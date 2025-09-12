Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

6 loại gia vị người thông minh biết dùng nhiều khi nấu ăn để bệnh cao huyết áp "sợ"

12-09-2025 - 18:14 PM | Sống

Nếu biết tận dụng một cách khéo léo, các gia vị này không chỉ làm món ăn thơm ngon hơn mà còn giúp cả gia đình phòng bệnh cao huyết áp.

Cao huyết áp là căn bệnh phổ biến, âm thầm nhưng cực kỳ nguy hiểm vì dễ dẫn đến đột quỵ và suy tim. Bên cạnh việc tập thể dục, ngủ đủ giấc và hạn chế căng thẳng, chế độ ăn uống đóng vai trò quan trọng trong việc kiểm soát chỉ số huyết áp. Điều thú vị là ngay trong căn bếp quen thuộc, nhiều loại gia vị không chỉ làm món ăn thêm đậm đà mà còn giúp mạch máu khỏe mạnh.

Đừng bỏ qua 6 loại gia vị được các chuyên gia khuyên dùng thường xuyên để hỗ trợ phòng ngừa cao huyết áp nhé:

1. Tỏi 

Tỏi là gia vị đứng đầu danh sách nhờ chứa allici, là hợp chất có khả năng giãn mạch, hạ cholesterol và ngăn chặn xơ vữa động mạch. Các nghiên cứu cho thấy ăn tỏi thường xuyên giúp giảm huyết áp tâm thu lẫn tâm trương ở người bị cao huyết áp nhẹ. Không chỉ vậy, tỏi còn hỗ trợ hệ miễn dịch và bảo vệ mạch máu trước tình trạng viêm mạn tính. 

6 loại gia vị người thông minh biết dùng nhiều khi nấu ăn để bệnh cao huyết áp "sợ"- Ảnh 1.

Lưu ý, allicin chỉ bền khi tỏi được đập hoặc băm nhỏ và để khoảng vài phút trước khi nấu. Ăn tỏi sống hoặc cho vào món ăn ở bước cuối cùng sẽ giữ lại nhiều hoạt chất có lợi nhất.

2. Húng quế

Húng quế chứa eugenol, là chất chống oxy hóa hoạt động như một “lá chắn” giúp ngăn thành mạch co thắt, từ đó giảm áp lực máu. Ngoài ra, tinh dầu trong húng quế còn hỗ trợ kiểm soát mỡ máu, giảm nguy cơ tắc nghẽn động mạch. Loại rau gia vị này cũng giúp cơ thể thư giãn và cải thiện tiêu hóa, gián tiếp giảm căng thẳng - yếu tố khiến huyết áp tăng cao. 

Để đạt hiệu quả, húng quế nên được dùng tươi, thêm trực tiếp vào món ăn sau khi đã tắt bếp hoặc ăn kèm trong salad để giữ trọn vẹn dưỡng chất.

3. Quế 

Quế giàu polyphenol và các chất chống oxy hóa mạnh mẽ, giúp cải thiện chức năng nội mô, tức là lớp lót bên trong mạch máu. Khi nội mô khỏe, huyết áp sẽ dễ ổn định hơn. Quế cũng được chứng minh có khả năng điều hòa đường huyết, giảm tình trạng kháng insulin vốn liên quan chặt chẽ đến bệnh tim mạch. 

Nên dùng quế ở dạng bột để dễ hấp thu và chỉ nên thêm vào món ăn khi đã nấu xong hoặc pha vào nước ấm. Sử dụng quá nhiều quế một lúc có thể gây kích ứng gan nên chỉ cần một lượng nhỏ mỗi ngày là đủ.

6 loại gia vị người thông minh biết dùng nhiều khi nấu ăn để bệnh cao huyết áp "sợ"- Ảnh 2.

4. Bạch đậu khấu

Bạch đậu khấu có hương vị nồng nàn và chứa nhiều flavonoid giúp chống viêm, đồng thời làm giãn nở mạch máu. Một số nghiên cứu lâm sàng cho thấy sử dụng bạch đậu khấu trong vài tháng có thể hạ rõ rệt chỉ số huyết áp ở người mắc cao huyết áp giai đoạn đầu. Ngoài ra, loại gia vị này còn cải thiện lưu thông khí huyết, giảm nguy cơ hình thành huyết khối. 

