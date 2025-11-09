Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Nhiều gia đình có thói quen “cứ cho vào tủ lạnh là yên tâm”. Nhưng tủ lạnh không phải két sắt bảo quản thực phẩm. Có những thứ càng để lạnh càng nhanh hỏng, thậm chí có trường hợp có thể gây nguy hiểm.

Dưới đây là 6 món tuyệt đối không nên cho vào ngăn lạnh hoặc ngăn đông.

1. Chuối

Chuối rất nhạy cảm với nhiệt độ thấp. Khi để vào tủ lạnh, vỏ chuối nhanh chóng xuất hiện đốm nâu chỉ sau 1-2 ngày, phần ruột dần bị hư, thời gian bảo quản còn ngắn hơn so với để ngoài nhiệt độ phòng. Tốt nhất để chuối ở nơi thoáng mát, có thể dùng giấy bạc quấn phần cuống để kéo dài thời gian chín.

6 thứ tuyệt đối đừng cho vào tủ lạnh, đừng tự chuốc lấy rắc rối!- Ảnh 1.

2. Kim chi (hay các loại cải muối) đang còn kín khí

Kim chi tiếp tục lên men ngay cả khi để lạnh, tiếp tục sinh khí. Khi chứa trong hộp kín hoàn toàn có thể làm hộp phình lên và nổ tung, chất lỏng bắn tung trong tủ lạnh rất khó dọn.

3. Nước cốt chanh dây (lấy ruột ra cho vào chai kín)

Tương tự kim chi, ruột chanh dây cũng tiếp tục lên men khi bảo quản kín trong tủ lạnh. Một khi áp lực trong chai tăng cao, mở nắp có thể bắn tung tóe khắp nhà bếp.

6 thứ tuyệt đối đừng cho vào tủ lạnh, đừng tự chuốc lấy rắc rối!- Ảnh 2.

4. Túi đá khô đi kèm đồ đông lạnh đặt vào ngăn đông

Đá khô phù hợp môi trường nhiệt độ cực thấp. Khi đặt vào ngăn đông, đá khô chuyển hóa thành khí CO2. Khí tích tụ trong túi có thể khiến ngăn kéo hoặc cửa tủ bật tung, rất nguy hiểm.

5. Nước ngọt có ga cho vào ngăn đông

Khi đông lại, khí CO2 trong nước ngọt làm áp lực trong lon tăng mạnh. Chỉ cần quên không lấy ra, lon nước ngọt có thể nổ tung bên trong tủ hoặc gây thương tích khi vừa mở nắp.

6. Bia cho vào ngăn đông

Bia cũng chứa khí. Để vào ngăn đông, đặc biệt với chai thủy tinh đã có vết xước từ khâu vận chuyển, càng dễ bị nổ vỡ khi áp lực tăng. Đây không chỉ gây hại tủ lạnh mà còn nguy hiểm cho người sử dụng.

6 thứ tuyệt đối đừng cho vào tủ lạnh, đừng tự chuốc lấy rắc rối!- Ảnh 3.

Tủ lạnh rất hữu ích, nhưng không phải thứ gì cũng có thể “quăng vào cho yên tâm”. Chọn đúng cách bảo quản sẽ giúp thực phẩm an toàn hơn và tránh những sự cố không đáng có trong gia đình.

Nguồn và ảnh: Sohu

Tủ lạnh 1 cánh hay 2 cánh để đồ tốt hơn? Chuyên gia phân tích dựa trên 3 yếu tố quan trọng

Theo Nguyệt Quang

Thanh niên Việt

