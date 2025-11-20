5 thương hiệu nệm lò xo được yêu thích tại Việt Nam

Top 5 thương hiệu nệm lò xo được ưa chuộng tại Việt Nam

Mỗi thương hiệu nệm đều có những điểm mạnh riêng về thiết kế, công nghệ và giá thành. Dưới đây là 5 thương hiệu nệm lò xo nổi bật đang chiếm được cảm tình của hàng triệu người dùng Việt.

Nệm lò xo Dunlopillo

Dunlopillo là thương hiệu nệm danh tiếng đến từ Anh quốc với hơn 90 năm lịch sử, từng được Hoàng gia Anh tin dùng. Các dòng nệm lò xo Dunlopillo nổi bật nhờ công nghệ lò xo tiên tiến như Bonnel, túi độc lập, lò xo phân vùng hay hai tầng Miracoil, giúp nâng đỡ cột sống tối ưu và mang lại độ êm ái vượt trội.

Không chỉ chú trọng chất lượng lõi nệm, Dunlopillo còn sử dụng chất liệu cao cấp như cao su thiên nhiên và vải bọc lông dê Cashmere, lông thỏ Angora, mang đến cảm giác sang trọng, thoáng khí và bền đẹp.

Nệm lò xo Amando

Amando là thương hiệu nệm nổi bật tại Việt Nam, được yêu thích nhờ chất lượng tinh tế trong từng chi tiết và thiết kế hiện đại. Các sản phẩm nệm lò xo Amando được nghiên cứu kỹ lưỡng để mang đến giấc ngủ sâu, thoải mái và giúp người dùng tái tạo năng lượng sau mỗi đêm.

Dòng nệm lò xo của Amando sử dụng chất liệu cao cấp, khả năng kháng khuẩn vượt trội và công nghệ điều hòa nhiệt độ thông minh, giúp giấc ngủ luôn thoáng mát, dễ chịu. Bên cạnh đó, cấu trúc lò xo độc lập giúp nâng đỡ cơ thể chuẩn theo đường cong tự nhiên, hạn chế rung lắc khi xoay người.

Nệm lò xo Amando được yêu thích nhờ chất lượng tinh tế trong từng chi tiết và thiết kế hiện đại

Nệm lò xo Kim Cương

Nệm Kim Cương là thương hiệu nệm uy tín lâu đời tại Việt Nam. Nệm lò xo Kim Cương là lựa chọn lý tưởng cho những ai yêu thích sự nâng đỡ vững vàng và thoải mái dài lâu. Dòng nệm này sử dụng hệ thống lò xo túi độc lập làm từ thép không gỉ chất lượng cao, được xếp thẳng hàng và bọc trong túi vải không dệt giúp hạn chế rung động.

Bề mặt nệm được bổ sung lớp foam và bông cao cấp, mang lại cảm giác êm ái và thẩm mỹ sang trọng. Thiết kế 3-4 viền nệm chắc chắn, cùng lớp áo vải thanh lịch không chỉ tăng độ bền mà còn tô điểm cho không gian phòng ngủ.

Nệm lò xo Spring Air

Ra đời tại Mỹ từ năm 1926, Spring Air là thương hiệu tiên phong trong ngành nệm với phát minh cuộn lò xo hai đầu hoạt động độc lập – nền tảng cho các thiết kế lò xo hiện đại ngày nay.

Các dòng nệm lò xo Spring Air được đánh giá cao nhờ hệ thống lò xo túi độc lập 3 vùng, kết hợp công nghệ Quantum Coil tăng khả năng nâng đỡ cột sống và giảm rung động hiệu quả. Lớp foam, cao su thiên nhiên và vải Cooling Touch giúp điều hòa nhiệt độ, tạo cảm giác mát mẻ suốt đêm.

Không chỉ tập trung vào độ êm, Spring Air còn đạt nhiều chứng nhận quốc tế như CertiPur-US, ECO-INSTITUT, CFR 1633 về an toàn và chất lượng.

Nệm lò xo Goodnight

Ra đời với sứ mệnh chăm sóc giấc ngủ toàn diện cho người Việt, Goodnight là thương hiệu bedding Việt tiên phong cho công nghệ và thiết kế có gu cho giới trẻ.

Các dòng nệm lò xo Goodnight nổi bật như SleepWave Hybrid hay Goodnight Active Hybrid ứng dụng công nghệ Hybrid đột phá, kết hợp giữa lò xo túi độc lập và foam cao cấp, giúp cách ly chuyển động, giảm tiếng ồn và nâng đỡ chuẩn từng vùng cơ thể.

Không chỉ chú trọng công năng, Goodnight còn khẳng định đẳng cấp bằng thiết kế tinh tế, vải thun dệt kim co giãn, foam kháng khuẩn và khả năng tản nhiệt Kikoo từ Đức. Sản phẩm được chứng nhận ISO và OEKO-TEX, đảm bảo an toàn cho sức khỏe và thân thiện với môi trường.

Goodnight là thương hiệu trẻ nhưng đã nhanh chóng chiếm được chỗ đứng trên thị trường Việt

Hiện nay, các thương hiệu trên đều được phân phối chính thức bởi Vua Nệm. Với hệ thống showroom rộng khắp toàn quốc, khách hàng có thể trải nghiệm trực tiếp, so sánh và chọn mua nệm lò xo phù hợp nhất với nhu cầu của mình. Ngoài ra khách hàng cũng có thể tham khảo các dòng nệm, nhận tư vấn và mua hàng qua các kênh online của Vua Nệm một cách dễ dàng, nhanh chóng và hiệu quả.

Đặc biệt, Vua Nệm mang đến chính sách ngủ thử lên đến 120 đêm – cho phép khách hàng trải nghiệm nệm ngay tại nhà. Ngoài ra, Vua Nệm còn hỗ trợ mua hàng trả góp 0% lãi suất, cùng đội ngũ tư vấn viên được đào tạo chuyên sâu để giúp bạn chọn đúng nệm cho thể trạng và thói quen ngủ của mình. Với chính sách linh hoạt, bảo hành lên đến 10 năm cho các dòng nệm lò xo, bạn hoàn toàn có thể yên tâm đầu tư cho một giấc ngủ chất lượng dài lâu.

Vua Nệm là đối tác phân phối chính thức tại Việt Nam của nhiều thương hiệu nệm lò xo nổi tiếng

Kinh nghiệm mua đệm lò xo chất lượng, giá phải chăng

Dưới đây là một số kinh nghiệm mua đệm lò xo giúp bạn chọn nệm thông minh và tận hưởng giấc ngủ trọn vẹn hơn.

Chọn loại lò xo: Lò xo túi độc lập êm ái, hạn chế rung chuyển; lò xo liên kết chắc chắn, giá rẻ hơn.

Độ đàn hồi & êm ái: Nệm quá cứng gây đau lưng, quá mềm lại thiếu nâng đỡ. Hãy nằm thử ít nhất 10 phút trước khi mua.

Chất liệu vỏ nệm: Ưu tiên vải thun dệt kim thoáng khí, kháng khuẩn, hút ẩm tốt – phù hợp khí hậu Việt Nam.

Mua tại nơi uy tín: Chọn hệ thống chính hãng như Vua Nệm để đảm bảo hàng thật, bảo hành rõ ràng, có dịch vụ ngủ thử và trả góp 0%.

Mỗi thương hiệu trên đây đều có điểm mạnh riêng phù hợp với từng nhu cầu và ngân sách. Hãy trải nghiệm trực tiếp và chọn cho mình chiếc nệm lò xo êm ái, bền đẹp, phù hợp nhất nhé!