Khi dùng, nên giã nhẹ hạt bạch đậu khấu hoặc dùng dạng bột để cơ thể hấp thụ tốt hơn. Tránh nấu ở nhiệt độ quá cao trong thời gian dài vì dễ làm mất đi tinh dầu quý.

5. Gừng

Gừng chứa gingerol và shogaol, đều là những hợp chất có khả năng chống viêm, ngăn ngừa sự hình thành cục máu đông và cải thiện lưu thông máu. Nhờ tác động làm thư giãn thành mạch, gừng giúp giảm áp lực lên tim và hạ huyết áp tự nhiên. Ngoài ra, gừng còn hỗ trợ tiêu hóa, chống buồn nôn, từ đó cải thiện tổng thể sức khỏe tim mạch. 

Tốt nhất nên dùng gừng tươi, thái lát hoặc giã nhỏ pha trà, thêm vào canh hoặc nước chấm. Hạn chế dùng quá nhiều gừng khô hoặc bột gừng vì hàm lượng hoạt chất giảm đi đáng kể.

6. Nghệ

Nghệ nổi bật với hoạt chất curcumin, vốn được mệnh danh là chất chống viêm tự nhiên mạnh mẽ. Curcumin có khả năng cải thiện chức năng nội mô và ngăn chặn sự tích tụ mảng bám trong động mạch, từ đó giúp huyết áp ổn định. Đồng thời, nghệ còn hỗ trợ gan thải độc và kiểm soát mỡ máu, là hai yếu tố quan trọng trong phòng ngừa biến chứng tim mạch. 

6 loại gia vị người thông minh biết dùng nhiều khi nấu ăn để bệnh cao huyết áp "sợ"- Ảnh 3.

Để tận dụng tối đa lợi ích, nghệ nên dùng cùng một chút dầu ăn hoặc hạt tiêu đen vì curcumin tan trong chất béo và hấp thu tốt hơn khi kết hợp với piperin trong tiêu. Uống sữa nghệ hoặc thêm nghệ vào món xào là lựa chọn đơn giản và hiệu quả.

4 loại gia vị “đắt như vàng”, ở Việt Nam cũng trồng được gần hết

Theo Ngọc Ái

Đời sống & pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
2 nhân sự của tỷ phú Phạm Nhật Vượng vừa vào top giải Quả Cầu Vàng: Người là thủ khoa ĐH Bách khoa HN, người sở hữu cả bảng vàng thành tích

2 nhân sự của tỷ phú Phạm Nhật Vượng vừa vào top giải Quả Cầu Vàng: Người là thủ khoa ĐH Bách khoa HN, người sở hữu cả bảng vàng thành tích Nổi bật

Shipper chăm chỉ học từng phút, 13 năm vượt 30.000 ứng viên trúng tuyển thành cơ trưởng: Tôi tận dụng, học từng phút giây

Shipper chăm chỉ học từng phút, 13 năm vượt 30.000 ứng viên trúng tuyển thành cơ trưởng: Tôi tận dụng, học từng phút giây Nổi bật

5 món ăn dù ngon đến mấy cũng không nên để qua đêm

5 món ăn dù ngon đến mấy cũng không nên để qua đêm

18:10 , 12/09/2025
Cụ bà ngoài 80 tuổi bị lừa 200 triệu đồng sau khi trả tiền mua oxy cho "bạn trai phi hành gia" đang ở ngoài không gian của mình

Cụ bà ngoài 80 tuổi bị lừa 200 triệu đồng sau khi trả tiền mua oxy cho "bạn trai phi hành gia" đang ở ngoài không gian của mình

18:00 , 12/09/2025
Chỉ có 13 trường trên cả nước đào tạo bác sĩ nội trú: Bạn biết hết chưa?

Chỉ có 13 trường trên cả nước đào tạo bác sĩ nội trú: Bạn biết hết chưa?

17:45 , 12/09/2025
3 loại hoa tuyệt đối không nên trồng trong nhà: Hoa có thể nở rộ nhưng gia chủ thì khó hanh thông

3 loại hoa tuyệt đối không nên trồng trong nhà: Hoa có thể nở rộ nhưng gia chủ thì khó hanh thông

17:05 , 12/09/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên