5 thứ người EQ thấp thích mang theo trong các chuyến du lịch

Du lịch vốn là khoảng thời gian để nghỉ ngơi, tái tạo năng lượng và tạm gác lại những áp lực thường nhật. Thế nhưng trên thực tế, không ít người kết thúc chuyến đi trong trạng thái mệt mỏi, căng thẳng hoặc thất vọng. Điều đáng nói là nguyên nhân đôi khi không đến từ thời tiết, lịch trình hay chất lượng dịch vụ, mà xuất phát từ chính những “hành lý cảm xúc” vô hình mà họ mang theo.

Các chuyên gia tâm lý cho rằng trí tuệ cảm xúc (EQ) có ảnh hưởng rất lớn đến trải nghiệm du lịch. Người có EQ cao thường biết thích nghi với những tình huống phát sinh, giữ tâm lý cởi mở và tận hưởng hiện tại. Ngược lại, người có EQ thấp dễ để cảm xúc tiêu cực chi phối, khiến chuyến đi trở nên nặng nề không chỉ với bản thân mà còn với những người đồng hành.

Dưới đây là 5 “món đồ” vô hình mà người EQ thấp thường mang theo trong mỗi chuyến đi, cũng là những nguyên nhân khiến họ khó tìm thấy niềm vui trọn vẹn.

1. Mang theo quá nhiều kỳ vọng phi thực tế

Không ít người trước mỗi chuyến đi đều hình dung về một kỳ nghỉ hoàn hảo: khách sạn đẹp như ảnh quảng cáo, đồ ăn ngon đúng khẩu vị, thời tiết thuận lợi, mọi bức ảnh đều lung linh và mọi trải nghiệm đều đáng nhớ. Tuy nhiên, thực tế hiếm khi hoàn hảo đến vậy.

Máy bay có thể bị hoãn chuyến, trời có thể đổ mưa đúng ngày dự định tham quan, khách sạn nổi tiếng có thể không đáp ứng hết kỳ vọng, hay nhà hàng được đánh giá cao vẫn có lúc phục vụ chưa như mong muốn.

Người có EQ thấp thường rất khó chấp nhận những điều này. Khi thực tế khác xa tưởng tượng, họ dễ rơi vào tâm trạng thất vọng, than phiền hoặc cho rằng chuyến đi đã “hỏng hoàn toàn”.

Điều đó không chỉ ảnh hưởng đến trải nghiệm cá nhân mà còn lan truyền cảm xúc tiêu cực đến cả nhóm. Một lời phàn nàn liên tục đôi khi đủ khiến bầu không khí vui vẻ trở nên căng thẳng.

Ngược lại, người có EQ cao thường hiểu rằng những điều bất ngờ là một phần tự nhiên của mọi hành trình. Họ tập trung vào những điều tích cực đang diễn ra thay vì mãi tiếc nuối về những gì không hoàn hảo.

2. Mang theo cái tôi quá lớn

Đây có lẽ là “hành lý” cồng kềnh nhất mà nhiều người vô tình mang theo khi đi du lịch.

Người có EQ thấp thường đặt cảm xúc và mong muốn cá nhân lên hàng đầu. Họ dễ cảm thấy khó chịu khi mọi việc không diễn ra đúng như kế hoạch hoặc không theo ý mình. Chỉ một chuyện nhỏ như bạn đồng hành đến muộn vài phút, nhà hàng đông khách hơn dự kiến hay món ăn không đúng sở thích cũng có thể khiến họ bực bội.

Trong mắt họ, chuyến đi dường như chỉ có thể vui khi mọi thứ vận hành theo đúng mong muốn cá nhân. Vì vậy, bất kỳ sự thay đổi hay trục trặc nào cũng dễ trở thành nguyên nhân dẫn đến tranh cãi hoặc tâm trạng tiêu cực.

Điều đáng nói là những người này thường không nhận ra vấn đề nằm ở chính mình. Họ có xu hướng đổ lỗi cho thời tiết, cho người khác hoặc cho hoàn cảnh thay vì nhìn lại cách phản ứng của bản thân.

