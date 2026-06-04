Sau một buổi ngâm chân miễn phí, người phụ nữ 58 tuổi nhận thông báo: “Chị đang nợ 660 triệu đồng”

Mọi chuyện bắt đầu khi bà Quách được mời sử dụng dịch vụ ngâm chân miễn phí tại một cơ sở dưỡng sinh. Sau lần trải nghiệm ban đầu, nhân viên tại đây liên tục tiếp cận và giới thiệu các chương trình chăm sóc sức khỏe. Họ nhiều lần đưa bà đến một số cơ sở khác để thực hiện các buổi "khám sức khỏe miễn phí".

Trong các lần kiểm tra này, những người tư vấn cho biết bà có dấu hiệu đột quỵ và cảnh báo nếu không điều trị kịp thời có thể dẫn đến liệt. Lo sợ trước những thông tin trên, bà Quách bắt đầu chi tiền để mua các sản phẩm và sử dụng các liệu trình chăm sóc sức khỏe được giới thiệu.

Con gái bà Quách cho biết, phía cơ sở dưỡng sinh nhiều lần khẳng định mẹ cô đã được một "bác sĩ từ bệnh viện lớn" thăm khám và phát hiện dấu hiệu tiền đột quỵ. Họ cho biết nếu không điều trị sớm, bà có nguy cơ bị liệt trong tương lai. Một liệu trình điều trị được giới thiệu có giá 19.800 NDT (khoảng 77 triệu đồng) cho ba đợt thực hiện.

Bà Quách kể lại vụ việc

Số tiền chi tiêu ngày càng tăng. Khi khoản tiết kiệm dành cho tuổi hưu dần cạn kiệt, nhân viên cửa hàng tiếp tục thuyết phục bà sử dụng các nền tảng tín dụng tiêu dùng và các khoản vay trực tuyến khác để thanh toán.

Theo lời kể của bà Quách, nhân viên còn yêu cầu bà giữ kín chuyện này với các con.

Chỉ sau một thời gian, tổng số tiền bà bỏ ra đã vượt 170.000 NDT (khoảng 660 triệu đồng), trong đó hơn 100.000 NDT (gần 390 triệu đồng) là tiền vay qua các nền tảng tín dụng trực tuyến.

Nhận ra bản thân đang gánh khoản nợ quá lớn, người phụ nữ 58 tuổi buộc phải tìm việc làm để trang trải. Hiện bà đang làm nhân viên vệ sinh với thu nhập khoảng 4.000 NDT (15 triệu đồng) mỗi tháng nhằm trả nợ.

Sau khi sự việc được phát hiện, gia đình bà Quách đã gửi đơn khiếu nại tới các cơ quan chức năng.

Đáng chú ý, bà Quách không phải trường hợp duy nhất. Một phụ nữ khác họ Phùng, 70 tuổi, cũng từng chi khoảng 400.000 NDT (hơn 1,5 tỷ đồng) cho các dịch vụ tại cùng cơ sở.

Cơ sở dưỡng sinh bà Quách sử dụng dịch vụ

Theo lời bà Phùng, sau khi được đưa đi "khám sức khỏe miễn phí", người tự nhận là bác sĩ kết luận bà mắc ung thư. Sau đó, bà được giới thiệu mua 2 hộp tinh dầu với tổng giá trị lên tới 100.000 NDT (gần 390 triệu đồng) cùng lời quảng cáo sản phẩm có thể hỗ trợ điều trị căn bệnh này. Tuy nhiên, giá niêm yết của loại tinh dầu trên được cho là chỉ khoảng 130 NDT (500.000 đồng).

Sau nhiều tháng khiếu nại, cơ sở này được cho là đã đồng ý hoàn trả cho bà Phùng 290.000 NDT (1,1 tỷ đồng).

Ngày 2/6, truyền thông địa phương đưa tin Cục Giám sát Thị trường quận Lệ Loan (Quảng Đông, Trung Quốc) đã chính thức lập hồ sơ điều tra vụ việc dựa trên các dấu hiệu vi phạm được phát hiện.

Vụ việc gây xôn xao mạng xã hội Trung Quốc. Nhiều ý kiến cho rằng cơ sở dưỡng sinh này đã lợi dụng tâm lý lo sợ bệnh tật của người cao tuổi để bán các sản phẩm và dịch vụ với giá rất cao, thậm chí khuyến khích khách hàng vay nợ để tiếp tục chi tiêu.

Tại thời điểm phóng viên một tờ báo địa phương đến cơ sở dưỡng sinh mà bà Quách từng sử dụng dịch vụ, biển hiệu nơi này đã được tháo dỡ. Tuy nhiên, nhân viên tại đây cho biết cơ sở vẫn hoạt động bình thường và cho rằng việc gỡ biển chỉ nhằm thay thế biển mới.

Vụ việc hiện vẫn đang được Cục Giám sát Thị trường quận Lệ Loan tiếp tục điều tra, làm rõ.

Theo Jimu News