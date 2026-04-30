6 thực phẩm là "kem chống nắng từ bên trong", Tiến sĩ Mỹ khuyên nên ăn nhiều hơn vào mùa du lịch

Trong những chuyến du lịch hè rực rỡ, kem chống nắng thoa ngoài da luôn là vật bất ly thân. Tuy nhiên, theo Tiến sĩ Joseph S. Takahashi tại Trung tâm Y tế Tây Nam Đại học Texas (Mỹ), cơ thể chúng ta còn có một "đồng hồ sinh học của da" vô cùng đặc biệt.

Nghiên cứu chỉ ra rằng, việc duy trì một chế độ ăn uống khoa học vào ban ngày có thể kích hoạt các enzyme sửa chữa da bị tổn thương do tia cực tím, tạo nên một lớp màng bảo vệ tự nhiên ngay từ bên trong tế bào. Việc nạp đúng những thực phẩm giàu chất chống oxy hóa không chỉ giúp da khỏe hơn trước sức nóng của ánh mặt trời mà còn ngăn ngừa lão hóa sớm.

Dưới đây là 6 cái tên vàng được Tiến sĩ Joseph khuyên dùng để "gia cố" hàng rào bảo vệ da trong mùa hè này, nhất là nếu bạn có kế hoặc đi du lịch:

1. Quả việt quất

Quả việt quất là nguồn cung cấp vitamin C và chất chống oxy hóa anthocyanin dồi dào. Trong mùa du lịch, khi da phải tiếp xúc liên tục với cường độ tia UV cao, các gốc tự do sẽ sinh ra mạnh mẽ gây căng thẳng oxy hóa. Các hoạt chất trong quả việt quất hoạt động như những "vệ sĩ" trung hòa các gốc tự do này, giúp ngăn ngừa sự hình thành nếp nhăn và duy trì độ đàn hồi cho da sau một ngày dài ở bãi biển.

2. Dưa hấu

Nếu cà chua nổi tiếng với lycopene thì dưa hấu thực tế còn chứa hàm lượng chất này cao hơn đáng kể. Lycopene là một loại carotenoid có khả năng hấp thụ bức xạ UVB, giúp giảm thiểu tình trạng cháy nắng và tổn thương DNA do ánh nắng mặt trời. Thưởng thức một ly nước ép dưa hấu tươi mát vào buổi sáng không chỉ giúp cấp ẩm mà còn chuẩn bị cho làn da một lớp "giáp" bảo vệ tự nhiên dưới tác động của nhiệt độ cao.

3. Các loại hạt giàu omega-3

Quả óc chó, hạt chia và hạt lanh chứa một lượng lớn axit béo omega-3 mà cơ thể không thể tự tổng hợp được. Loại chất béo sạch này đóng vai trò duy trì sự toàn vẹn của màng tế bào da, giúp da không bị mất nước dưới nắng gắt. Đặc biệt, omega-3 còn có đặc tính chống viêm mạnh mẽ, giúp cơ thể tự phục hồi nhanh hơn trước các tác động tiêu cực của việc tiếp xúc quá mức với ánh nắng mặt trời.

4. Cà rốt và các loại rau lá xanh

Cà rốt rất giàu beta carotene, hoạt chất mà cơ thể sẽ chuyển hóa thành vitamin A - yếu tố then chốt cho sức khỏe làn da. Bên cạnh đó, các loại rau lá xanh như cải bó xôi hay rau bina còn chứa bộ đôi chất chống oxy hóa là lutein và zeaxanthin. Những hợp chất này đã được chứng minh có khả năng bảo vệ da khỏi các tổn thương tế bào do tia cực tím gây ra, đồng thời hỗ trợ làm sáng và đều màu da dưới nắng hè.

5. Trà xanh

Sức mạnh của trà xanh nằm ở hàm lượng polyphenol thực vật cực cao, đặc biệt là hoạt chất egcg. Những chất chống oxy hóa mạnh mẽ này không chỉ có khả năng ngăn chặn bức xạ tia cực tím gây hại mà còn giúp làm dịu các phản ứng viêm ngay tức thì. Thay vì các loại nước ngọt có ga, một ly trà xanh mát lạnh sẽ là lựa chọn tối ưu để duy trì làn da rạng rỡ và ngăn ngừa nguy cơ ung thư da về lâu dài.

6. Súp lơ trắng

Đừng để vẻ ngoài nhạt màu của súp lơ trắng đánh lừa, đây thực chất là một loại rau họ cải chứa những hoạt chất bảo vệ da cực kỳ mạnh mẽ. Súp lơ trắng giàu chất chống oxy hóa giúp chống lại stress oxy hóa từ các gốc tự do sinh ra do nắng nóng. Ngoài ra, nó còn chứa các hợp chất giúp ngăn chặn quá trình sạm nám, giúp da giữ được độ tươi sáng ngay cả khi bạn thường xuyên tham gia các hoạt động ngoài trời.

Mặc dù dinh dưỡng đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong việc bảo vệ da từ bên trong, nhưng Tiến sĩ Joseph cũng lưu ý rằng chúng không thể thay thế hoàn toàn kem chống nắng thoa ngoài. Sự kết hợp giữa "trong uống ngoài thoa", che chắn cần thiết cùng một chế độ ăn uống đúng giờ chính là chìa khóa để bạn tận hưởng kỳ nghỉ du lịch một cách trọn vẹn mà không lo ngại về sức khỏe làn da.

Nguồn và ảnh: Healthline, Express