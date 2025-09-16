59 hộ dân phía Đông hồ Hoàn Kiếm di dời, tái định cư tại Đông Anh hoặc Việt Hưng

Khởi công trước ngày 10/10

Ngày 16/9, UBND phường Hoàn Kiếm tổ chức Hội nghị thông báo kế hoạch thu hồi đất, phổ biến các quy định của nhà nước về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư để thực hiện dự án 1: Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư GPMB dự án đầu tư xây dựng quảng trường - công viên khu vực TOD phía Đông hồ Hoàn Kiếm.

Theo thông tin từ phường Hoàn Kiếm, đây là một trong những dự án trọng điểm nhằm kiến tạo không gian sinh hoạt cộng đồng gắn với cảnh quan, văn hóa và giao thông đô thị hiện đại tại khu vực trung tâm Thủ đô.

Phối cảnh dự án đầu tư xây dựng quảng trường - công viên khu vực TOD phía Đông hồ Hoàn Kiếm

Theo kế hoạch, dự án có quy mô nghiên cứu khoảng 2,14 ha, nằm trong phạm vi từ đường Đinh Tiên Hoàng đến phố Lý Thái Tổ, phía Nam giáp Trần Nguyên Hãn và phía Bắc giáp khu dân cư hiện hữu. Mục tiêu chính là giải phóng mặt bằng, bồi thường và tái định cư, đồng thời hình thành quảng trường kết nối với mảng xanh phía Đông hồ, tạo điểm nhấn cho các hoạt động nghệ thuật, triển lãm và sự kiện văn hóa. Không gian công cộng này cũng được định hướng đồng bộ với mạng lưới đường sắt đô thị, đặc biệt là ga C9 tuyến metro số 2, giúp tăng khả năng tiếp cận bằng phương tiện công cộng và giảm áp lực giao thông cá nhân.

Dự án chia thành hai giai đoạn. Ở giai đoạn một, công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho 59 chủ sử dụng đất sẽ được triển khai, song song với việc quy hoạch quảng trường, trồng cây xanh, lát đá, bố trí bãi đỗ xe, đầu tư hạ tầng kỹ thuật, chiếu sáng, wifi và camera an ninh. Một số công trình kiến trúc có giá trị như tòa nhà Sở Văn hóa Thể thao, Viện Văn học sẽ được giữ lại và chỉnh trang; các công trình của ngành điện sẽ được nghiên cứu xử lý ở giai đoạn sau. Giai đoạn hai tập trung vào phát triển không gian ngầm với khoảng ba tầng hầm, kết nối trực tiếp ga C9 và định hướng đa chức năng: văn hóa, dịch vụ, thương mại kết hợp hạ tầng đô thị.

Đại diện UBND phường Hoàn Kiếm thông tin về dự án

UBND phường cho biết, dự án phân kỳ 1 sẽ hoàn tất thủ tục bồi thường, hỗ trợ tái định cư và khởi công trước ngày 10/10/2025. Riêng phân kỳ 2 sẽ tiếp tục được nghiên cứu, lấy ý kiến chuyên gia và cơ quan quản lý, đảm bảo phù hợp với quy hoạch và định hướng phát triển của TP Hà Nội.

Người dân được lựa chọn khu vực tái định cư

Tại hội nghị, một số đại diện chủ sử dụng đất tại số 61-63 Đinh Tiên Hoàng đã có ý kiến về dự án. Đa số đều ủng hộ chủ trương của dự án và đề xuất các chính sách đền bù, hỗ trợ đảm bảo hài hòa lợi ích của Nhà nước và nhân dân.

Đại diện UBND phường Hoàn Kiếm cho biết, đây là buổi đầu tiên cơ quan chức năng công khai chủ trương, văn bản pháp luật hiện hành tới các hộ gia đình. Tới đây sẽ còn nhiều buổi tiếp xúc, giải đáp thắc mắc cho từng hộ gia đình với các trường hợp cụ thể trên tinh thần chính sách bồi thường, hỗ trợ tái định cư đều được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo công bằng và hợp lý.

Đại diện UBND phường cho biết, chính sách bồi thường, hỗ trợ tái định cư được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo công bằng và hợp lý.

Lãnh đạo phường cho biết thêm, do là một dự án đặc biệt nên UBND TP Hà Nội đã chấp thuận bố trí cho các hộ dân có đủ điều kiện được bồi thường về đất tại các ô đất phục vụ giãn dân phố cổ trong Khu đô thị mới Việt Hưng, phường Việt Hưng và ô đất ký hiệu 5.B1-CT xã Đông Anh. Các hộ dân được lựa chọn bốc thăm đất tại Đông Anh hoặc Việt Hưng.