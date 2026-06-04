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90% tài xế ô tô không biết công dụng của mũi tên nhỏ cạnh biểu tượng cây xăng trên bảng đồng hồ

| | Sống

90% tài xế ô tô không biết công dụng của mũi tên nhỏ cạnh biểu tượng cây xăng trên bảng đồng hồ

Dù chỉ là một chi tiết rất nhỏ trên bảng đồng hồ, ký hiệu này lại mang đến lợi ích thiết thực mà không phải tài xế nào cũng biết.

Trên bảng đồng hồ của hầu hết các mẫu ô tô hiện đại, bên cạnh biểu tượng cây xăng quen thuộc thường xuất hiện một chi tiết rất nhỏ: một mũi tên tam giác chỉ sang trái hoặc phải. Đây là chi tiết mà phần lớn tài xế ít khi để ý, thậm chí nhiều người sử dụng xe lâu năm cũng không biết chính xác ý nghĩa của nó.

Thoạt nhìn, đây có vẻ chỉ là một ký hiệu trang trí hoặc một phần phụ của cụm biểu tượng nhiên liệu. Tuy nhiên, trên thực tế, mũi tên nhỏ này lại mang một chức năng rất thực tế trong quá trình sử dụng xe hằng ngày.

Theo thiết kế tiêu chuẩn của nhiều hãng ô tô, mũi tên này dùng để chỉ vị trí nắp bình nhiên liệu của xe nằm ở bên nào: bên trái hoặc bên phải thân xe. Nếu mũi tên chỉ sang trái, nắp bình xăng nằm ở phía bên trái; ngược lại, nếu mũi tên chỉ sang phải, nắp bình xăng nằm ở phía bên phải.

Chi tiết này đặc biệt hữu ích trong những tình huống người lái đổi xe hoặc sử dụng xe thuê, khi chưa quen cấu trúc xe. Thay vì phải xuống xe kiểm tra hoặc đoán mò vị trí nắp bình xăng, tài xế chỉ cần nhìn nhanh vào bảng đồng hồ là có thể xác định ngay cần dừng xe ở vị trí nào khi vào trạm xăng.

Sự xuất hiện của ký hiệu này cũng khiến nhiều người đặt câu hỏi: Tại sao nắp bình nhiên liệu của các mẫu xe không được đặt thống nhất về một bên?

Thực tế, vị trí bình nhiên liệu trên ô tô đã thay đổi đáng kể theo thời gian. Trong giai đoạn đầu của ngành công nghiệp ô tô, bình xăng thường được bố trí ở phía sau xe. Tuy nhiên, các nhà sản xuất dần từ bỏ cách sắp xếp này do lo ngại nguy cơ cháy nổ khi xảy ra va chạm từ phía sau.

Ngày nay, vị trí nắp bình nhiên liệu phụ thuộc vào thiết kế của từng mẫu xe. Các hãng phải cân nhắc nhiều yếu tố như kết cấu khung gầm, cách bố trí hệ thống nhiên liệu, khoang hành lý, hệ thống treo và yêu cầu an toàn. Vì vậy, có những mẫu xe đặt nắp bình xăng bên trái, trong khi những mẫu khác lại đặt bên phải.

Một số ý kiến cho rằng việc các hãng xe sử dụng cả hai vị trí có thể giúp phân tán lưu lượng phương tiện tại các cây xăng. Tuy nhiên, giới chuyên môn cho rằng các yếu tố kỹ thuật và tối ưu thiết kế thường đóng vai trò quan trọng hơn.

Chính vì không có một quy chuẩn thống nhất về vị trí nắp bình nhiên liệu, mũi tên nhỏ cạnh biểu tượng cây xăng trở thành một chi tiết đặc biệt hữu ích. Dù kích thước khiêm tốn và thường bị bỏ qua, đây là một trong những thiết kế đơn giản nhưng thông minh, giúp việc sử dụng ô tô thuận tiện hơn.

(Tổng hợp)

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