5 thực phẩm màu tím chứa chất dinh dưỡng có khả năng chống oxy hóa gấp 50 lần vitamin E, 20 lần vitamin C

Theo phân tích thống kê dinh dưỡng, giá trị dinh dưỡng của thực phẩm màu tím tương đối cao hơn so với các loại thực phẩm có màu nhạt hơn. Thực phẩm màu tím rất giàu carotene, đây là nguồn cung cấp vitamin A chủ yếu, hàm lượng vitamin B2 và vitamin C cũng tương đối cao. Quan trọng hơn, các nghiên cứu quốc tế phát hiện ra rằng chúng đều chứa một chất gọi là anthocyanin, đây là chìa khóa tạo nên giá trị dinh dưỡng.

Anthocyanin có khả năng chống oxy hóa gấp 50 lần so với vitamin E và 20 lần so với vitamin C, có thể loại bỏ các gốc tự do trong cơ thể con người một cách hiệu quả, cân bằng quá trình trao đổi chất và trì hoãn lão hóa.

Ngoài ra, anthocyanin cũng có thể kích hoạt quá trình tổng hợp rhodopsin thúc đẩy thị lực, giúp cải thiện độ nhạy của thị giác, ngăn ngừa cận thị nặng và bong võng mạc. Anthocyanin còn được mệnh danh là "mỹ phẩm dưỡng da từ bên trong", không chỉ có thể làm chậm quá trình hình thành nếp nhăn mà còn có tác dụng ngăn chặn tia cực tím gây hại cho da một cách hiệu quả.

5 loại thực phẩm màu tím vừa ngon vừa tốt cho sức khỏe

1. Dâu tằm

Ăn nó có thể làm giảm các triệu chứng phân khô và không mịn do khô hanh mùa xuân. Nhưng cần lưu ý khi ăn dâu tằm tươi nên chọn những quả chín màu tím đen, mỗi lần ăn 20 – 30 quả dâu tằm.

Vì dâu tằm tươi được bán trên thị trường trong một thời gian ngắn, nó cũng có thể được làm thành rượu dâu tằm, đây cũng là một cách tốt để bảo quản và ăn.

2. Củ khoai tím

So với khoai lang vàng thông thường, hàm lượng protein của khoai tím cao hơn, gấp khoảng 2,3 lần; đồng, mangan, kali và kẽm gấp 3 đến 5 lần; chất xơ cũng phong phú hơn, tác dụng chống táo bón, trì hoãn lão hóa tốt hơn, phù hợp hơn với người trung niên và người cao tuổi.

Nhưng cũng cần lưu ý không nên ăn quá nhiều một lúc, ăn quá nhiều có thể gây trướng bụng, nấc cụt và thậm chí là ợ chua. Nói chung, người trưởng thành khỏe mạnh nên kiểm soát lượng tiêu thụ ở mức 50-100 gam mỗi lần.

3. Hành tím

Hành tây được mệnh danh là "nữ hoàng của các loại rau", ăn vào giúp bổ dương, đồng thời chứa các nguyên tố vi lượng selen và anthocyanin, có thể tăng cường sức sống của tế bào và trì hoãn quá trình lão hóa.

Dù vậy, cần nhớ rằng chất sunfua trong hành tây có thể làm tổn thương niêm mạc dạ dày nên bệnh nhân bị loét dạ dày nên ăn ít lại; người bị viêm da cơ địa, hen suyễn, dị ứng nên ăn ít hơn.

4. Cà tím

Vỏ cà tím chứa nhiều chất dinh dưỡng và hoạt chất có lợi, trong cà tím còn chứa chất solanine có tác dụng chống oxy hóa, ức chế sự phát triển của tế bào ung thư.

5. Gạo lứt

Gạo lứt, đặc biệt là loại có màu tím than còn được gọi là "gạo bổ huyết", "gạo trường thọ". Ăn nhiều gạo tím có thể bổ sung khí huyết, làm ấm lá lách và dạ dày. Gạo tím chứa lysine, tryptophan, vitamin B1, vitamin B2 và các chất dinh dưỡng phong phú khác, cũng như sắt, kẽm, canxi và các nguyên tố khoáng chất thiết yếu.

Tuy nhiên, vì gạo tím cũng chứa hàm lượng tinh bột tương đối cao nên có thể gia giảm liều lượng một cách hợp lý.

Nguồn và ảnh: Eat This, Healthline