giấy tờ cũ

Nhiều gia đình thường tận dụng mặt trên tủ lạnh để cất giấy tờ, hóa đơn, biên lai hoặc các vật dụng linh tinh. Theo phong thủy, tủ lạnh là nơi chứa năng lượng "tĩnh" và cần sạch sẽ, gọn gàng. Khi chất quá nhiều đồ cũ, giấy bẩn hoặc vật dụng hỏng, năng lượng xấu tích tụ, dễ gây ra cảm giác hỗn loạn trong gia đình, ảnh hưởng đến tài lộc và may mắn. Lời khuyên là chỉ nên để những vật nhỏ, gọn, sạch và có ý nghĩa tích cực.

2. Không đặt đồ vật nặng hoặc nguy hiểm

Đặt vật nặng như bình nước lớn, vật trang trí bằng đá, kim loại nặng trên tủ lạnh có thể tạo ra áp lực cả về thể chất lẫn năng lượng. Trong phong thủy, đồ vật nặng đặt trên tủ lạnh tượng trưng cho "gánh nặng" trong tài chính, dễ gây hao hụt tài lộc hoặc áp lực trong công việc. Thay vào đó, bạn có thể đặt những vật nhẹ, tượng trưng cho năng lượng dồi dào, ví dụ lọ hoa nhỏ, cây cảnh mini hoặc vật trang trí phong thủy bằng gỗ.

3. Tránh để đồ vật bẩn hoặc hết hạn sử dụng

Các vật bẩn, thực phẩm hỏng hoặc đồ vật hết hạn không chỉ gây mất vệ sinh mà còn hút năng lượng xấu. Trong phong thủy, năng lượng xấu này có thể khiến tiền bạc tiêu hao, cơ hội đến rồi lại đi. Luôn đảm bảo mặt trên tủ lạnh sạch sẽ, các vật dụng đặt trên đó có năng lượng tươi mới, giúp kích thích vận may, thuận lợi trong công việc và kinh doanh.

4. Không để đồ vật sắc nhọn

Các vật sắc nhọn như kéo, dao cũ, kim loại nhọn tượng trưng cho sát khí trong phong thủy. Khi đặt trên tủ lạnh, chúng tạo ra năng lượng tiêu cực, ảnh hưởng xấu đến sức khỏe, gây căng thẳng và cản trở tài lộc. Nếu cần để dao kéo hoặc vật sắc, nên cất gọn trong ngăn kéo riêng, không đặt lộ liễu trên tủ lạnh.

5. Tránh để đồ vật mang tính "tiêu hao" tài lộc

Các vật dụng như bình cũ, chai lọ đã hết, đồ vứt không sử dụng tượng trưng cho sự thất thoát. Trong phong thủy, việc để những vật này trên tủ lạnh có thể khiến tiền bạc tiêu hao, công việc trì trệ, may mắn khó đến. Thay vào đó, nên đặt những vật mang năng lượng tích cực như lọ hoa, cây cảnh nhỏ, tượng Phật, đồng xu phong thủy hoặc vật trang trí tượng trưng cho thịnh vượng.

Nên:

Giữ mặt trên tủ lạnh luôn sạch, gọn gàng và thoáng.

Chỉ nên để vật nhẹ, có màu sắc tươi sáng, tạo năng lượng tích cực.

Để tăng tài lộc, có thể đặt một lọ hoa nhỏ hoặc một cặp đồng xu phong thủy tượng trưng cho tiền tài và may mắn.

Tránh để vật hỏng, bẩn hoặc đồ lâu ngày không sử dụng.

Những thực phẩm tuyệt đối KHÔNG để chung trong tủ lạnh, sai 1 bước, “rước” ngộ độc

Theo B.B

Thanh niên Việt

