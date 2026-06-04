Dân chơi đồ Nhật "gặp hạn" mùa nóng: Tủ lạnh hỏng, thợ hiếm như vàng, linh kiện tìm đỏ mắt, muốn sửa cũng phải chờ ngày thợ rảnh

Giữa những ngày nhiệt độ ngoài trời liên tục chạm ngưỡng 40 độ C, điều hòa, tủ lạnh trở thành "cứu tinh" của nhiều gia đình. Nhưng cũng chính mùa cao điểm này, một nghề bỗng trở nên đắt khách hơn bao giờ hết: thợ sửa đồ điện Nhật. Đặc biệt với những gia đình đang sử dụng tủ lạnh, máy giặt hay điều hòa nội địa Nhật, chỉ cần thiết bị gặp sự cố là lập tức rơi vào cảnh "đứng ngồi không yên".

Không ít người đùa rằng, mỗi khi đến mùa nắng nóng, người "kiêu" nhất không phải là hội mê đồ Nhật sẵn sàng mạnh tay chi tiền cho những chiếc điều hòa, tủ lạnh, máy giặt cao cấp, mà chính là các thợ sửa chuyên nghiệp luôn "đắt show". Bởi nhu cầu tăng cao trong khi số lượng thợ am hiểu dòng thiết bị này lại khá hiếm.

Tủ lạnh 60 triệu đồng hỏng giữa mùa nóng, 4 ngày không tìm được thợ

Mới đây, một bài đăng trên Threads lập tức thu hút sự chú ý khi cầu cứu cộng đồng mạng giúp tìm thợ sửa tủ lạnh Nhật Bản.

Theo chia sẻ, chiếc tủ lạnh Hitachi đời 2022 của gia đình gặp sự cố liên quan đến gas. Điều khiến chủ nhân chiếc tủ sốt ruột không chỉ là thực phẩm trong tủ đứng trước nguy cơ hư hỏng mà còn bởi suốt 4 ngày liên tiếp vẫn chưa tìm được người nhận sửa.

"Dân trong nghề" cũng nhanh chóng để lại bình luận rằng các dòng tủ lạnh Nhật nội địa, đặc biệt là loại sử dụng điện 110V, thường khá "kén" thợ. Nhiều kỹ thuật viên điện lạnh thông thường không nhận xử lý vì cấu tạo phức tạp, linh kiện khó tìm và yêu cầu thiết bị chuyên dụng để kiểm tra.

Một số người dùng có kinh nghiệm cho biết, với các mẫu Hitachi đời mới từ năm 2022 trở đi, những lỗi như hỏng bo mạch điều khiển, rò rỉ gas âm trong hệ thống hoặc tắc ẩm đường ống đồng được xem là những "ca khó nhằn". Việc sửa chữa không chỉ đòi hỏi tay nghề mà còn cần máy móc chuyên biệt để dò lỗi và xử lý.

Điều đáng nói là chiếc tủ lạnh này khi mua có giá gần 60 triệu đồng. Sau nhiều ngày tìm thợ, chi phí sửa chữa được chính chủ cho biết lên tới 4,6 triệu đồng. Con số này tương đương giá một chiếc tủ lạnh phổ thông dung tích nhỏ trên thị trường hiện nay.

"Tủ lạnh Nhật mùa này mà hỏng thì chỉ có khóc", một người dùng bình luận dưới bài đăng.

Chuộng đồ Nhật vì chất lượng, đến lúc hỏng đành "sống chung với lũ"

Không chỉ trường hợp trên, nhiều gia đình sử dụng đồ điện nội địa Nhật cũng gặp tình cảnh tương tự.

Chị Hoài Nguyễn, cư dân một chung cư tại phường Định Công (Hà Nội), đang sử dụng chiếc tủ lạnh Toshiba sản xuất năm 20212, chạy điện 110V. Theo chị, chiếc tủ đã xuất hiện tiếng kêu lớn như "máy cày" từ khá lâu. Gần đây, ngăn mát còn xuất hiện tình trạng đọng nước liên tục.

