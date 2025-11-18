Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

5 vị trí trong nhà càng để trống càng hút tiền tài, người giàu đều làm giống nhau

18-11-2025 - 12:38 PM | Lifestyle

Điểm chung của những gia đình thành công thường không thích nhà chất đầy thứ không cần thiết. Họ ưu tiên khoảng trống vì đó là nơi khí tốt lưu thông, là cách giữ cho năng lượng trong nhà nhẹ nhàng và dòng tài lộc liên tục chảy vào.

Trong phong thủy nhà ở, không phải lúc nào bố trí thật nhiều đồ đạc cũng tốt. Nhiều gia đình càng ở lâu càng chất đầy, khiến năng lượng trì trệ và tài lộc khó lưu thông. Ngược lại, người am hiểu phong thủy, đặc biệt là những gia đình khá giả, luôn để trống một vài vị trí quan trọng để tạo “khoảng thở” cho khí tốt luân chuyển. Điều thú vị là những khu vực này thoạt nhìn rất bình thường nhưng lại đóng vai trò quyết định trong việc giữ cho ngôi nhà sáng sủa, thông thoáng và thu hút vượng khí.

Dưới đây là 5 vị trí càng để trống càng dồi dào tài lộc mà người giàu đều âm thầm áp dụng trong nhà mình.

1. Khoảng trước cửa chính

Cửa chính được xem là nơi đón khí và cũng là nơi tài lộc chảy vào. Nếu khu vực này bị lấn chiếm bởi giày dép, vật dụng hoặc cây cối um tùm, dòng khí dễ bị cản trở. Người giàu thường giữ khoảng này thật thoáng, sạch và đủ sáng để khí tốt đi thẳng vào trong nhà. Thậm chí, họ còn tránh đặt thảm dày hay vật trang trí rườm rà để không tạo cảm giác tù túng.

2. Lối đi chính trong nhà

Đây là đường dẫn khí lưu thông giữa các phòng. Nếu lối đi quá chật, đồ đạc kê sát hoặc treo quá nhiều vật trang trí, năng lượng sẽ bị tắc lại. Để lối đi rộng rãi không chỉ giúp nhà gọn gàng hơn mà còn tạo cảm giác tinh thần nhẹ nhõm, nhịp sống nhịp nhàng. Những gia đình có điều kiện thường để trống lối đi, chỉ giữ lại ánh sáng, sự sạch sẽ và một vài điểm nhấn nhẹ nhàng.

5 vị trí trong nhà càng để trống càng hút tiền tài, người giàu đều làm giống nhau- Ảnh 1.

3. Góc sinh tài trong phòng khách

Phòng khách luôn có một góc “điểm tụ tài” thường nằm ở vị trí chéo đối diện cửa chính. Điều thú vị là góc này càng gọn, càng ít đồ thì càng tốt. Nhiều người thích để một chậu cây khỏe mạnh hoặc hoàn toàn để trống để góc tài vận không bị đè nén bởi đồ đạc. Khi góc này sạch sẽ và thông thoáng, sinh khí ở lại lâu hơn, theo quan niệm phong thủy sẽ giúp thu hút tiền tài.

4. Không gian dưới gầm cầu thang

Nhiều gia đình nhận thấy gầm cầu thang trống thì tiếc nên tận dụng làm kho để đủ thứ linh tinh. Tuy nhiên đây là nơi tụ khí nặng và dễ gây cảm giác bí bách. Người giàu thường để trống tối đa, hoặc nếu cần dùng thì bố trí thật gọn và sạch. Không gian này càng ít đồ thì càng hạn chế năng lượng xấu tích tụ và giúp luồng khí trong nhà không bị đứt gãy.

5 vị trí trong nhà càng để trống càng hút tiền tài, người giàu đều làm giống nhau- Ảnh 2.

5. Khu vực phía sau cửa phòng ngủ

Ít ai biết rằng phía sau cửa phòng ngủ lại là khu vực quan trọng. Khi cửa mở ra gặp ngay đồ đạc, quần áo hoặc vali chất đống, năng lượng tốt vừa vào đã bị chắn lại. Người giàu thường để trống khoảng này để tạo cảm giác thông thoáng, mở cửa là thoải mái ngay. Điều này giúp giấc ngủ an yên hơn và tinh thần dễ tái tạo năng lượng, từ đó công việc và tài lộc trôi chảy hơn.

* Thông tin trong bài mang tính chiêm nghiệm tham khảo

4 vị trí trong nhà càng trống càng hưng thịnh, con cháu khỏe mạnh dễ thành tài

Theo Thư Hân

Phụ nữ mới

Từ Khóa:
5 vị trí

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Đỗ Quang Vinh chơi môn mới

Đỗ Quang Vinh chơi môn mới Nổi bật

Dâu hào môn Primmy Trương sang chảnh từ hè sang đông, diện toàn màu sắc tươi trẻ đẹp mê

Dâu hào môn Primmy Trương sang chảnh từ hè sang đông, diện toàn màu sắc tươi trẻ đẹp mê Nổi bật

Giảng viên Học viện Kinh tế đối ngoại đẹp tựa nam thần, hát hay như ca sĩ, xem 100 lần vẫn chưa thấy đủ

Giảng viên Học viện Kinh tế đối ngoại đẹp tựa nam thần, hát hay như ca sĩ, xem 100 lần vẫn chưa thấy đủ

12:30 , 18/11/2025
Sự thật “tâm sinh tướng” của Triệu Vy

Sự thật “tâm sinh tướng” của Triệu Vy

11:15 , 18/11/2025
Nam diễn viên Hải Dương bỏ tiền tỷ mở quán TP.HCM, mặt tiền 95 triệu/tháng

Nam diễn viên Hải Dương bỏ tiền tỷ mở quán TP.HCM, mặt tiền 95 triệu/tháng

11:02 , 18/11/2025
Phụ nữ trung niên nên nhớ: Muốn sống ổn thì có 5 khoản buộc phải chi và 3 khoản nên bỏ ngay

Phụ nữ trung niên nên nhớ: Muốn sống ổn thì có 5 khoản buộc phải chi và 3 khoản nên bỏ ngay

10:50 , 18/11/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên