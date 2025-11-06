56 chủ xe vượt đèn đỏ có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168

Thời gian gần đây, tình trạng người điều khiển phương tiện cố tình vượt đèn đỏ, không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông vẫn diễn ra phổ biến tại nhiều địa phương, tiềm ẩn nguy cơ cao gây tai nạn. Trước thực trạng này, lực lượng công an các tỉnh đang tăng cường kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm qua hệ thống camera giám sát, trong đó có hình thức phạt nguội theo quy định của Nghị định 168/2021/NĐ-CP.

Theo Công an tỉnh Hưng Yên, từ ngày 27/10 đến ngày 2/11, qua khai thác hệ thống camera giám sát và sử dụng các thiết bị nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh Hưng Yên) đã ghi nhận 10 trường hợp phương tiện vi phạm Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ. Tất cả các trường hợp đều vi phạm lỗi không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông.

Danh sách 10 phương tiện vi phạm gồm:

15A-489.19; 30H-024.43; 34A-754.65; 30F-239.87; 30G-941.31; 30K-929.68; 89A-110.90; 89A-178.14; 89A-197.77; 89A-217.22.

Công an Hưng Yên cảnh báo, mỗi hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông đều tiềm ẩn nguy cơ gây ra tai nạn, ảnh hưởng trực tiếp đến tính mạng và tài sản của người dân. Các tổ chức, cá nhân có phương tiện trong danh sách trên được đề nghị chủ động liên hệ Phòng Cảnh sát giao thông - Công an tỉnh Hưng Yên để giải quyết theo quy định.

Trong khi đó, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Bắc Ninh cũng thông tin, từ ngày 23/10 đến 31/10, lực lượng chức năng đã phát hiện và xử lý 46 trường hợp vi phạm lỗi vượt đèn đỏ qua hệ thống camera giám sát.

Danh sách các phương tiện vi phạm gồm:

99A-063.34C_31984; 98A_87397; 98H_07743; 98A_28549; 98A_35700; 29A_26072; 30V_5239; 99A_24934; 98A_12862; 98A_44081; 30M_85355; 98B_08681; 98A_22331; 98A_85896; 98C_04492; 14C_37347; 30G_00843; 99A_00732; 98A_29247; 98C_18960; 29A_42862; 29E_03695; 98A_52594; 98D_00583; 98A_86930; 14A_45964; 99A_89808; 98A_57652; 98A_29267; 98A_92577; 98A_41183; 98A_72968; 98A_86014; 98A_75138; 34A_41839; 98A_58651; 14A_47032; 20A_69226; 98A_27415; 98A_74844; 88A_76774; 98A_47699; 20C_21304; 98A_27026; 99A-063.01; 99A-512.29; 99A-685.51.

Công an Bắc Ninh cũng khuyến cáo người tham gia giao thông tuyệt đối tuân thủ tín hiệu đèn, đồng thời chủ xe vi phạm cần sớm đến trụ sở Phòng Cảnh sát giao thông - Công an tỉnh Bắc Ninh để hoàn tất thủ tục nộp phạt nguội, tránh bị xử lý bổ sung theo quy định của pháp luật.

Để tra cứu phương tiện vi phạm, người dân có thể truy cập vào trang web của Cục Cảnh sát Giao thông theo đường link sau đây https:www.csgt.vn/tra-cuu-phuong-tien-vi-phạm.html. Tại đây, người dân tiến hành nhập biển kiểm soát, loại phương tiện và mã bảo mật. Sau đó, người dân chọn "Tra cứu" để hệ thống trả kết quả phạt nguội.

Ngoài ra, người dân có thể tra cứu vi phạm phạt nguội thông qua ứng dụng VneTraffic theo các bước sau:

Bước 1: Tải và cài đặt app VNeTraffic về điện thoại trên App Store/CH Play.

Bước 2: Đăng nhập tài khoản

Trường hợp chưa có tài khoản thì đăng ký tài khoản theo các bước sau:

Chọn đăng ký, sau đó quét mã QR bên góc trên cùng phải của thẻ CCCD. Người dân thực hiện kiểm tra thông tin, nhập số điện thoại và bấm "Xác nhận".

Sau đó hệ thống sẽ gửi mã OTP về điện thoại, người dân cần nhập mã OTP và thiết lập mật khẩu.

Bước 3: Để kiểm tra phạt nguội cá nhân chọn mục "Tra cứu vi phạm".

Bước 4: Nhập biển số xe cần tra cứu và nhấn "Kiểm tra".