" Thợ thì không phải không có, nhưng gọi người am hiểu dòng tủ này rất khó. Hôm nay hẹn mai, mai lại hẹn ngày kia. Cuối cùng tôi đành đặt khăn bông dưới ngăn mát để thấm nước, khoảng hai ngày thay khăn một lần ", chị kể.

Câu chuyện của chị Hoài phản ánh thực tế khá phổ biến hiện nay. Nhiều gia đình yêu thích đồ điện nội địa Nhật bởi độ bền, khả năng tiết kiệm điện, thiết kế đẹp và nhiều tính năng hiện đại. Tuy nhiên, khi thiết bị gặp sự cố, bài toán sửa chữa lại không hề đơn giản.

Khó khăn lớn nhất nằm ở việc tìm thợ chuyên sâu. Không phải kỹ thuật viên điện lạnh nào cũng quen với hệ thống điện 100V - 110V, cấu tạo bo mạch hay các công nghệ đặc thù trên thiết bị nội địa Nhật.

Bên cạnh đó, linh kiện thay thế cũng là vấn đề khiến nhiều người đau đầu. Một số dòng máy đời mới hoặc hàng xách tay có linh kiện không được phân phối chính hãng tại Việt Nam. Khi hỏng bo mạch hoặc cảm biến chuyên dụng, thời gian chờ linh kiện có thể kéo dài nhiều tuần, thậm chí nhiều tháng.

Trong những trường hợp nghiêm trọng, chi phí sửa chữa quá cao hoặc không tìm được linh kiện phù hợp, nhiều gia đình buộc phải chấp nhận bỏ thiết bị dù giá trị ban đầu không hề nhỏ.

Tiền sửa chưa chắc đắt bằng... công tìm được người sửa

Theo khảo sát thị trường dịch vụ điện lạnh, chi phí bơm hoặc nạp gas cho tủ lạnh hiện dao động từ khoảng 400.000 đồng đến trên 2,5 triệu đồng, tùy dung tích tủ, loại gas sử dụng và mức độ hư hỏng.

Với các dòng tủ lạnh dung tích lớn trên 400 lít, đặc biệt là tủ inverter hoặc side-by-side sử dụng gas R600a, chi phí thường từ 2 triệu đồng trở lên. Nếu phải xử lý thêm các lỗi như rò rỉ đường ống, thay phin lọc, hút chân không hoặc sửa hệ thống làm lạnh, tổng chi phí có thể tăng đáng kể.

Tuy nhiên, với người dùng đồ điện Nhật, số tiền sửa đôi khi chưa phải điều khiến họ lo lắng nhất. Điều khó hơn là tìm được đúng người có thể "bắt bệnh" và sửa triệt để.

Mùa nắng nóng luôn là thời điểm quá tải của ngành điện lạnh. Trong khi đó, nhóm kỹ thuật viên chuyên sửa đồ điện Nhật vốn đã không nhiều. Bởi vậy, không ít chủ nhân những chiếc tủ lạnh, máy giặt hay điều hòa nội địa Nhật thường rơi vào cảnh "có tiền chưa chắc đã sửa được ngay".

Sự bền bỉ và chất lượng là lý do khiến đồ điện Nhật được nhiều gia đình Việt yêu thích suốt nhiều năm qua. Thế nhưng, đằng sau những lời khen về độ bền ấy vẫn tồn tại một thực tế ít được nhắc tới: Khi thiết bị gặp sự cố, hành trình tìm thợ sửa và linh kiện thay thế đôi khi còn gian nan hơn cả việc "bỏ tiền mua mới".

Giữa cao điểm nắng nóng, khi một chiếc tủ lạnh hay điều hòa gặp sự cố cũng đủ làm đảo lộn sinh hoạt của cả gia đình, những thợ sửa điện lạnh bỗng trở thành lực lượng được săn tìm nhiều nhất. Người cần sửa thì đông, thợ sửa được lại ít, khiến không ít khách hàng sẵn sàng chi tiền "luôn và ngay" nhưng vẫn phải xếp hàng chờ đến lượt.