6 thói quen nhà bếp càng tiết kiệm càng rước bệnh, dừng ngay trước khi quá muộn

03-09-2025 - 09:40 AM | Sống

Rất nhiều người vẫn đang mắc phải một trong những thói xấu này.

Tiết kiệm là thói quen tốt, nhưng có những việc càng tiết kiệm càng thiệt thân. Đặc biệt trong sinh hoạt hằng ngày, nhiều người vô tình duy trì những thói quen tưởng chừng vô hại, nhưng lâu dài lại khiến sức khỏe và an toàn gia đình bị đe dọa. Dưới đây là 6 việc tuyệt đối không nên làm, cho dù bạn có tiết kiệm đến đâu.

1. Dùng lại dầu chiên nhiều lần 

Nhiều người tiếc của nên giữ dầu chiên để tiếp tục dùng, nhưng đây là "cái bẫy" sức khỏe. Dầu đã qua chiên ở nhiệt độ cao sẽ sinh ra chất độc hại, trong đó có acrylamide - một chất liên quan đến nguy cơ ung thư. Dùng lại loại dầu này chẳng khác nào tự rải mìn trong cơ thể. Nếu cảm thấy tiếc, bạn có thể tận dụng phần dầu nhẹ để trộn salad hay làm nhân bánh, tuyệt đối không dùng lại để chiên rán.

2. Nấu ăn mà không bật máy hút mùi 

Nhiều người, đặc biệt là người lớn tuổi, thường nấu ăn mà không bật máy hút mùi để tiết kiệm điện. Nhưng khói dầu mỡ chính là một trong những nguyên nhân khiến tỉ lệ ung thư phổi ở phụ nữ cao hơn nam giới. Trong bếp, hãy luôn mở máy hút mùi và hé cửa sổ để giảm tối đa lượng khói tích tụ. Một chiếc máy hút mùi tốt có thể loại bỏ tới hơn 90% khói độc hại - một khoản đầu tư quá xứng đáng cho sức khỏe.

3. Dùng đồ điện gia dụng quá niên hạn 

Nhiều gia đình giữ thói quen dùng đồ điện đến khi hỏng hẳn mới thay. Nhưng đồ điện cũ tiềm ẩn nguy cơ lớn: dây dẫn đã lão hóa, dễ gây chập cháy; bên trong lại tích tụ bụi bẩn, vi khuẩn, thậm chí cả nấm mốc. Dùng chiếc nồi cơm 20 - 30 năm nghe có vẻ tiết kiệm, nhưng thực tế là một quả bom hẹn giờ trong nhà. Hãy thay thế thiết bị khi đã quá tuổi thọ khuyến nghị.

4. Tiếp tục dùng chảo chống dính khi lớp phủ đã bong 

Chảo chống dính tiện lợi nhưng một khi lớp phủ bong tróc, nó không còn an toàn nữa. Lớp vật liệu bên trong có thể thôi nhiễm vào thức ăn, gây hại cho cơ thể. Ngay khi thấy dấu hiệu bong tróc, tốt nhất là thay chảo mới, đừng cố tận dụng.

5. Ăn trái cây đã hỏng, chỉ gọt bỏ phần thối 

Nhiều người nghĩ rằng chỉ cần cắt bỏ phần hỏng là có thể ăn tiếp. Nhưng thực tế, khi hoa quả bắt đầu thối, vi khuẩn và độc tố đã lan ra cả quả, kể cả phần nhìn vẫn tươi. Có những trường hợp ngộ độc, thậm chí ung thư gan, bắt nguồn từ thói quen này. Vì vậy với hoa quả hỏng, tốt nhất nên bỏ đi, đừng tiếc rẻ mà tự hại sức khỏe.

6. Giữ một chiếc giẻ lau quá lâu 

Giẻ lau, đặc biệt là giẻ bếp, luôn ẩm ướt và bám bẩn - môi trường lý tưởng cho vi khuẩn sinh sôi. Ngay cả khi bạn giặt sạch, vẫn còn vi khuẩn tồn tại. Dùng đi dùng lại giẻ cũ chỉ khiến vi khuẩn lây lan khắp nơi. Tốt nhất là thay giẻ định kỳ, và thường xuyên phơi nắng hoặc khử trùng để giẻ sạch sẽ.

Theo Toutiao

Theo Phác Thái Anh

Phụ nữ số