Trong khi đó, người có EQ cao hiểu rằng du lịch luôn tồn tại những yếu tố bất ngờ. Họ sẵn sàng điều chỉnh kế hoạch và coi đó là một phần của trải nghiệm thay vì để cảm xúc tiêu cực lấn át.

3. Mang theo suy nghĩ “tôi không cần hiểu người khác”

Khả năng đồng cảm là một trong những yếu tố quan trọng nhất của trí tuệ cảm xúc. Tuy nhiên, người có EQ thấp thường gặp khó khăn trong việc đặt mình vào vị trí của người khác. Họ dễ nhìn mọi việc từ góc độ cá nhân và hiếm khi tự hỏi người đối diện đang cảm thấy thế nào.

Trong các chuyến du lịch, điều này thường thể hiện qua việc cáu gắt với hướng dẫn viên, mất kiên nhẫn với nhân viên phục vụ hoặc khó chịu khi bạn đồng hành muốn thay đổi lịch trình. Đôi khi chỉ vì người khác muốn dừng lại chụp ảnh thêm vài phút hoặc có sở thích ăn uống khác biệt, họ cũng có thể tỏ thái độ bực bội.

Theo thời gian, những phản ứng này khiến những người xung quanh cảm thấy áp lực và ngại chia sẻ ý kiến. Không khí của chuyến đi vì thế trở nên gượng gạo, thiếu tự nhiên.

Du lịch vốn là dịp để kết nối với con người, khám phá văn hóa và tạo nên những kỷ niệm chung. Khi thiếu sự đồng cảm, những giá trị đó cũng dần bị thu hẹp.

4. Mang theo “máy khuếch đại cảm xúc tiêu cực”

Người có EQ thấp thường không giỏi quản lý cảm xúc của mình. Một sự cố nhỏ có thể nhanh chóng bị phóng đại thành vấn đề lớn. Họ có thể than phiền suốt cả ngày vì thất lạc một món đồ nhỏ, bực tức vì phục vụ quên mang món ăn hoặc chiến tranh lạnh với bạn đồng hành chỉ vì một hiểu lầm không đáng kể.

Các chuyên gia tâm lý ví điều này giống như mang theo một chiếc máy khuếch đại cảm xúc. Mọi khó chịu đều được phóng to, lặp đi lặp lại trong suy nghĩ cho đến khi trở thành gánh nặng.

Thay vì tìm cách giải quyết hoặc bỏ qua những chuyện không đáng, họ liên tục nhắc lại và nuôi dưỡng cảm xúc tiêu cực.

Trong khi đó, người có EQ cao không phải là người không bao giờ tức giận hay thất vọng. Điểm khác biệt nằm ở khả năng nhận diện cảm xúc và nhanh chóng điều chỉnh để không bị chúng chi phối quá lâu.

5. Dùng điện thoại như nơi để trốn tránh cảm xúc

Ngày nay, điện thoại thông minh là vật dụng không thể thiếu trong mỗi chuyến đi. Tuy nhiên, với một số người, nó lại trở thành công cụ để né tránh cảm xúc và hiện thực.

Người có EQ thấp thường dành quá nhiều thời gian cho màn hình. Họ liên tục kiểm tra mạng xã hội, so sánh chuyến đi của mình với người khác hoặc mải mê chỉnh sửa ảnh để đăng tải.

Khi bạn bè đang trò chuyện, ngắm cảnh hoặc tận hưởng khoảnh khắc hiện tại, họ lại cúi đầu lướt điện thoại.

Đặc biệt, mỗi khi cảm thấy buồn chán, cô đơn hoặc khó chịu, họ thường tìm đến mạng xã hội như một cách để phân tán sự chú ý thay vì đối diện với cảm xúc thật của mình. Khi điện thoại trở thành nơi trú ẩn cảm xúc, con người dễ đánh mất kết nối với những trải nghiệm đang diễn ra xung quanh. Họ có mặt ở điểm đến nhưng lại không thực sự sống trong khoảnh khắc đó.

(Theo Sohu)